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Общество
Половина россиян считает неправильным путь развития страны
Авторская колонка
13 декабря 18:39
От нас не убудет
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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От нас не убудет

Вот мы говорим, что Россия – великая держава. А в чем конкретно наше с вами величие? Не говорите мне про Пушкина и маршала Жукова, про полет Гагарина в космос и поход Ломоносова за рыбным обозом. Вы мне про сейчас ответьте. Территория огромная – не наша заслуга. Фонтаны нефти и тонны угля – совершенно точно не наше достижение. Но если мы так любим цифры и масштабы – то возьмите численность населения и все основные показатели, с ним связанные. В здоровой стране рождается больше людей, чем умирает. В России уже второй год не так. Нам по каждому поводу напоминают про 90-е, но сейчас-то не 90-е, сейчас-то мы уже двадцать лет как идем правильной дорогой. А народу становится всё меньше. Россия и без того страна огромных пустых пространств, но в последние годы это заметно всё очевиднее. Умирают деревни и поселки, пустеют города на периферии. Концентрация населения в крупных центрах всё выше. От полного провала по статистике нас спасает приток мигрантов.

Но я не уверен, что это хорошее спасение. Дело не в шовинизме и национализме. Но это реальное столкновение людей с разными культурами и верой, разными традициями и привычками. Это растущая бытовая напряженность. Когда живется трудно, сразу начинают искать кого-то, кто в этом виноват. Приезжие и инородцы – отличная мишень. Но они теперь – тоже граждане России. Однако даже сотни тысяч мигрантов не компенсируют растущую убыль населения. И еще бы ему не убывать. В России каждый второй умер от инфаркта, инсульта или оторвавшегося тромба. Это в четыре раза хуже, чем во Франции, например. Смертность от онкологических заболеваний за последнее десятилетие выросла на четверть. В России фактически эпидемия СПИДа. Мы одна из самых курящих стран. Потребление наркотиков, причем в каких-то дремучих суррогатных формах – это повседневная реальность. Причем, отнюдь не среди золотой молодежи или хипстеров.

Это трагедия рабочих окраин и райцентров. Ну, а про пьянство можно и не говорить. Наш главный, а для многих – единственный вид досуга. Как говорится, мы не видим повода не выпить. Развитые страны идут не по пути увеличения рождаемости, а борются за продолжительность жизни и сокращение смертности. И хотя формально умирать мы стали меньше, но компенсировать убыль не получается всё равно. Не забудем и про качество населения. Все мы равные, но все мы разные. Сколько граждан России покинули страну в последние годы. Сколько формально сохранили гражданство, но живут уже не здесь. И живут не здесь и рожают не здесь. Не худшие люди, между прочим, уехали от нас. Толковые, востребованные, молодые, как правило. Они не только численно увеличат население других стран. Они на благо уже других стран будут работать. Россия не мелочится. Россия ставит перед собой сразу космические цели. Но для их достижения нам элементарно не хватает народу. Причем, не какого попало, а качественного. И надо быть готовыми к тому, что в ближайшее время хороших перемен не случится.

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