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александр шестун
Александр Родин
11 декабря 20:31

Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех

Во ФСИН выступают со странными заявлениями и не допускают к арестанту даже членов ОНК

Шестуна оказался в полном вакууме, доступ к нему закрыт абсолютно для всех

Пресс-бюро ФСИН сегодня днем выпустило довольно пространное сообщение о состоянии здоровья экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна. Единственное что из него ясно: принудительно кормить находящегося на голодовке более 180 дней (а с 25 ноября на сухой голодовке) его не станут. Все остальное сообщение ФСИН соткано из несостыковок и недомолвок. В документе, распространенном для СМИ, говорится: «Из-за длительного отказа от приема пищи подозреваемым Шестуном А.В. совместным консилиумом врачей МСЧ 77 ФСИН России и врачей гражданской системы здравоохранения принято решение о проведении мероприятий интенсивной терапии, направленных на сохранение жизни и здоровья пациента...». Что подразумевали в пресс-бюро ФСИН? Ведь известно, что Шестун уже несколько месяцев находится реанимационном отделении и как раз в палате интенсивной терапии больницы «Матросской тишины». Также в сообщении говорится: «Состояние его здоровья оценивается как стабильное». Но ключевого слова «тяжелое» в тексте нет. О том, что состояние экс-главы тяжелое уже на протяжении длительного времени говорят сами медики СИЗО, фиксируя этот факт в своих справках в суды. 

Сегодня, 11 декабря, Шестуна в изоляторе должны были посетить члены ОНК Москвы Марина Литвинович и Георгий Иванов.Но их в палату интенсивной терапии не пустили.

И. о. начальника медсанчасти Кравчено объяснил это тем, что накануне прошел консилиум, где было решено запретить посещение Шестуна адвокатами, следователями, и членами ОНК, чтобы не не занесли вирусы, способные ухудшить состояние здоровья экс-главы района.

Комментируя такой поворот событий, Марина Литвинович заявила, что для членов ОНК это было неожиданностью. Им не дали пообщаться с Шестуном даже через решетку, При этом, по ее словам, на мониторах с камер слежения, установленных в палате, было видно, что рядом с Шестуном находятся два человека в гражданской одежде с накинутыми на плечи медицинскими халатами. В тюремной больнице заявили что незнакомцы - «сотрудники СИЗО».

Считаю отказ в допуске ОНК к Шестуну незаконным. Его фактически лишили доступа к информации и поддержки... запрет касается адвокатов и членов наблюдательной комиссии, то есть людей, независимых от ФСИН. Шестун попал не только в голодовку, но и в вакуум. Теперь мы совершенно не понимаем и не будем понимать, что с ним происходит на самом деле. Все осложняется еще и тем, что в последние дни следователи не пускают к нему на свидание супругу», - рассказала журналистам Литвинович.Накануне, во Всемирный День прав человека, в Москве состоялось заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Перед президентом выступил правозащитник Андрей Бабушкин, который попросил главу государства обратить внимание на ситуацию с Александром Шестуном. «Я вынужден здесь назвать фамилию, потому что человек находится между жизнью и смертью, и, возможно, его жизнь могло бы спасти изменение ему меры пресечения», - заявил он в Кремле.

P.S. По информации докторов, в настоящее время Шестун чувствует себя плохо, у него кахексия, 28 ноября его вес составлял 66,3 кг, к 10 декабря масса тела упала до 54,9 кг.

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