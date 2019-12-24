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Экономика
«Крестовый поход» мэра Собянина
городской транспорт
Дмитрий Михайлов
24 декабря 13:31

Деньги на ветер

Глава департамента транспотра Москвы Ликсутов признал неэффективность электробусов

Деньги на ветер

Главный транспортный чиновник столичной мэрии признал, что электробусы уступают другим видам общественного транспорта. И это кардинально расходится с мнением властей Москвы, звучавшим все последние годы.

Конечно, проект с электробусами – это, несомненно, детище мэра Собянина и его помощников. А раз так, то и реклама проекту давалась из первых уст. Градоначальник и прочие чиновники не один год настойчиво убеждали жителей Москвы в том, насколько электробус выгодней других видов наземного транспорта. Мол, и надежны, и экологичны, и т.д. и т.п. 

И пока подконтрольные мэрии СМИ пестрели бравурным статьями и фотосессиями о перспективах электробуса, сами электробусы то ломались, то вовсе не выходили из депо, то на конечной заряжались по полдня. Да и обмануть федеральную власть и контрольные органы столичным чиновникам оказалось сложней.

Независимые СМИ рассказали о существовании письма главы столичного Дептранса Максима Ликсутова министерству транспорта РФ, в котором он вынужден признать неэффективность электробусов по сравнению с автобусами, и даже трамваями.

И это в корне расходится с прошлыми заявлениями Ликсутова, который не один год убеждал всех в том, что электробус – это транспорт будущего.

Как сообщает издание «База», письмо Ликсутова было направлено директору Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Алексею Бакирею еще в конце сентября этого года. И там все расписано в цифрах и фактах.

Например, согласно выводам специалистов, самым эффективным городским транспортом стал трамвай модели 71-931М «Витязь-М», у которого оказались самые низкие расходы при эксплуатации - 1,2 рубля на пассажиро-место (на км). Вторым по эффективности стал автобус на газу марки ЛиАЗ-529271 - 1,21 рубля на пассажиро-место (на км). Дизельные автобусы НефАЗ-5299 и ЛиАЗ-529265, которым Собянин и К объявили настоящую войну, показали результат 1,31 рубля. А вот электробус оказался в рейтинге на втором месте с… конца с показателем 1,59 рубля. Ниже только троллейбус с показателем 1,67 рубля. Только тот же троллейбус ездил себе и ездил, и дополнительных трат никаких не просил. А электробусный проект стал бюджету Москвы в 19 миллиардов рублей.

При этом Собянин при каждом удобном случае расхваливал электробусы российских заводов КАМАЗ и ГАЗ, подчеркивая, что общие затраты на их эксплуатацию на 10% ниже, чем у троллейбуса, а срок эксплуатации наполовину больше, чем у автобуса.

Однако, есть отчет департамента транспорта Москвы российскому правительству, и там все выглядит в обратном порядке. Вслух мэрия утверждает, что электробус пробегает все 15 лет, который обещал производитель. А по факту уже спустя 7-8 лет ему потребуется замена электробатареи, самого дорого компонента электробуса. Сам он стоит порядка 34 миллионов рублей, а батарея почти 9,5 миллионов.

Правда, никакой трагедии в этом столичные власти не видели. Подумаешь, что батарея к электробусу стоит чуть ли не столько же, сколько автобус на газу целиком – 13 миллионов. К слову, за две батареи можно купить целый троллейбус ценой в 18 миллионов. Трамвай стоит на порядок дороже – более 104 миллионов. Но так он и пассажиров вмещает в два раза с лишним раза больше, чем электробус. 185 человек против 85. Да и по эффективности, напомним, он на первом месте.

Да и статья расходов на техобслуживание и ремонт в отчете выглядит явно не в пользу «транспорта будущего». «Мосгортранс» в год на стандартный автобус тратит около 880 тысяч рублей, газовый автобус обходится в миллион, а на троллейбус требуется меньше 800 тысяч. Электробус на теже цели «сжирает» уже два миллиона. Дороже обходится только трамвай – без малого 3,5 миллиона рублей. 

Но эти затраты еще далеко не все. Есть горючее, электричество, строительство и содержание инфраструктуры и т.д. и т.п.

По совокупным расходам самым затратным получился трамвай – 14,4 миллиона рублей в год. Но у трамвая вряд ли есть будущее, количество трамвайных линий относительное небольшое, а количество транспортных единиц постоянно сокращается.

На электробус в совокупности тратится 8,1 миллиона рублей в год. Самый же эффективный по этому показателю автобус на газе: 6,2 млн рублей. Дизельный автобус съедает 6,7 млн руб. И даже на объявленный врагом номер один троллейбус тратится чуть больше семи миллионов рублей в год.

Ну, и, наконец, главная гордость электробуса, о которой столичные чиновники все уши прожужжали – экологичность. Ликсутов в отчете правительству пишет, что электробусы имеют нулевой уровень выбросов.

Но такое заявление, скажем так, от лукавого. Каждый электробус имеет дизельный автономный обогреватель, снабженный 70-литровым баком солярки. Эта печка обогревает салон и используется в качестве воздушной завесы над дверями. И она же загрязняет атмосферу не хуже старого автобуса. Судите сами. Данный обогреватель расходует почти четыре литра солярки в час, и никакими дополнительными фильтрами не снабжен.

Обогреватель такого типа выбрасывает в атмосферу 0,08 т/год диоксида азота, 0,013 т/год – оксида азота, 0,0068 т/год – сажи, 0,01069 т/год – диоксида серы. Примерно такие же показатели у обычных дизель-генераторов, которые используют дорожные службы города для ремонта улиц. Наверняка каждый хоть раз видел такой, проходя мимо бригады рабочих. Прокопченная бочка на колесах, из которой в небо уходит густой черный дым. 

Конечно, кто-то скажет, что электробусный обогреватель работает только в холодное время года. Но тому стоит напомнит, что Москва – это отнюдь не тропики, и холодное время года в этих широтах длится от полугода и больше. Так что, и на тему экологии электробусы оказались не такими «белыми и пушистыми», как рассказывает об этом на бумаге господин Ликсутов.

Что до выгоды от приобетения электробусов, то тут явно в плюсе группы ГАЗ и КАМАЗ. Первая принадлежит Олегу Дерипаске, основной акционер второй - «Ростех» Сергея Чемезова. Первые два контракта на поставку 200 машин за 12,7 млрд рублей они поделили между собой. Третий контракт на 100 электробусов «Мосгортранс» заключил с КАМАЗом на 6,57 млрд руб.

И слыша обещания чиновников столичной мэрии, заказы будут идти и дальше. Планы Собянина и К поистине наполеоновские. В год планируется приобретать порядка шестисот единиц электробусов на сумму в 38 миллиардов рублей. 

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» на тему признания Ликсутовым неэффективности электробусов отвечают уклончиво. Мол, там много подводных камней, одной фразой и не скажешь. Но сводится к тому, что раз мэрия продвигает этот проект, значит, именно он городу и выгоден. Тут только вопрос – городу или тем, кто городом управляет?

Неэкологичность дизельных обогревателей в «Мосгортрансе» как бы признали, ибо, по уверениям должностных лиц, в дальнейшем их закупать не будут. Якобы емкости собственной батареи электробусов нового поколения будет хватать для обогрева салона. 

В Минтрансе отчет Максима Ликсутова пока никак не комментируют. Может, все еще пребывают в шоке и не знают, что теперь делать с уже потраченными миллиардами рублей, которые фактически закопаны в песок в угоду мэру Собянину и его подручным?

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