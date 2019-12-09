Мосгорсуд продлил содержание под стражей до марта истощенному экс-главе Серпуховского района
Накануне Всемирного дня прав человека, суд вынес «людоедское» решение, оставив Александра Шестуна В СИЗО
В Мосгорсуде завершилось заседание по продлению меры пресечения экс-главе Серпуховского района Александру Шестуну.
Нынешнее заседание отличались от похожих остальных по трем причинам. Во-первых, расследование уголовного дела завершено, а полуторагодичный срок, установленый для нахождения в СИЗО на время ведения расследования истекает на этой неделе. Во-вторых, состояние здоровья Шестуна, находящегося на голодовке с середины июня (и на сухой голодовке с 25 ноября), медикпми оценивается, как тяжелое.
И сегодня, пожалуй, впервые в современной истории России арестанту по резонансному делу, добровольно отказавшемуся от приема пищи грозит принудительное помещение в психиатрическую больницу.
Об этом стало известно из справки, подписанной утром, 9 декабря заместителем начальника больницы СИЗО «Матросская тишина» Ч. С. Шагаевым.
Суть написанного майором внутренней службы сводится к одному: «... нуждается в госпитализации в не добровольном порядке в психиатрической стационар...».
В-третьих, врачи СИЗО «Матросская тишина» впервые выдали суду справку, которая не содержит пункта «может содержаться под стражей, медицинских противопоказания не имеется».
Адвокаты экс-главы района ходатайствовали о приложении к делу медсправок, заявлений видны российских политиков, юристов, правозащитников с просьбой к суду проявить гуманность и перевести Шестуна под домашний арест. Следствие же требовало продлить содержание под стражей до 12 марта, продолжая вновь ссылаться на то, что под домашним арестом он может давить на свидетелей, связываться с другими участниками дела и даже покинуть Россию.
Шестуна на заседании не было. Но в зале присутствовало много слушателей: представители участников «Московского дела», исполнительный директор «Московской Хельсинской группы» Светлана Астраханцева, правозащитник Лев Пономарев, иеромонах Дмитрий Першин, представители движения «Матери политзаключенных», активисты Шиеса и экоактивисты Подмосковья, большое количество сторонников. Всех желающих присутствовать на заседании пришлось размещать в двух залах.
Чтобы вынести решение понадобился час. Суд не стал учитывать состояние здоровья Шестуна и не обратил внимание на то, что врачи в своей справке ничего не написали о «возможности нахождения под стражей». Меру пресечения в виде содержания под стражей Александру Шестуну продлиди еще на три месяца – до 12 марта.
Комментируя решения суда, некоторые назвали его «людоедским», способным подтолкнуть человека к смерти. Многие подчеркнули, что вынесено оно накануне Дня Конституции и Всемирного дня прав человека (10 декабря), подчеркнув, что пока Шестун умирает в СИЗО, его «могильщик» - глава управления «К» СЭБ ФСБ Иван Ткачев готовит новые погоны. Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил ему очередное звание генерал-лейтенанта...