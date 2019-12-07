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александр шестун
Александр Родин
07 декабря 17:20

Шестуна грозятся насильно поместить в психиатрическую больницу

Врачи СИЗО хотят начать насильно кормить экс-главу Серпуховского района, подстраховавшись решением суда

Шестуна грозятся насильно поместить в психиатрическую больницу

На странице в Фейсбук экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна сегодня появилось сообщение о том, что утром состоялась его свидание с дочерью Машей. В посте говорится о тяжелом состоянии здоровья заключенного и угрозе его принудительного помещения в психиатрическую больницу.

Мы связались по телефону с Марией Шестун, чтобы выяснить, что происходит с ее отцом и насколько реальна возможность его госпитализации в спецучреждение.

На свидание нам было отведено три часа. Его привезли н а каталке, он был очень слаб, пообщаться нам удалось от силы 30-40 минут. Да, действительно он рассказал мне о медицинских показателях, о том, что натрия у него в крови в 4 раза выше нормы, а кислород - в 4 раза ниже нормы. Медики говорят, что поскольку все клетки в этой ситуации обезвоживаются, в том числе и мозговые, это приводит к различным нарушениям со стороны центральной нервной системы, что чревато судорогами, сухожильными рефлексами и комой... Кровь из вены у него стало брать практически невозможно, так как она сейчас очень густая. Вес 56 кг, диагноз кахексия (истощение) ему поставили уже давно.

Он рассказал мне, что недавно прошел консилиум, где прозвучала угроза обратиться в суд, чтобы тот разрешил принудительное лечение и насильственное кормление. Среди врачей были Любовь Горячкина - заместитель главврача психиатрической больницы при УФСИН СИЗО-2 по г. Москве, Татьяна Сергеева - начальник отделения реабилитации наркоманов, Денис Подсеваткин - врач-психиатр. Александру. По сути, они угрожали, что признают отца невменяемым, будут колоть ему галопередол и аминазин. Эти препараты запрещены в Европе и Америке, так как при большой дозировке способны превратить человека в овощ.

Еще он просил передать обращение к жителям России. Я записала, сейчас процитирую: «Как заключенный со стажем, хочу предостеречь вас от риска оказаться за решеткой. Никакие должности, звания и перспективы не стоят свободы. Вас забудут на следующий же день. Красивые сказки о тюремной романтике - полная чушь! Человеку образованному особенно тяжело в этом аду, не говоря уже о муках семьи и угрозы ареста близких. Я пошел на эшафот сознательно и принимаю эти муки за всех. Не повторяйте мой экстремальный поступок! При малейшей опасности выполняйте все условия властей или уезжайте из страны».

Для справки: Согласно официальному уведомлению из ФКУЗ МСЧ-77 от 5 декабря 2019 г. №50/ГО/2/12/8/‪14-1180‬ за подписью Врио начальника майора внутренней службы Кравченко «...общее состояние здоровья Шестуна А.В.оценивается как тяжелое, отказывается от лечебного питания, не соблюдает питьевой режим... С 14 июня 2019 года возобновил добровольный отказ от приема пищи. На 5 декабря 2019 года находится на 178-х сутках добровольного отказа от приема пищи и воды… По состоянию здоровья принимать участие Шестун А.В. в следственных и процессуальных действиях, судебных заседаниях (дистанционно по видеоконференции) на территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве не может».

Врач-специалист Владимир Каверин, ранее наблюдавший экс-главу Серпуховского района, комментируя угрозу начала принудительного кормления, заявил: «В связи с тяжелым состоянием Шестуна А.В., по заключению врачей-специалистов, длительного срока голодания, наличия признаков кахексии, полиорганной недостаточности, изменений характеристик крови, нарушений водно-электролитного обмена, критической потери массы тела и дистрофических изменений, прием лекарств в таблетированной форме невозможен, введение лекарств может привезти к развитию побочных эффектов. Попытки принудительного кормления через зонд или клизму могут привести к перфорации истонченной слизистой пищевода, желудка и кишечника, с угрозой развития внутреннего кровотечения и перитонита. Насильственные медицинские вмешательства без информированного добровольного согласия Шестуна А.В. - незаконны. Шестуну А.В. показан перевод в реанимационное отделение многопрофильного стационара государственной системы здравоохранения реанимационной бригадой скорой медицинской помощи».

Юлия Шестун, - жена экс-главы района, заявила, что если угрозы помещения ее мужа будут осуществлены, то она будет обращаться со срочной жалобой в Европейский суд по правам человека, так как существует альтернативный путь помощи Александру Шестуну - его госпитализация в гражданскую больницу, о чем ранее Юлия Шестун неоднократно письменно просила сделать руководство ФСИН.

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