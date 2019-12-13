Богач, бедняк…
Михаил Гуцериев и группа «Сафмар» подали в суд на журнал Forbes, рассказавшему всему миру об огромных долгах семьи поэта-миллиардера
Группа «Сафмар» и ее основной владелец Михаил Гуцериев направили в суд исковое заявление к издателю российского издания Forbes. Достоверно о сути иска не известно, но специалисты предполагают, что спор между семьей бизнесмена и журналом мог возникнуть на почве октябрьской публикации финансово-экономического журнала, в которой говорилось о том, что совокупный долг компаний семьи Гуцериевых составляет без малого триллион рублей.
Ту публикацию представители группы «Сафмар» назвали «откровенной ложью и дискредитацией», а руководство издания - «образчиком коррумпированной и самой дешевой бульварной журналистики». Подобное заявление стало поводом иска уже со стороны издания. А еще спустя некоторое время ряд анонимных телеграм-каналов сообщил о проведенных в редакции обысках. Тогда в Forbes заявили, что против издания развернулась «черная пиар-компания», в связи с чем руководство журнала было вынуждено обратиться в правоохранительные органы.
Что же такого написали журналисты Forbes о долгах семьи Гуцериева, что вызвало такую реакцию? В октябре этого года издание сообщило, что общий долг компаний, связанных с Михаилом Гуцериевым и его родственниками, включая племянника Михаила Шишханова, достигает без малого одного триллиона рублей или порядка пятнадцати миллиардов долларов. А это примерно один процент всей банковской системы страны.
И по большому счету, это ведь не эксперты журнала считали эти долги. Сделал это банк «Траст», который вместе со Сбербанком является крупнейшим кредитором компаний Гуцериева и К.
Также Forbes со ссылкой на источник в Сбербанке сообщил, что Гуцериев тщательно оберегают данные о своих долгах, не раскрывая их даже своим самым крупным кредиторам.
Поэтому собранная по крупицам информация о долгах выглядит так: примерно 324 миллиардов (рублей. – прим. ОГ) компании Гуцериева должны Сбербанку, 320 миллиардов – «Трасту». В последнем случае предположительно это задолженность Шишханова. 77 миллиардов рублей должна ВТБ подконтрольная семье Гуцериева компания «Русснефть». Афипский НПЗ, приобретенный Гуцериевым, должен Сберу более одного миллиарда долларов. Хотя, по слухам, сам бизнесмен не признает этот долг своим. И плюс еще другие «мелкие» долги, не превышающие десяти миллиардов. Итого набирается примерно на 970 миллиардов рублей.
Здесь стоит сказать, что Forbes всю информацию о долгах семьи находил в открытых источниках, включая публикации других СМИ. Тот же Forbes еще в 2015 году оценивал долг структур Гуцериева в восемь миллиардов долларов. То есть, за несколько лет долг вырос без малого наполовину. Откуда же что взялось?
Эксперты предполагают, что значительная часть долговых обязательств Гуцериевых возникла в результате санации Бинбанка и Рост Банка, которая проводилась как раз при помощи «Траста». Источник, близкий к семье Гуцериевых, сообщал, что часть 320-миллиардного долга перед «Трастом» – это кредиты банка компаниям семьи, а часть выплаты по судебным решения в пользу кредитора.
В конце 2017 года Гуцериев и Шишханов пытались закрыть «дыру» в капитале отправленных на санацию банков и для этого передали Бинбанку и Рост Банку часть своих активов, в том числе акции «Интеко», «А101» и 25% привилегированных акций «Русснефти».
Однако, целиком закрыть вопрос так и не удалось. Тем более, позднее, как утверждал в декабре 2018 года глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов, выяснилось, что стоимость активов Гуцериева и Шишханова при передаче на баланс «Траста» была многократно завышена.
При этом сам Гуцериев по вопросу долга перед «Трастом» вообще делает вид, что его хата с краю. Как сообщают из его окружения, поэт-миллиардер считает, что к этому долгу он не имеет никакого отношения, поскольку тем же Ростбанком единолично владел Шишханов. Ему и ответ перед кредиторами держать. Гуцериев даже на суды, связанные с исками «Траста» не ходит.
Что касается другого крупнейшего кредитора, Сбербанка, еще в 2015 году, согласно публикации Forbes, структуры Гуцериева должны были банку Германа Грефа порядка пяти миллиардов долларов. Речь идет о компании «Сафмар». А с учетом того, что данная компания весной этого года приобрела Афипский НПЗ со всеми активами и пассивами, то долг «Сафмара» перед Сбером вырос в разы. У завода два крупных кредитных договора в общей сложности более чем на два миллиарда долларов. И хотя известно, что Гуцериев активно ведет переговоры со Сбербанком о реструктуризации этого долга и новом займе в один миллиард долларов на модернизацию предприятия, всех проблем НПЗ это решит едва ли. Специалисты утверждают, что для того, чтобы полностью поставить завод на современные рельсы, требуется в него вложить от 35 до 40 миллиардов. А Гуцериеву, по слухам, на модернизацию предприятия в Сбере одобрили один миллиард долларов. То есть, значительно больше, чем требуется. Эксперты предполагают, что таким образом новые владельцы могут попытаться компенсировать повисшие на них после покупки завода старые долги.
Но кроме Сбербанка и «Траста» существуют и другие кредиторы, которые тоже жаждут своих денег обратно. Например, в 2016 году компания «Русснефть» взяла кредит у банка ВТБ на 115 млрд рублей, сейчас задолженность компании составляет 77 млрд рублей. Несколько десятков миллиардов рублей Гуцериев и К, согласно публикации Forbes, должны Промсвязьбанку.
Так, в общей сложности и набежал почти триллион рублей. При этом источники из Центробанка РФ не видят в этом никакой трагедии и опасности для банковской системы страны, поскольку «долги возникли не вчера, все кредиты зарезервированы, а у Гуцериева много работающих активов». То есть под этой фразой надо понимать, что если кого-то такой долг все-таки начнет напрягать, у Гуцериева есть что забрать.
Ну, в общем-то, логика в этом есть. Согласно сентябрьскому рейтингу самых богатых российских семейств, который было опубликован все в том же Forbes, семья Гуцериевых уверенно занимает верхнюю строчку с общим состоянием в 5,65 миллиардов долларов. Из них 3,8 миллиардов – это личное состояние Михаила Гуцериева.
В общем, несмотря на огромные долги, о которых поведал миру Forbes, семейство Гуцериевых все еще на плаву. И почему поэта-песенника, а по совместительству владельца «заводов и пароходов», так задела октябрьская публикация издания, не совсем понятно. Там, где много денег, всегда и много кредитов, то есть, долговых обязательств.
Возможно, во всей этой истории есть некие «подводные камни», которые олигарху очень не хочется афишировать. Хотя кому хочется говорить о своих долгах, особенно когда ты считаешься главным российским богачом.
Но ведь есть неписаное правило. Взял – отдай. Только ведь берешь чужое, а отдавать нужно уже свое. Но, видимо, так устроена империя семьи, что жить и богатеть можно только за счет кредитов. Ибо рыночная экономика в стране существует только на бумаге да из уст высоких чинов. А чтобы выжить, почти каждый житель России, от работяги до олигарха, берет кредит. А чтобы погасить его, берет следующий. И так далее по замкнутому кругу. Ну, а все эти рейтинги самых богатых – так, для имиджа. Чтобы знали, что у человека все в порядке и ему можно доверить еще миллиард-другой долларов в кредит. Чем закончится история с долгами семьи Гуцереивых и их противостоянием с Forbes, покажет время. А мы будем внимательно следить за ходом событий и, рассказывать о них своим читателям.
Клан Гуцериевых сохранил первое место в рейтинге богатейших семей, но сократил свое совокупное состояние на $320 млн. Изменения коснулись не только размера семейного капитала, но и его структуры. Состояние сына Михаила Гуцериева Саида выросло в два раза: отец в январе 2019 года передал ему свою долю в кипрской Landbury Trading, которой принадлежит 30,4% акций холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции», объединяющего финансовые активы семьи. Весной «Сафмар» купила контрольный пакет Афипского НПЗ, модернизацией которого займется Саид. Ему были переданы нефтяные и угольные активы группы и доля в «Сафмар ретейл», которыми раньше владел его дядя Саит-Салам. Брат Михаила Гуцериева лишился не только долей в этих активах, но и места в совете директоров «Русснефти»: в мае, когда избирался новый совет, он взял самоотвод. Племянник Михаила Гуцериева Билан Ужахов владеет 10% акций «М.Видео» и занимает в этой компании пост гендиректора. Руководит группой «Сафмар» по-прежнему сам Михаил Гуцериев. В мае подконтрольные отцу и сыну кипрские компании увеличили с 2,12% до 18,9% акций свой пакет в Кузбасской топливной компании (КТК) — одном из крупнейших в России производителей и экспортеров энергетического угля. (www.forbes.ru)