От любви до протеста - один завод
Известный политолог Валерий Соловей поддержал жителей Лермонтова и Невинномысска в борьбе против намеченного строительства предприятия по производству нитроцеллюлозы
Еще не отшумели народные возмущения жителей Ставропольского края по поводу строительства в регионе Кавказских Минеральных Вод завода по производству нитроцеллюлозы, еще не получили официальных ответов на свои петиции и жалобы жители города Лермонтова, как губернатор Владимиров заявил, что поддерживает позицию жителей и регионального отделения партии «Единая Россия» и отказывается от строительства завода в Лермонтове. Одновременно в адрес инвестора ООО «Химинвест» губернатор направил предложение построить завод на другой территории Ставропольского края.
Тут же с инициативой построить опасный химический завод в городе химиков Невинномысске публично выступил мэр города Михаил Миненков. Аналогичные предложения звучали также в публичном пространстве от глав Предгорного района и Буденновска.
Приглашения инвестора в Невинномысск выглядели более убедительными, и губернатор направил делегацию лермонтовчан в Невинномысск. Посетившая город делегация побывала на спортивных и медицинских объектах Невинномысска, посмотрела объекты благоустройства. И по замыслу команды губернатора должна была вернуться в родной Лермонтов, чтобы начать работу по кардинальному изменению мнения населения в пользу опасного строительства. Примером для агитационной пропаганды должен был стать город химиков, в котором, якобы, все замечательно, медицина и спорт на высочайшем уровне благодаря налогам, поступающим в городской бюджет от крупных химических производств.
Однако активное вовлечение Невинномысска в решение проблем «Химинвеста» вызвало ответную негативную реакцию его жителей. Слова губернатора Владимирова о поиске новых территорий в крае для строительства химического завода по производству нитроцеллюлозы, ответный жест мэра Миненкова, активно зазывающего в город заблудившегося в крае инвестора – все вместе сложилось в единый пазл для жителей Невинки – в городе без участия населения решен вопрос о новом вредном производстве!
И это вызвало такую же волну неприятия, как в Лермонтове. Подобные предложения пришлись не по душе жителям города. Невинномысские активисты и неравнодушные граждане близлежащего Кочубееского района, всерьез озабоченные будущей стройкой тоже начали собирать подписи, распространять по интернет-каналам протестные ролики и призывы к мэру города Невинномысска отказаться от строительства нитроцеллюлозного предприятия.
«Ты никогда не жил в этом городе, у тебя в нем не живут ни родственники, ни родители, ни дети. Тем более, тебя никто не выбирал. Тебя назначил твой друг Владимиров, с которым вы успешно осваиваете бюджет и кладете плитку. Через год ты уедешь в Пятигорск (видимо, там ходят такие слухи – Е.С.), где и дальше будешь осваивать бюджет и класть плитку. А после тебя в городе останется еще один ядовитый химический завод. За один день жители Невинномысска собрали огромное количество подписей для такого маленького города против строительства завода.
Мы знаем, что ты очень хорошо умеешь снимать веселые видео про шашлыки. Так сними нам еще одно видео, и скажи в нем, что строительства завода в нашем городе не будет!» - с такими словами Невинномысские активисты обратились к своему мэру Михаилу Миненкову.
Жителей поддержал и известный политолог Валерий Соловей. В Инстаграмме распространилась видеозапись выступления бывшего профессора МГИМО, известного политолога, доктора исторических наук, с поддержкой жителей края в массовом сопротивлении строительству химического завода по производству нитроцеллюлозы. Мы предлагаем сегодня нашим читателям текст этого обращения.
Дорогие друзья! Меня зовут Валерий Соловей, я живу в Москве. Я – политолог, публицист. Известный публицист. Доктор исторических наук. Мои многочисленные друзья из Ставропольского края попросили меня высказаться насчет перспективы строительства нитроцеллюлозного комбината возле города Невинномысска и того, как реагируют жители города.
Первое и самое важное, что я хочу сказать. Строительство очередного строительного комбината намечается возле города, где уже действуют два химических комбината, причем один из которых является крупнейшим химическим производством на Юге России. Строительство возле города, жители которого, сто тысяч человек, обеспечивают почти половину зарегистрированных пациентов Ставропольского краевого онкологического диспансера, является прямым и недвусмысленным нарушением Конституции Российской Федерации.
Символично, что я это говорю 12 декабря, в День Конституции Российской Федерации. Что в ней написано? Статья 42: Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением.
Какая благоприятная среда будет создана при строительстве третьего химического комбината в этом городе, где уже и так работают два таких производства?
Я напомню вам, что жители Лермонтова того же Ставропольского края уже наотрез отказались от строительства комбината у себя в городе. Почему же вы должны соглашаться, если этот комбинат напрямую будет угрожать вашему здоровью, благополучию ваших жизней, и, главное, здоровью ваших детей и внуков?
Есть ли возможность сопротивляться строительству этого комбината? Подчеркну, сопротивляться именно законными и мирными средствами? Да, она существует.
Первое, с чего вы можете начать, и это даже ваша прямая обязанность перед своими детьми, а не только право – это потребовать достоверной информации о том, как комбинат будет работать, и как влиять на окружающую среду. Достоверную информацию вам предоставит только независимая экологическая экспертиза. При необходимости она должна быть осуществлена специалистами из-за рубежа. Как это сейчас будет делаться относительно строительства мусоросжигательного завода в Казани.
Второе. Вы вправе потребовать непременных общественных чтений, общественного обсуждения строительства комбината. Как вам добиваться своих мирных, законных целей?
Право не строить комбинат – это тоже ваше право. Это же ваша земля. И, в конце концов, вы выбирали мэра. Если не мэра (я не знаю, как у вас с этим), то депутатов городской Думы. У вас есть многочисленные возможности, инструменты повлиять на ситуацию. Первое, с чего надо начать, это надо сделать ее достоянием общества. Не только жителей Ставропольского края, хотя не все они знают о том, а всей России.
Для этого подходит такая прекрасная вещь, как письма, обращения, петиции в органы государственной власти – не краевые, а выше. В Правительство Российской Федерации, в Администрацию Президента РФ, и главное – обращения во все общенациональные средства массовой информации. Второй путь – это распространение информации через социальные сети. И вы вполне можете устроить флеш-моб. Допустим, создав рамку «Нет строительству химкомбината в Невинке!»
Какие еще средства у вас, кроме опубличивания информации существуют? Вы можете проводить законные одиночные пикеты. Право проведения одиночных пикетов вам гарантировано не только Конституцией, но и законодательством. Одиночные пикеты не требуют никаких согласований.Есть некоторые ограничения в их проведении, но вы с ними легко ознакомитесь в социальных сетях. Вы можете подавать заявки на коллективное пикетирование и на проведение митингов.
И, наконец, самое главное. Помните, и это очень важно! В России есть успешный опыт борьбы за свои права. В том числе за свои права на благоприятную экологическую ситуацию, на благоприятную экологическую обстановку на своей земле.
Жители Архангельской области и Коми уже более года сопротивляются строительству мусорного полигона возле станции Шиес. И сопротивляются весьма успешно.
Жители небольшого городка Карабанова во Владимирской области отстояли свое право не создавать мусорный полигон возле населенного пункта. Горожане из Казани довольно успешно протестуют против строительства мусоросжигательного завода на своей земле. Вы тоже можете отстаивать свое право жить на своей земле так, как вы хотите. Это право даровано вам Конституцией. У меня нет никаких сомнений, что вы сможете добиться успеха. Победа будет за вами.