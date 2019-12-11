Жертва московского смога
Ну вот, Лужок умер. Причем умер идеально - под тщательным и самым заботливым уходом, в лучшей немецкой клинике, во сне. Про него так и написали - "не вышел из сна". И не сказать, что "не дожил" - 84 года, пора, куда уж...
С почившим только что в бозе Лужковым для меня связана одна история - о человеческой неблагодарности. Отставка Лужкова, да еще "по недоверию" - одно из немногих крупных деяний, совершенных Медведевым во время его потешного президентства. Так-то смешно подумать - кто Лужок и кто Медвед; если "прокладка для трона" перестала доверять бессменному мэру столицы и любимцу москвичей (во всяком случае, московских пенсионеров) - казалось бы, что это, если не просто личная трагедия самого Медведа? Однако за веселым Лунтиком маячила тень "силовой вертикали" - и грозный мэр Третьего Рима покорно поплелся в отставку, буквально на глазах превращаясь в старого пчеловода.
А ведь, по идее, все должно было быть не так! Не зря ведь Кремль так долго терпел Лужка; терпел, потому что боялся тронуть. Без сомнений, Путин, если б мог, отставил бы его еще на первом своем сроке (как главного и наиболее дееспособного лидера не какой-то там "оппозиции", а противостоящей ему группировки) - но не посмел даже на втором, когда был вроде бы на пике могущества. Он вообще, как видим, предпочел действовать чужими руками.
А почему? А потому что Лужок создавал полное впечатление "хозяина всея Москвы". Он не только создал беспрекословно подчиняющийся ему аппарат, не только полностью подмял и разрушил едва оперившееся районное самоуправление (да-да, это сделал именно он задолго до Собянина) - он, казалось, завладел умами и душами значительно части москвичей, которые не представляли себе жизни без "мэра в кепке". Казалось, только тронь - и мрачные толпы пенсионеров и бюджетников пойдут осаждать Кремль!
А еще - он ведь создал абсолютно ему послушную Мосгордуму. Поистине, не останавливался ни перед чем при выборах депутатов. Любые подтасовки при подсчете, недопуск "опасных" по подписям - это все ведь тоже началось задолго до Собянина. И Дума у него была - образцово "лужковская". Каждый депутат - старожил, все отобраны буквально по человечку, голосуют что твои роботы, по свистку - но зато и обласканы по-царски: оклады там у всех больше, чем в Госдуме, личные Ауди с шофером у каждого, квартиры без очереди - ну просто личная гвардия!
А что получилось? Когда Кремль наконец набрался храбрости и РИСКНУЛ - не случилось ничего. То есть в буквальном смысле - вообще ничего. Пенсионеры и бюджетники, со всеми "лужковскими надбавками", не вышли и не пошли никуда. Оставались по домам, измученные, правда, тогдашней (2010 год!) поистине африканской московской жарой.
А что депутаты МГД? Каждый ведь ритуально - не раз и не два, публично, в многочисленных интервью - клялся в верности Лужкову, подчеркивая, что для Москвы нет и не может быть лучшего мэра! Каждый брал лужковские "благодеяния" полной ложкой. И от жары они страдали менее всех - сидели уютно в прекрасно кондиционированных помещениях. Чисто теоретически - они вполне могли создать как минимум коллизию, не согласившись с решением президента Медведа. Особенно учитывая реальную "популярность" Медведева в народе в тот период, когда полстраны заволокло дымом и смогом.
Надо было всего лишь возмутиться: "Какое недоверие? Почему недоверие?! Представьте обоснование! Почему не учитывается мнение самих москвичей?? Как так - все москвичи Лужкову доверяют, а Медвед, вишь ли, не доверяет! Да ты лучше иди пожары туши, в Москве дышать нечем!"
Тем более, что лично им при этом ничего не грозило. Они были, как ни смешно это звучит, народные избранники. Которых просто и нагло ставили перед фактом: вашего мэра - отца вашего родного - мы у вас того-с... изымаем. Что, кстати, и для многих из них тоже автоматически означало закат карьеры (как потом и вышло). То есть они вполне могли... ну хотя бы просто не принять отставку мэра. Что бы им за это сделали? Это ведь депутат, он голосует так, как хочет.
А в реальности? А в реальности Мосгордума проголосовала за отставку мэра практически в полном составе. Ну, может, кто-то - самый смелый - просто не голосовал. И, конечно - все, все до единого - засунули языки в одно известное место. Никто из тех, кто так любил подчеркивать управленческие таланты "Юрия Михалыча", его доброту, теплоту и т.п. - никто не задал ни одного вопроса, не выразил ни одной эмоции. Сложилось полное впечатление, что сразу по выходу Указа об отставке все эти люди о Лужке просто ЗАБЫЛИ. "Лужков? Юрий Михайлович? А кто это?"
Весело тогда вышло, чистая Азия. Сначала из-за того, что федералы во главе с президентом полностью уничтожили систему охраны лесов и пожаротушения, всю Москву затянуло смогом - а потом президент "по недоверию" снимает московского мэра, который уж к чему-к чему, но к смогу точно никакого отношения не имел.
Лужок, понятно, гнусный был мэр, но то, как его сняли - вообще уже ни в какие ворота не лезло.
А вот Собянин учел уроки. При нем депутатов МГД лишили и персональных авто, и вообще окладов. Логично: если уж они такие неблагодарные твари - незачем на них казенное добро переводить. Власть переменится - все равно переметнутся.
Российская мудрость. Ни верности, ни чести.