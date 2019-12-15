Меню
Спорт
Андрей + Наиле = Роскомнадзор
Авторская колонка
15 декабря 16:54
Девочки в трусиках
Рощин Алексей

Социальный психолог

Все авторы

Девочки в трусиках

Как известно, чуть ли не единственный вид спорта, который не затронули допинговые скандалы - это фигурное катание. Злые языки говорят, что его оставили России в виде утешения - порезвиться напоследок, потешить национальные амбиции.

Ну и Россия развернулась вовсю! У всех нормальных людей - волосы дыбом. Дорвались, называется. В фигурном катании со времени «скандала Родченкова», за какие-то 5 лет, такое устроили, что даже мне, человеку от всего этого катания страшно далекому, остается только рот открывать в изумлении. Вот последняя хохма: вчера Алина Загитова, чемпионка Олимпиады, объявила, по сути, об уходе из спорта. Накаталась, типа. В 17 лет!! А до этого другая чемпионка, Сотникова, ушла то ли в 18, то ли в 19 лет. Знатоки цокают языками и качают головами, жалеют, но дружно соглашаются - да, мол, ПОРА! Старость - не радость, надо уходить, вон, за спиной молодые, 15-летние (!!) подпирают... (буквальная почти цитата из статьи на Спортсе).

Это что вообще такое?! Мы видим, что по факту мировое фигурное катание среди девушек превращено нынче в «мечту Гумберта», героя Набокова: в соревнование нимфеток. Причем сделано так, что только нимфетки и имеют какой-то шанс на медали; как только юная Лолита начинает, по зову природы, превращаться в женщину - всё, стоп-машина; она становится неинтересна гумбертам... то есть теряет все шансы соревноваться на равных.

Говоря еще проще: пока девочка все еще остается похожей на мальчика - еще нет попы, нет груди, нет бедер, «низ» не потяжелел - она может прыгать все эти «четверные» и каскады; а как только начинаются естественные проблемы с центром тяжести и центром вращения - девушка свободна. Поэтому «лучший» возраст для нынешнего фигурного катания - это 14-15 лет, 16 - уже «с натягом», 17 - старость.

Да они шизанулись, все эти старые похотливые старцы, рулящие из-за кулис! Устроили себе развлекалово из мирового вида спорта! Причем, что особенно смешно: с одной стороны, в мире все последние годы (и в России в особенности!) бушует какая-то совершенно непристойная по размаху «борьба с педофилией», моралисты и всячески ханжи буквально с ума сходят: не дай бог, у кого-то найдут в телефоне или в компьютере фото «девочки в трусиках»: и в США, и в России, и в Англии за такое запросто могут засадить лет на 5-10 В ТЮРЬМУ! За фото!! Вот сейчас в России идет повторный позорнейший процесс по обвинению историка Дмитриева из Карелии, который нашел захоронение расстрелянных в Сандармохе, по обвинению в педофилии, главная «улика» - те самые фото, найденные якобы в его компьютере. Первый процесс закончился ничем, историка оправдали - нон-стопом запустили второй, практически с теми же обвинениями. Такие вот борцы с педофилами - не отступятся, как собаки. Дмитриева уже 3 года «судят».

Но что такое женское (ха-ха!) фигурное катание в современном мире, как не те же самые "девочки в трусиках" (коротенькие юбочки там не в счет) - от 14 лет, во всех телефонах всей страны и совершенно легально? На всех экранах телевизоров? В красках, в цвете, во всех ракурсах и во всех мыслимых и немыслимых позах (спорт высших достижений - он такой...)? Работают лучшие операторы лучших телеканалов!

Почитайте Набокова, у него Гумберт очень подробно, со знанием дела рассуждает, почему его возбуждали именно и только «нимфетки», почему, когда расширяются бедра и появляются «вульгарные» груди - это становится невероятно «пошло» и «некрасиво». Так вот ему целый спорт сделали, который всех «пошлых» и «некрасивых» (то есть похожих на женщин) САМ отсеивает! Эх жаль, не дожил...

Но зато другие дожили. Устроили черт знает что. Вообще, как-то крепнет с каждым годом уверенность, что весь этот «спорт высших достижений» - от начала до конца для извращенцев.

Ну а Алине Загитовой остается только пожелать успехов. В 17 лет вышла на пенсию - теперь, наверно, в депутаты прямая дорога. К Алине Кабаевой под крыло.

UPD. Мыслям, изложенным выше, случилось неожиданное подтверждение... от Яндекса. Дело в том, что этот же текст я выложил для глубинного народа на Яндекс.Дзен - и что вы думаете? Яндекс ограничил показы этого поста своими ресурсами! Когда я запросил разъяснений у Дзена, мне охотно объяснили: Яндекс отнес этот текст к категории «для взрослых». Красноречивее некуда! То есть рассказ о нимфетках и фотографии (!) юных спортсменок на льду - это у нас категория «18+». Хотя самим спортсменкам при этом «16-». Так решил робот Яндекса!

Что ж, как говорится, ч.т.д.

Сейчас на главной
От любви до протеста - один завод
экология
От любви до протеста - один завод
Как только губернатор Владимиров заявил, что поддерживает позицию жителей и регионального отделения партии «Единая Россия» и отказывается от строительства завода в Лермонтове, тут же с инициативой построить опасный химический завод в городе химиков Невинномысске публично выступил мэр города Михаил Миненков
В 2019 году 60 российских фильмов из 68 не окупили госфинансирование
кино
В 2019 году 60 российских фильмов из 68 не окупили госфинансирование
В текущем году только восемь из 68 российских кинокартин, которые были сняты на бюджетные деньги, окупили за счет кассовых сборов затраты на производство
«Жил бы он и жил»
Юрий Лужков
«Жил бы он и жил»
Скандальный журналист Андрей Караулов сообщил, что в смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова виноваты немецкие врачи. Напомним, что бывший чиновник скончался 10 декабря в одной из больниц Мюнхена
Свобода слова как она есть
школы
Свобода слова как она есть
В городе Шахты Ростовской области в рамках празднования Дня Конституции в школу №1 пригласили депутата Законодательного Собрания региона от фракции «Единая Россия» Екатерину Стенякину. Парламентарий выступила на тему прав человека и свободы слова
Авторская колонка
От нас не убудет
Вот мы говорим, что Россия – великая держава. А в чем конкретно наше с вами величие? Не говорите мне про Пушкина и маршала Жукова, про полет Гагарина в космос и поход Ломоносова за рыбным обозом. Вы мне про сейчас ответьте. Территория огромная – не наша заслуга.
Орехъ Антон
КПРФ потребовала отставки президента и премьера из-за увольнения Сергея Левченко
сергей левченко
КПРФ потребовала отставки президента и премьера из-за увольнения Сергея Левченко
На официальном сайте КПРФ появилось заявление иркутского обкома с требованием отправить в отставку президента России Владимира Путина и главу правительства Дмитрия Медведева
Богач, бедняк…
олигархи
Богач, бедняк…
Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев направили в суд исковое заявление к издателю российского издания Forbes. Достоверно о сути иска не известно, но специалисты предполагают, что спор между семьей бизнесмена и журналом мог возникнуть на почве октябрьской публикации финансово-экономического журнала
Кассационный суд вынес определение в адрес главы Мосгорсуда из-за незаконного продления ареста обвиняемым
суды
Кассационный суд вынес определение в адрес главы Мосгорсуда из-за незаконного продления ареста обвиняемым
Кассационная инстанция признала обоснованными доводы защиты обвиняемых о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона
В России естественная убыль населения составила 259 тысяч человек. Это очень высокий показатель
демография
В России естественная убыль населения составила 259 тысяч человек. Это очень высокий показатель
В России естественная убыль населения с начала 2019 года составила 259,6 тысячи человек. Такие данные предоставил Росстат. Этот показатель станет самым высоким за последние 11 лет
Мэрия Москвы за год потратила на благоустройство бюджет Крымского моста
Москва
Мэрия Москвы за год потратила на благоустройство бюджет Крымского моста
Московские власти в текущем году потратили на благоустройство города 281 млрд рублей, что превышает расходы на строительство моста через Керченский пролив. Бюджет моста составил 228 млрд рублей
В России резко подешевел «самый дорогой» iPhone 11 Pro Max
Apple
В России резко подешевел «самый дорогой» iPhone 11 Pro Max
В России рекордно подешевел самый дорогой на сегодняшний день iPhone. Это модель 11 Pro Max. Портал Hi-Tech Mail.ru сообщает, что смартфон подешевел почти на четверть. Сейчас гаджет можно купить за 77 тысяч рублей (64 гигабайт памяти)
Авторская колонка
Поцелуй начальника
Поздравляли всей дирекцией нашего высокого куратора с днем рождения. Подарили ему какую-то дорогущую хреновину в коробке, я даже толком и не понял – что это, для чего?
Ларин Александр
Украинские силовики сообщили о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
убийство журналистов
Украинские силовики сообщили о задержании подозреваемых в убийстве Павла Шеремета
Правоохранительные органы Украины сообщили о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Глава МВД страны Арсен Аваков сообщил, что сейчас в рамках дела продолжаются следственные действия
В Иркутской области после отставки губернатора Сергея Левченко началась проверка
наводнение в иркутской области
В Иркутской области после отставки губернатора Сергея Левченко началась проверка
В Иркутскую область прибыла комиссия МЧС России, которая займется проверкой эффективности использования бюджетных средств на выплату компенсаций пострадавшим от наводнения
«Райское мест» для чиновника
госзакупки
«Райское мест» для чиновника
Центробанк России оказался собственником 18 оздоровительных центров и баз отдыха в привлекательных для туристов регионах страны. Так, в распоряжении сотрудников ЦБ есть оздоровительный комплекс «Южный» в Сочи и база отдыха «Балтийские пески» в Калининградской области
Депутаты Госдумы повысили размер МРОТ на 850 рублей
МРОТ
Депутаты Госдумы повысили размер МРОТ на 850 рублей
Депутаты Госдумы приняли законопроект о повышении минимального размера оплаты труда. В соответствии с законопроектом, с 1 января 2020 года МРОТ составит 12 130 рублей в месяц. Таким образом, МРОТ будет равен прожиточному минимуму
Авторская колонка
Мать без дитя
Я не понимаю, как работает система защиты прав детей, в чем функции детского омбудсмена и каков принцип действия органов опеки. Теоретически я это себе представляю, а на практике мы видим вот такую историю. Здорового ребенка пять лет лечат от болезни, которой у него нет ...
Орехъ Антон
Премию дал, премию взял
бюджетники
Премию дал, премию взял
На выплату премий учителям и медикам к их профессиональным праздникам из бюджета было выделено 887 млн рублей. Бюджетникам должны были выплатить по 10 тысяч рублей. Однако радоваться премиям пришлось недолго. Спустя некоторое время «премии» вычли из зарплаты