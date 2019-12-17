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александр шестун
Александр Родин
17 декабря 13:27

СК в срочном порядке завершил расследование по делу Шестуна

Хотя, еще неделю назад следствие запросило дополнительные три месяца

СК в срочном порядке завершил расследование по делу Шестуна
Фото: n20x.ru

Следственный комитет передал материалы уголовного дела в отношении Александра Шестуна в прокуратуру, теперь ведомство должно утвердить обвинительное заключение и направить дело в суд. Однако, совсем недавно, 9 декабря, СК попросил у суда еще три месяца для завершения следствия. Адвокаты полагают, что такой ход был применен специально, чтобы был формальный повод для продления экс-чиновнику срока содержания под стражей.

- Дело «направляется в суд в авральном порядке». Я не удивлюсь, если заместитель генпрокурора, также в авральном режиме подпишет обвинительное заключение и предварительное слушание назначат в самое ближайшее время, до новогодних праздников. Считаю, что на такую стремительность и уповают следователи, в надежде на то, что в материалах дела прокуроры, судьи особо разбираться и не будут. А дело, напомню, состоит из 170 томов, Шестун успел ознакомиться лишь с 14 в силу тяжелого состояния здоровья. Так что нарушение права на защиту, я считаю, здесь налицо, - прокомментировал ситуацию адвокат Шестуна Олег Белов. Он добавил, что защита продолжит обжалование действий следствия и прокуратуры.

Напомним, что из-за тяжелого состояния здоровья обвиняемый успел ознакомиться лишь с 14-ю томами. Адвокат Людмила Сметанина считает это серьезным нарушением Конвенции о защите прав и основных свобод человека, а также практики ее применения.

Александру Шестуну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 174.1, ст. 289, ч. 6 ст. 290 УК России. Экс-главу Серпуховского района взяли под стражу летом 2018 года, перед этим он выложил в Сеть видеообращение к президенту с сообщение об угрозах в свой адрес со стороны чиновников АП и генерала ФСБ Ткачева. Основными требованиями шантажистов были отказ от участия в выборах и прекращение антимусорных протестов в Серпуховском районе.

Шестуну были созданы пыточные условия пребывания в СИЗО, за время пребывания под стражей он сменил несколько изоляторов. Он вынужден был начать протестную голодовку. Отказ от пищи длится уже более 190 дней с небольшими перерывами, а с 25 ноября он начал сухую голодовку с требованием свободы для всех политзаключенных.

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