Поцелуй начальника
Поздравляли всей дирекцией нашего высокого куратора с днем рождения.
Подарили ему какую-то дорогущую хреновину в коробке, я даже толком и не понял – что это, для чего?
Он, естественно, сиял, пригласил всех к уже накрытому столу со всякой вредной всячиной, выпили шампанское за его здравие…
И тут он вдруг, растроганный, начал всех обходить по кругу и вроде как в знак благодарности целовать. Молоденьких девушек целовал, понятно, с особенным драйвом (из-за них, похоже, и разгулялся), но и мужиков тоже не пропускал, хотя, естественно, уже без запала.
И вот дошел до меня. Глянули мы друг другу в глаза, он на какие-то секунды замер и (хоп!) – не стал меня целовать, просто пожал руку.
Всех, засранец, облобызал, а меня – нет. Даже не приобнял. А почему – не знаю. Мужчина я вроде не противный, женщинам, по крайней мере, нравлюсь, кожа чистая, гладкая, дорогим парфюмом пользуюсь… Мог бы спокойно и чмокнуть.
Может, думаю, усёк в моем взгляде что-то классово чуждое?.. Ну, вообще-то я в душе и есть контра, не жалую всех этих дорвавшихся до власти и бабла счастливцев. Просто служу им как клерк из-за денег, но своим для них уж точно никогда не стану. К тому же я не охотник до всех этих мужских нежностей. Еще при Брежневе успел отвратиться, глядя на его лобызания с мужиками. Особенно, конечно, помнится его знаменитый братский засос с генсеком ГДР Хонеккером, это потом еще в граффити на уже разрушенной Берлинской стене красовалось. Тут уж прям плеваться хотелось. Да и на поцелуйчики всяких там мафиози тоже вдоволь в кино насмотрелся.
Ну, он, видать, почувствовал весь этот мой настрой против, они же, наши большие начальники, такие вещи не хуже шакалов чуют.
А, может, наоборот, уважил меня таким образом. Увидел во мне гордую, не холуйскую личность, мало ли что я тут выкину, еще возьму и отпихну его, уличу в извращениях. Лучше без сантиментов. В общем, поди разберись, что в его важной головенке в этот момент делалось…
А все эти начальнички-то, что помельче, видели же, как он мне отлуп дал с поцелуем, ну и, знать, сделали свои выводы. Нафиг им такой нецелованный кадр?
Во всяком случае, к следующему дню рождения этого любителя лизаться меня уже в дирекции не было: да-с, в целях унификации сократили. Ну то есть, чтобы не отпугивал начальство своим враждебным видом, не портил им праздник.