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Авторская колонка
26 декабря 02:47
Языковая пропасть
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Языковая пропасть

Отвечая на вопросы корреспондентше парижской «Ле Монд», ненароком сформулировал занятное. Она меня спрашивает - а как, мол, относятся к происходящему на Украине «русские за рубежом»? Я честно мысленно обозрел всех своих знакомых (в основном по соцсетям) эмигрантов - и с удивлением осознал, практически все относятся однозначно - с осуждением и «российской агрессии», и самой идеи ДНР-ЛНР.

Последнее особенно любопытно, поскольку налицо существенное отличие с отношением внутри страны - тут, наоборот, восставший Донбасс большинство поддерживает без особых раздумий, как бы по умолчанию. С чего бы такой контраст?

Именно потому, что разговаривал я с француженкой, удалось понять то, что раньше ускользало: дело, скорее всего, в пресловутом «языковом вопросе». Для рядовых российских обывателей идея, что жители Донбасса чувствуют себя ущемленными и готовы даже воевать за возможность везде в своей стране невозбранно пользоваться родным русским, кажется вполне здравой и даже само собой разумеющейся.

Однако эмигранты просто никак не могут придавать такое же значение русскому языку! Ведь эмигрант в любом случае обречен пожизненно находиться в чуждой языковой среде; если он при этом будет оставаться в убеждении «как же хорошо, когда все вокруг говорят по-русски» - он или с ума сойдет, или, в лучшем случае, впадет в тяжелую депрессию или даже мизантропию. Из соображений не то что психологического комфорта, а и даже, пожалуй, выживания любому трезвомыслящему эмигранту лучше было бы провести внутри себя определенную работу и постараться максимально ОБЕСЦЕНИТЬ языковой вопрос в собственных глазах - вплоть до культивирования убеждения, что русский - вообще язык так себе, и куда приятнее общаться на языке страны нынешнего пребывания.

Очевидно, что наши эмигранты не дураки, и они успешно ВНУТРЕННЕ приспосабливаются к ситуации, проводят внутреннюю перестройку. Однако, как неизбежный побочный эффект - они утрачивают всякую способность вообще понимать, «а из-за чего там сыр-бор в этом Донбассе? Какой еще язык»?? Люди ИСКРЕННЕ не понимают - как можно было поднимать какую-то бузу из-за «ерунды». «Чего они хотят, эти идиоты?» С точки зрения эмигранта, проблема-то вообще не стоит выеденного яйца: «Вам не дают свободно использовать русский?! Ну так выучите украинский, да и дело с концом!»

Дело в том, что эмигрант в свое время ТАК И ПОСТУПИЛ. Конечно, у него и не было иного выбора - но людям вообще свойственно выдавать нужду за добродетель. Главное, что он-то справился, «не переломился»... А люди всегда судят по себе.

Аналогичная история уже внутри страны. Задумаемся - какая часть жителей России настроена наиболее негативно в отношении того же Донбасса и демонстрирует агрессивное непонимание «чего этим гадам надо»? Мы можем заметить, что множество «осуждающих Донбасс» в значительной степени пересекается с множеством "Пора валить", то есть - с потенциальными эмигрантами!

Очевидно, тут действует тот же самый психологический механизм. Если человек настраивается на эмиграцию - он настраивается, опять же, на жизнь в чуждой языковой среде, то есть - на дискомфорт. А какой смысл готовиться к дискомфорту? Это неприятно, предвкушение дискомфорта отравляет жизнь. Поэтому правильнее убедить самого себя в том, что в отказе от русского никакого дискомфорта нет, произвести ПЕРЕОЦЕНКУ ценностей. И люди, искренне восклицающие «Пора валить!», такую переоценку действительно производят!

Теряя, таким образом, всякую возможность понять, за что бьются жители Донбасса. Для них это отныне НЕ ЦЕННОСТЬ.

А для жителей России, не собирающихся никуда «валить» - ценность. Так образуется и ширится пропасть между российским большинством, с одной стороны, и «русскими за рубежом», а также россиянами, настроившимися на эмиграцию - с другой. Пропасть взаимного непонимания.

И вот что любопытно, мои русские «граждане мира»: француженка из «Ле Монд» прекрасно поняла, о чем именно я толкую. Такое, во всяком случае, у меня создалось впечатление.

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