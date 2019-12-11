Меню
Общество
Какое питание приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям?
Авторская колонка
11 декабря 22:46
Жертва московского смога
Рощин Алексей

Социальный психолог

Все авторы

Жертва московского смога

Ну вот, Лужок умер. Причем умер идеально - под тщательным и самым заботливым уходом, в лучшей немецкой клинике, во сне. Про него так и написали - "не вышел из сна". И не сказать, что "не дожил" - 84 года, пора, куда уж...

С почившим только что в бозе Лужковым для меня связана одна история - о человеческой неблагодарности. Отставка Лужкова, да еще "по недоверию" - одно из немногих крупных деяний, совершенных Медведевым во время его потешного президентства. Так-то смешно подумать - кто Лужок и кто Медвед; если "прокладка для трона" перестала доверять бессменному мэру столицы и любимцу москвичей (во всяком случае, московских пенсионеров) - казалось бы, что это, если не просто личная трагедия самого Медведа? Однако за веселым Лунтиком маячила тень "силовой вертикали" - и грозный мэр Третьего Рима покорно поплелся в отставку, буквально на глазах превращаясь в старого пчеловода.

А ведь, по идее, все должно было быть не так! Не зря ведь Кремль так долго терпел Лужка; терпел, потому что боялся тронуть. Без сомнений, Путин, если б мог, отставил бы его еще на первом своем сроке (как главного и наиболее дееспособного лидера не какой-то там "оппозиции", а противостоящей ему группировки) - но не посмел даже на втором, когда был вроде бы на пике могущества. Он вообще, как видим, предпочел действовать чужими руками.

А почему? А потому что Лужок создавал полное впечатление "хозяина всея Москвы". Он не только создал беспрекословно подчиняющийся ему аппарат, не только полностью подмял и разрушил едва оперившееся районное самоуправление (да-да, это сделал именно он задолго до Собянина) - он, казалось, завладел умами и душами значительно части москвичей, которые не представляли себе жизни без "мэра в кепке". Казалось, только тронь - и мрачные толпы пенсионеров и бюджетников пойдут осаждать Кремль!

А еще - он ведь создал абсолютно ему послушную Мосгордуму. Поистине, не останавливался ни перед чем при выборах депутатов. Любые подтасовки при подсчете, недопуск "опасных" по подписям - это все ведь тоже началось задолго до Собянина. И Дума у него была - образцово "лужковская". Каждый депутат - старожил, все отобраны буквально по человечку, голосуют что твои роботы, по свистку - но зато и обласканы по-царски: оклады там у всех больше, чем в Госдуме, личные Ауди с шофером у каждого, квартиры без очереди - ну просто личная гвардия!

А что получилось? Когда Кремль наконец набрался храбрости и РИСКНУЛ - не случилось ничего. То есть в буквальном смысле - вообще ничего. Пенсионеры и бюджетники, со всеми "лужковскими надбавками", не вышли и не пошли никуда. Оставались по домам, измученные, правда, тогдашней (2010 год!) поистине африканской московской жарой.

А что депутаты МГД? Каждый ведь ритуально - не раз и не два, публично, в многочисленных интервью - клялся в верности Лужкову, подчеркивая, что для Москвы нет и не может быть лучшего мэра! Каждый брал лужковские "благодеяния" полной ложкой. И от жары они страдали менее всех - сидели уютно в прекрасно кондиционированных помещениях. Чисто теоретически - они вполне могли создать как минимум коллизию, не согласившись с решением президента Медведа. Особенно учитывая реальную "популярность" Медведева в народе в тот период, когда полстраны заволокло дымом и смогом.

Надо было всего лишь возмутиться: "Какое недоверие? Почему недоверие?! Представьте обоснование! Почему не учитывается мнение самих москвичей?? Как так - все москвичи Лужкову доверяют, а Медвед, вишь ли, не доверяет! Да ты лучше иди пожары туши, в Москве дышать нечем!"

Тем более, что лично им при этом ничего не грозило. Они были, как ни смешно это звучит, народные избранники. Которых просто и нагло ставили перед фактом: вашего мэра - отца вашего родного - мы у вас того-с... изымаем. Что, кстати, и для многих из них тоже автоматически означало закат карьеры (как потом и вышло). То есть они вполне могли... ну хотя бы просто не принять отставку мэра. Что бы им за это сделали? Это ведь депутат, он голосует так, как хочет.

А в реальности? А в реальности Мосгордума проголосовала за отставку мэра практически в полном составе. Ну, может, кто-то - самый смелый - просто не голосовал. И, конечно - все, все до единого - засунули языки в одно известное место. Никто из тех, кто так любил подчеркивать управленческие таланты "Юрия Михалыча", его доброту, теплоту и т.п. - никто не задал ни одного вопроса, не выразил ни одной эмоции. Сложилось полное впечатление, что сразу по выходу Указа об отставке все эти люди о Лужке просто ЗАБЫЛИ. "Лужков? Юрий Михайлович? А кто это?"

Весело тогда вышло, чистая Азия. Сначала из-за того, что федералы во главе с президентом полностью уничтожили систему охраны лесов и пожаротушения, всю Москву затянуло смогом - а потом президент "по недоверию" снимает московского мэра, который уж к чему-к чему, но к смогу точно никакого отношения не имел.

Лужок, понятно, гнусный был мэр, но то, как его сняли - вообще уже ни в какие ворота не лезло.

А вот Собянин учел уроки. При нем депутатов МГД лишили и персональных авто, и вообще окладов. Логично: если уж они такие неблагодарные твари - незачем на них казенное добро переводить. Власть переменится - все равно переметнутся.

Российская мудрость. Ни верности, ни чести.

Сейчас на главной
Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех
александр шестун
Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех
Пресс-бюро ФСИН сегодня днем выпустило довольно пространное сообщение о состоянии здоровья экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна
Глава СПЧ высказался против амнистии фигурантов «московского дела» в честь 75-летия Победы
московское дело
Глава СПЧ высказался против амнистии фигурантов «московского дела» в честь 75-летия Победы
Валерий Фадеев выступил против включения в списки на амнистию фигурантов «московского дела». Речь идет об амнистии, которую предлагается приурочить к юбилею Великой Победы
Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов до 20 евро
пошлины
Минфин предложил снизить порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных магазинов до 20 евро
Министерство финансов предложило снизить порог беспошлинного ввоза товаров из иностранных интернет-магазинов. В 2021 году этот порог предлагается понизить до 50 евро за посылку, а в 2022 году – до 20 евро
Не плати налоги и спи спокойно
Анатолий Сердюков
Не плати налоги и спи спокойно
Семья бывшего министра обороны, а ныне главы государственного предприятия «Вертолеты России» Анатолия Сердюкова три года не может продать два гектара земли и расположенный на ней исторический особняк
Жители крымского поселка не могут оформить дома в собственность из-за соседства с дачами Путина и Медведева
доходы чиновников
Жители крымского поселка не могут оформить дома в собственность из-за соседства с дачами Путина и Медведева
Начальник ФСО в Крыму Николай Кондратюк направил в крымское отделение Росреестра письмо с просьбой не вносить в единую кадастровую базу попавшие в охранную зону госдач объекты
«Первый канал» признал фейком сюжет о причастности Украины к крушению «Боинга»
авиакатастрофа в донецке
«Первый канал» признал фейком сюжет о причастности Украины к крушению «Боинга»
Константин Эрнст в интервью изданию The New Yorker признал, что сюжет об украинском истребителе, который якобы сбил пассажирский «Боинг» в Донецкой области летом 2014 года, был фейком
Против якутского шамана Александра Габышева возбудили второе уголовное дело
шаман Александр Габышев
Против якутского шамана Александра Габышева возбудили второе уголовное дело
Правоохранительные органы возбудили в отношении якутского шамана Александра Габышева второе уголовное дело. Его обвинили в применении насилия в отношении представителей власти
Общество
В Росстандарте предложили переименовать «молочку» с растительным жиром в составе
Росстандарт предложил переименовать молокосодержащие продукты, в составе которых есть растительный жир. Ранее ритейлеров уже обязали указывать на ценниках, что это продукт изготовлен без заменителей молочного жира
Экологи сообщили об угрозе возникновения «зоны смерти»
обогащение урана
Экологи сообщили об угрозе возникновения «зоны смерти»
Уральские ядерщики и московские экологи поспорили об опасности отходов обогащения урана, которые ввозятся в Россию по договоренности госкорпорации «Росатом» и немецкой компании Urenco
Госдума приняла законопроект о «заморозке» накопительной пенсии до 2022 года
пенсия
Госдума приняла законопроект о «заморозке» накопительной пенсии до 2022 года
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении законопроект о продлении «заморозки» накопительной части пенсии. Документ был разработан в правительстве
Сегодня бросил стаканчик, а завтра стрелять начнет
московское дело
Сегодня бросил стаканчик, а завтра стрелять начнет
Глава СПЧ Валерий Фадеев отметил, что вердикты судов должны быть соразмерны правонарушениям, а вот брошенный в сторону полицейских пустой бумажный стаканчик не должен приводить к тюремному сроку»
Boeing 737 самый лучший самолет
Boeing
Boeing 737 самый лучший самолет
Бывший менеджер корпорации Boeing признался, что не решается отправлять свою семью в путешествия на самолетах этой компании, поскольку условия труда оставляют желать лучшего и могут привести к непоправимым ошибкам
Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»
банки
Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга»
Госдума РФ 10 декабря приняла закон об отмене комиссий банков за осуществление денежных переводов между находящимися в разных регионах страны клиентами. Так называемый «банковский роуминг» просил отменить глава правительства Дмитрий Медведев
Авторская колонка
День гнева
В Лозанне в отеле «Савой» исполнительный комитет Всемирной антидопинговой организации приговорил российский спорт к четырехлетней дисквалификации за подлог на государственном уровне
Мозговой Владимир
В правительство Финляндии самый молодой премьер-министр в мире
финляндия
В правительство Финляндии самый молодой премьер-министр в мире
Новым премьер-министром избрали 34-летнюю Санну Марин, которая ранее занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Кандидатура была поддержана в ходе внутрипартийного голосования правящей партии
Автор фильма о допинге в российском спорте заявил о предательстве чиновниками интересов спортсменов
допинг-скандалы
Автор фильма о допинге в российском спорте заявил о предательстве чиновниками интересов спортсменов
Журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт, который в 2014 году выпустил первый фильм о системе допинга в российском спорте, заявил о вине чиновников в случившемся
«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать»
Юрий Лужков
«Нельзя бесконечно говорить о больших делах. Нужно их делать»
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в одной из больниц Германии. Ему было 83 года. Юрий Лужков находился в мюнхенской больнице. Ему была проведена операция на сердце
Авиабилеты по России подорожают на 6,5%, а за границу – на 5%
авикомпании
Авиабилеты по России подорожают на 6,5%, а за границу – на 5%
Стоимость авиабилетов по России и заграничным направлениям в начале 2020 года вырастет на 5-6 процентов. По прогнозу сервиса  «Туту.ру», билеты экономкласса по России в обе стороны в среднем подорожают на 6,5%