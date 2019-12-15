Девочки в трусиках
Как известно, чуть ли не единственный вид спорта, который не затронули допинговые скандалы - это фигурное катание. Злые языки говорят, что его оставили России в виде утешения - порезвиться напоследок, потешить национальные амбиции.
Ну и Россия развернулась вовсю! У всех нормальных людей - волосы дыбом. Дорвались, называется. В фигурном катании со времени «скандала Родченкова», за какие-то 5 лет, такое устроили, что даже мне, человеку от всего этого катания страшно далекому, остается только рот открывать в изумлении. Вот последняя хохма: вчера Алина Загитова, чемпионка Олимпиады, объявила, по сути, об уходе из спорта. Накаталась, типа. В 17 лет!! А до этого другая чемпионка, Сотникова, ушла то ли в 18, то ли в 19 лет. Знатоки цокают языками и качают головами, жалеют, но дружно соглашаются - да, мол, ПОРА! Старость - не радость, надо уходить, вон, за спиной молодые, 15-летние (!!) подпирают... (буквальная почти цитата из статьи на Спортсе).
Это что вообще такое?! Мы видим, что по факту мировое фигурное катание среди девушек превращено нынче в «мечту Гумберта», героя Набокова: в соревнование нимфеток. Причем сделано так, что только нимфетки и имеют какой-то шанс на медали; как только юная Лолита начинает, по зову природы, превращаться в женщину - всё, стоп-машина; она становится неинтересна гумбертам... то есть теряет все шансы соревноваться на равных.
Говоря еще проще: пока девочка все еще остается похожей на мальчика - еще нет попы, нет груди, нет бедер, «низ» не потяжелел - она может прыгать все эти «четверные» и каскады; а как только начинаются естественные проблемы с центром тяжести и центром вращения - девушка свободна. Поэтому «лучший» возраст для нынешнего фигурного катания - это 14-15 лет, 16 - уже «с натягом», 17 - старость.
Да они шизанулись, все эти старые похотливые старцы, рулящие из-за кулис! Устроили себе развлекалово из мирового вида спорта! Причем, что особенно смешно: с одной стороны, в мире все последние годы (и в России в особенности!) бушует какая-то совершенно непристойная по размаху «борьба с педофилией», моралисты и всячески ханжи буквально с ума сходят: не дай бог, у кого-то найдут в телефоне или в компьютере фото «девочки в трусиках»: и в США, и в России, и в Англии за такое запросто могут засадить лет на 5-10 В ТЮРЬМУ! За фото!! Вот сейчас в России идет повторный позорнейший процесс по обвинению историка Дмитриева из Карелии, который нашел захоронение расстрелянных в Сандармохе, по обвинению в педофилии, главная «улика» - те самые фото, найденные якобы в его компьютере. Первый процесс закончился ничем, историка оправдали - нон-стопом запустили второй, практически с теми же обвинениями. Такие вот борцы с педофилами - не отступятся, как собаки. Дмитриева уже 3 года «судят».
Но что такое женское (ха-ха!) фигурное катание в современном мире, как не те же самые "девочки в трусиках" (коротенькие юбочки там не в счет) - от 14 лет, во всех телефонах всей страны и совершенно легально? На всех экранах телевизоров? В красках, в цвете, во всех ракурсах и во всех мыслимых и немыслимых позах (спорт высших достижений - он такой...)? Работают лучшие операторы лучших телеканалов!
Почитайте Набокова, у него Гумберт очень подробно, со знанием дела рассуждает, почему его возбуждали именно и только «нимфетки», почему, когда расширяются бедра и появляются «вульгарные» груди - это становится невероятно «пошло» и «некрасиво». Так вот ему целый спорт сделали, который всех «пошлых» и «некрасивых» (то есть похожих на женщин) САМ отсеивает! Эх жаль, не дожил...
Но зато другие дожили. Устроили черт знает что. Вообще, как-то крепнет с каждым годом уверенность, что весь этот «спорт высших достижений» - от начала до конца для извращенцев.
Ну а Алине Загитовой остается только пожелать успехов. В 17 лет вышла на пенсию - теперь, наверно, в депутаты прямая дорога. К Алине Кабаевой под крыло.
UPD. Мыслям, изложенным выше, случилось неожиданное подтверждение... от Яндекса. Дело в том, что этот же текст я выложил для глубинного народа на Яндекс.Дзен - и что вы думаете? Яндекс ограничил показы этого поста своими ресурсами! Когда я запросил разъяснений у Дзена, мне охотно объяснили: Яндекс отнес этот текст к категории «для взрослых». Красноречивее некуда! То есть рассказ о нимфетках и фотографии (!) юных спортсменок на льду - это у нас категория «18+». Хотя самим спортсменкам при этом «16-». Так решил робот Яндекса!
Что ж, как говорится, ч.т.д.