Как московские начальники наживают миллиарды
Действующий столичный чиновник рассказал журналистам об огромных состояниях, обнаруженных у представителей всех уровней власти Москвы – от районного до городского
Как пилят бюджет на всех уровнях власти Москвы – от районного до городского, рассказал ПАСМИ (Первому антикоррупционному СМИ) действующий столичный чиновник. Какая зарплата у глав районов, руководителей префектур и какая ее часть уходит на партвзносы и правоохранителей? Сколько стоит должность префекта, и откуда берутся деньги на ее покупку? И почему такое крупное по масштабам московское воровство не замечают силовики?
Из чего состоит районный бюджет
Районная власть в Москве осуществляется в управах. Глава управы де юре назначается распоряжением мэра Москвы, но де факто вопросы с назначением решает префект. Поэтому одна третья часть всех глав районов – это люди префекта, которые с ним либо работали когда-то в качестве заместителей, либо руководили подведомственными организациями. Обычно префект доверяет им больше, чем остальным.
Самая многочисленная группа глав управ – люди, за которыми стоит определенные силы влияния: это может быть как руководитель департамента в мэрии, так и представители силовых структур. Этих обычно не увольняют, когда в округ приходят новый префект. И самая малочисленная группа глав, примерно 20%, это те, кто эффективно работает, классные хозяйственники и лидеры общественного мнения. Как раз из-за их опыта их и не увольняют, с ними считаются, потому что они авторитеты. Чаще всего, это люди в возрасте – за 55.
Больших денег в бюджете управы нет – только на текущее содержание. Основные средства спускаются подведомственным коммунальным организациям, например – ГБУ «Жилищник». Это в среднем 300 миллионов в год на содержание всех дворов района. Только в управах Центрального административного округа другое финансирование, например, в Хамовниках – около 1,5 миллиардов в год.
Около 200-400 миллионов – получают «Жилищники» с жителей коммунальную плату за управление многоквартирными домами. Итого бюджет среднего района – всего 500-700 миллионов в год.
Какую часть бюджета можно «состричь» себе в карман? Собеседник ПАСМИ считает, что хороший «куш» можно поиметь с госзакупок, на которые уходит около 20% бюджета. У руководителей многих управ есть свои подрядчики. Тут уж стараются, кто как может - где-то цены завысят, кто-то объем меньше выполнит, кто-то менее качественный товар привезет. Но рентабельность выходит процентов 15-20 максимум, а это 10-15 миллионов в год, больше вам не дадут.
И как жить на одну зарплату?
По факту глава района является бесправным чиновником и просто координатором. Он не может повлиять на контрольно-надзорные органы для решения каких-либо задач в районе. Чиновник может только попросить районное ОВД, например, проверить такую-то квартиру, а они могут его просьбу и проигнорировать. Может попросить МЧС провести профилактические мероприятия, а ничего не проводится. А потом от того же МЧС прилетает бумажка – что-то не соответствует нормам и вот вам штраф 100 тысяч рублей.
Управе приходится быть в ответе за ЖКХ, за работу с незащищенными группами населения и торговые услуги. ЖКХ – самое сложное и скандальное подразделение: снег выпал – что хочешь делай, но его надо убрать. Если выборы – все сделать нужно так, чтобы они прошли без скандалов. А еще считается, что у глав районов очень большая зарплата. Базовая при этом не особо высокая – в среднем тысяч 150, но внушительным бонусом идут квартальные премии о 500 тысяч до миллиона. В месяц всего выходит 300-400 тысяч – все зависит от района и числа его жителей. За такую «денежку» уже можно держаться.
Правда, есть еще и финансовые обязательства. Во-первых, это партийные взносы (главы управы возглавляют в районе «Единую Россию») – это примерно 100 тысяч в квартал. Нужны деньги и на всякие инспекции – жилищную, административно-техническую, дорожную. Много кому что надо, в целом выходит 150-200 тысяч в месяц – как абонентская плата.
Где на это деньги берут? Кому-то премию могут начислить, чтобы человек получил и отдал. А если кто-то так не делает, могут их к заму мэра Собянина Петру Бирюкову вызвать, обвинить, что плохо работает. Так система выстроена. Не будешь делать, что скажут – будешь всегда на последнем месте. И все в Москве в курсе такого положения - от мэра Москвы Сергея Собянина, до главы УФСБ по Москве и Подмосковью Алексея Дорофеева.
Префект и его рычаги влияния
Префектура уже является распорядителем бюджетных средств – выделяет деньги управам, «Жилищникам» и далее по списку. Есть у префектуры и рычаги влияния на торги. Все подряды,
а это около 5-10 миллиардов бюджетных денег в год, выигрывают нужные компании. В ЦАО сумма раза в три больше. Юридически – это деньги района, а по факту – префектуры. Если району выделят 100 миллионов рублей на благоустройство, то это значит, что торги организует и проводит префектура, и выигрывает их обычно нужная компания. Если глава района не согласен, то он может уволиться. Даже в течение дня – у районных руководителей «в запасе» по 10-15 выговоров всегда висит. Проблем с увольнением обычно не бывает.
Бюджет подрядов на благоустройство небольшой – примерно миллиарда два, хотя с введением новой программы «Мой район» он вырос до 10 миллиардов. Деньги чаще распределяются по районам, где у префекта свои главы, которые лишних вопросов не задают. Тут уже зарабатывают непосредственно префекты. И если среди глав районов еще есть такие, кто живет на зарплату, то префектов честных точно нет. Потому что невозможно быть честным в этой системе.
Префекты отдают по 2-3 миллиона долларов за свое назначение. Сумма примерно одинакова для всех округов, кроме ЦАО. Это знают многие, кто близко общается с руководителями мэрии и префектур. При Юрии Лужкове деньги за назначение Сергей Цой собирал, при Сергее Собянине – кто то, кого наш рассказчик не знает. Но знает наверняка – если тебя назначили, в течение полугода ты должен отдать, потому что такие правила.
Замы префектов – для руководства мэрии почти все свои. Например, Петр Бирюков или даже Владимир Ресин могут позвонить любому префекту с просьбой, чтобы назначили нужного зама. Ресин до сих пор считается очень влиятельным, со времен Лужкова. Вся стройка Москвы была под ним, а сейчас он храмы строит. Другой вариант, если префект назначает своего зама по ЖКХ, например, из управы. Руководители департаментов в префектуре, как правило, обычные клерки.
Распределение ролей на кухне Собянина. Петр Бирюков
В Москве заместитель Сергея Собянина Петр Бирюков и его люди несут ответственность перед мэром. Можно без остановок говорить о политике, выстраивать стратегии очередных компаний, но если зимой в квартирах холодно, нет воды или засорился унитаз, то вас это будет волновать больше, чем политика. Собянин видит эту кухню, и ему главное, чтобы там все было в порядке. Любая головная боль ему не нужна. Поэтому основная задача для Петра Бирюкова – чтобы все было чисто, чтобы был снег убран вовремя, чтобы в каждой квартире было отопление, а в каждом дворе – свет.
В мегаполисах заместитель по ЖКХ – это первый заместитель мэра. Потому что реально это стратегическая отрасль, и это многие недооценивают. Самое большое влияние на лояльность граждан оказывает ЖКХ.
Благоустройством столицы Петр Бирюков заведует уже 12 лет. Фонд борьбы с коррупцией недавно подсчитал, какие богатства можно накопить за столь долгий срок на хлебной должности. Всего у семьи главного коммунальщика Москвы ФБК насчитал 17 квартир. О самом
впечатляющем объекте недвижимости Петра Бирюкова – двухэтажном пентхаусе с панорамным остеклением в элитном жилом комплексе «Легенда Цветного» в центре Москвы – год назад писал журналист «Медузы» Иван Голунов.
Владелец ЖК «Легенды Цветного» – девелоперский холдинг Capital Group. Как отмечал в своей статье Иван Голунов, структуры Capital Group именно с 2015 года получили по программе «Моя улица», которую курировал Бирюков, контракты на общую сумму около 21,5 млрд рублей.
В собственность вице-мэра и его семьи роскошная недвижимость в «Легенде Цветного» перешла тоже в 2015 году, в декабре. В собственности родственников Бирюкова в «Легенде» – всего девять квартир, рыночная стоимость которых вместе составляет 1 млрд 769 млн рублей.
Патриаршие пруды – более престижный и дорогой район Москвы. ФБК сообщал в своем расследовании, что именно там находится единственная квартира, которой Петр Бирюков владеет официально вместе с супругой. Площадь жилья в Ермолаевском переулке 173,8 кв. метров, стоимость – 146,5 млн рублей. Еще одна квартира в этом доме (двухэтажная) принадлежит дочери вице-мэра Ирине и ее сыну Никите. Площадь апартаментов – 330 кв. метров, а цена – 275,5 млн рублей.
Собственником своей доли на Патриарших Никита Бирюков стал в шесть лет, а повзрослев, обзавелся еще одной, тоже неплохой жилплощадью в ЖК «Сытинский» в Богословском переулке. Он объединил две квартиры, в результате получилось 307 кв. метров стоимостью 616 млн рублей. «Это официальная зарплата его дедушки, главного московского хозяйственника, за 100 лет», – отмечал Фонд Алексея Навального.
Добавьте к жилью офис в одном из небоскребов Москва-Сити. Он принадлежит компании ООО «Вента», ее владельцы – дочь и невестка вице-мэра – Екатерина и Ирина Бирюковы. «Вента» занимается предоставлением спецтехники, компания выиграла ряд тендеров московских ведомств на общую сумму 316 млн рублей. Такой бизнес позволяет иметь 500-метровый офис стоимостью 261 млн рублей.
«По открытым источникам мы насчитали у семьи чиновника Бирюкова квартир и офисов на 4,3 миллиарда рублей, машин на 176 миллионов и дачу на миллиард. Всего выходит 5,5 миллиардов», – резюмировал свое расследование Алексей Навальный.
По этим цифрам можно даже в уме прикинуть, сколько миллиардов из бюджета Москвы уходит на распил остальным его замам.
Чем разжилась на своей должности Наталья Сергунина
Наталья Сергунина – первый заместитель мэра Москвы Сергея Собянина – тот, кто отвечает за выборы. Согласно декларации о доходах и имуществе первый заместитель столичного мэра Наталья Сергунина живет на одну зарплату и владеет лишь скромной трешкой на Юго-Западе.
В реальности все наоборот – она и ее родственники имеют неплохой доход, благодаря скупке исторической недвижимости в центре Москвы, выяснили в том же Фонде борьбы с коррупцией.
Сестра Натальи Сергуниной Ирина Сафаниева, дизайнер. Ее муж, Лазарь Тельмитович Сафаниев – совладелец венчурного фонда Дженом, инвестирующий в технологические стартапы. Как выяснили в ФБК, он, под именем Аарон Аронов, – бенефициар лондонской фирмы Balkan Consulting limited, которая через собственников – двух офшорных компаний с Британских Виргинских островов Candee Investments и Upington International limited и кипрского офшора Florestar, связана с ООО «Меркурий», которое за бесценок скупает здания в Москве.
Так, в июне 2016 году, когда Сергунина была министром и заместителем Собянина по вопросам имущественно-земельных отношений, ООО «Меркурий» стало победителем аукционов по продаже трех исторических зданий – дома 15 в Серебряническом переулке, строения 2 дома 2 на площади Тверская застава и части здания на Садовой-Самотечной. Дом в Серебряническом переулке площадью 1312 кв.м был куплен за 86 млн рублей, т. е. по стоимости элитной трешки. Здание на площади «Тверская застава» (1463 кв.м) ушло «Меркурию» за 93,5 млн рублей, а часть здания (610 кв.м) на Садовой-Самотечной за 31 млн рублей. Во всех трех объектах исторической застройки Москвы теперь располагается гостиница Custos.
В июле 2016 года «Меркурий» покупает здание 2300 кв. м в Лубянском проезде всего за 136 млн рублей. Здание в 800 кв. м на Петровском бульваре досталось фирме за 45 млн рублей. Еще одно здание, расположенное по адресу Петровский бульвар, 5 строение 1 площадью 1500 кв. м также принадлежат «Меркурию».
Еще одна компания «Дита Плаза», скупающая по подобной схеме историческую недвижимость в центре Москвы, по данным ФБК, принадлежит офшору с Кипра Rapria, которым тоже владеет Candee Investments Лазаря Сафаниева. В ее собственности оказались бизнес-центр «Бронная Плаза» (куплено у муниципалитета) на Садовом кольце и небольшое здание в Замоскворечье.
Российской дочерней компании Rapria ООО «Альфа Капитал» в 2013 году департамент городского имущества продал 40% акций московского кинотеатра «Октябрь» за 430 млн рублей. Остальными 60% его акций владеет холдинг «Газпром медиа».
Активисты ФБК насчитали у Сергуниной и ее семьи пять гостиниц, одно здание непонятного назначения (Каретный Ряд, 8 – на ремонте), кинотеатр, а также два ресторана на территории ВДНХ – «Оттепель» и «Московское небо». Посетителей там обслуживает принадлежащее ей через подставные фирмы ООО РБП «Ладим-Н». Эта компания, как выяснили в свою очередь «Открытые медиа», занимается организацией выездных мероприятий для мэрии Москвы и Совета Федерации.
По мнению активистов ФБК, самое дорогое клан Сергуниных прячет за границей, а конкретно – в Австрии. Там Лазарь Сафаниев, согласно отчетности его английской фирмы, является собственником некоей недвижимости стоимостью 10,5 млн фунтов (826 млн рублей).
По данным Фонда борьбы с коррупцией, у семьи Натальи Сергуниной всего имущества на 6,5 млрд рублей. Явно ведь, не на зарплату накопили.
Небожители мыслят глобально
Сам мэр Сергей Собянин – мужик очень глобальный, считает собеседник ПАСМИ. И приводит пример. Есть недострой – пятиэтажный гаражный комплекс. Стоит задача – либо достроить, для чего необходимо выделить 250 миллионов рублей и компенсировать собственникам еще 200 миллионов; либо снести и компенсировать собственникам 200 миллионов и построить за миллиард новый комплекс под нужды управы – досуговый центр, центр социального развития или еще что-нибудь.
Префект доложил, мэр решил – миллиард выделяем, сносим, следующий вопрос. И вот за одно совещание, за 40 минут, 50 миллиардов таким образом распределили.
Сколько в Москве пилится бюджетных денег по департаментам социальной защиты населения, образования, здравоохранения? Скажем «миллиарды» – не ошибемся. Стройка – 300-500 миллиардов, фонд реновации – 200 миллиардов.
Почему никого не сажают? Ведь в курсе механизмов распределения денежных средств должны быть все. И директор ФСБ Александр Бортников, и министр МВД Владимир Колокольцев, и генпрокурор Юрий Чайка, и глава Администрации президента Антон Вайно.
Об уголовных делах против высших должностных лиц московского правительства вы не слышали и не услышите, пока не сменятся министр внутренних дел и директор ФСБ. Всем понятно, что мэр с силовиками как-то договорился и решил вопрос. А как? Собеседник ПАСМИ из московской мэрии считает, что Собянин строит здания УВД и МЧС за счет средств столичного (регионального) бюджета. Покупает федералам очень много техники. Об этом открытым текстом говорит государственный телеканал «Россия 24»: город купил 500 машин пожарным и полицейским. Просто никто вопросов не задает: почему налогоплательщики города Москвы должны покупать пожарные машины федеральной службе?
Собянин просто смог грамотно найти механизм, при котором высшие должностные лица ему благодарны, делится своим мнением аноним из столичной мэрии. Таким образом мэр Собянин и откупается, но не взятками в виде кэша, а решением реальных проблем федерального ведомства.
Смысла ломать систему, сложившуюся в Москве, этот неизвестный чиновник не видит. По его мнению, такая система эффективна. Причем, если Собянина убрать, то система будет работать, ничего не изменится.