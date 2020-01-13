Сегодня уже по факту случилось то, о чем я писала все последние несколько лет
По итогам поездок в город в последние дни вынуждена констатировать. Меня наш департамент велосипедов почти победил. Не в том плане, что я завтра покупаю моноколесо. А в том, что они таки добились того, что ездить по Москве на своей машине стало невыносимо. Я просто перестала получать удовольствие от поездок. Ресторан в центре, интересный бутик, музей, прогулка, все, куда вы попытаетесь добраться в черте Садового кольца превращено в пытку. Ну может за исключением ресторана Пушкин, где остановившись у входа отдаешь ключи специально обученному человеку, который паркует твою машину где-то там, где тебя даже не интересует. И идешь расплачиваться по ресторанному счету, в который судя по ценам в меню, парковка включена по самому высокому тарифу.
Перемещаясь в последнее время по центру, в будние дни по делам как-то это меньше замечала. А в праздники стало отчетливо ясно, что все подъезды, подходы к культурным, развлекательным и общепитовским объектам буквально забаррикадированы «противотанковыми ежами». Где-то просто так мало мест, что не встанешь. Где-то (в большинстве мест) не встанешь вообще. Зачем действительно парковки ресторанам, театрам, концертным залам, музеям, если есть электробус и велосипед? На фига детям парковки у елок, если на них, со взмокшими и перевозбужденными малышами, так хорошо в метро и на сегвее? Инвалидам и вовсе нечего из дома не только выезжать, но и выходить.
При всем великолепии, этаком купеческом размахе народных праздников, украшений и гуляний, градоначальники не забыли напомнить, что место боярина в карете, а холопа в кювете.
Сегодня уже по факту случилось то, о чем мы писали все последние несколько лет. Тебе никто не запрещает выехать из дома на своей машине, но доехать и припарковаться ты на ней можешь в Ашане, в тесном дворе Южного Бутова и в своем собственном дворике. Все остальные радости жизни доступны только тем, кто легким движением руки способен выдать личному водителю тяжелую пачку красных банкнот. Чтобы тот в свою очередь, также непринужденно, встав вторым рядом хоть у Кремля, отмахнулся этим веером от любого гаишника и эвакуатора. Ну чего уж говорить про нищебродские для такой публики штрафы с камер. Для них рулон туалетной бумаги дороже стоит.
А для нас – вот это все. Наркоманская разметка, внезапно прерывающаяся полосой ОТ (общественного транспорта), острозаточенные на поворотах углы и зубья из плитки, которые в темноте вообще не разглядишь, а уж под легким снежком и вовсе, вафли … а выезд с парковки из парка Зарядье все проезжали?
Так что в новом году вынуждена признать, что они сделали это. Москва на автомобиле - удовольствие для богатых и очень богатых людей. А я все чаще думаю над тем, чтобы при поездке в центр заказать такси или наконец попробовать каршеринг. Пока в основном только думаю. Но каршеринг уже точно не за горами. Как и множество новых постов, статей и пр., на которые я намерена положить силы в наступившем году. Чтобы вам, сволочам, которые решили сделать из моего города себе хайвей для проезда с мигалкой, было все 12 месяцев неудобно.
Там, где вас не заметят ваши камеры – заметим мы. С наступившим, московский чиновник! Новый год не будет для тебя простым и скучным.