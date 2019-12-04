Меню
Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
александр шестун
Александр Родин
04 декабря 20:50

Марина Литвинович: «Шестун держит голодовку, не пьет воды и, похоже, настроен умереть» 

В результатах врачебного консилиума говорится, что дальнейший отказ от жидкости чреват для него скорыми летальными последствиями

Марина Литвинович: «Шестун держит голодовку, не пьет воды и, похоже, настроен умереть» 

4 декабря Марина Литвинович в составе других членов ОНК Москвы посетила Александра Шестуна в больнице «Матросской тишины». Его состояние шокировало членов наблюдательной комиссии. По словам Марины Литвинович, Александр Шестун уверенно движется к летальному исходу». Он потерял в весе еще 15 килограмм и уже не может вставать с кровати. 

Членам ОНК Шестун передал результаты врачебного консилиума, состоявшегося 28 ноября. Из анамнеза следует, что на сегодняшний день Шестун отказывается от пищи в общей сложности 171 день. Жалуется на слабость, изжогу и резкое снижение зрения. УЗИ показало диффузные изменения печени и поджелудочной железы. В заключении сказано, что «на момент осмотра дальнейший отказ от приема пищи и воды чреват скорыми витальным нарушениям и неблагоприятным исходом для жизни пациента». С момента консилиума уже прошла почти неделя, то есть, сейчас состояние Шестуна гораздо хуже. 

В своем аккаунте в Фейсбук Марина Литвинович выложила фото примерного истощения Шестуна, так как фотографировать в СИЗО запрещено, он показал физическое состояние тела, приподняв майку. Это похоже на состояние узников концлагеря. 
По словам врачей, они не намерены применять к Шестуну принудительное кормление. В случае, если он потеряет сознание, ему поставят капельницу с жизненно-важными веществами. Но пока он в сознании и не разрешает никаких манипуляций. 

Шестун рассказал членам ОНК о том, как 3 декабря его, полуживого, вывозили на каталке к следователю, где продержали 50 минут. В конце ему заявили, что ознакомление со 150 томами его дела завершено. Также следователи толпой приходили к Шестуну прямо в палату интенсивной терапии 29 ноября, то есть, уже после того, как медики дали заключение о возможном летальном исходе. Несмотря на тяжелое состояние заключенного, силовики опрашивали его и фотографировали. 
Невзирая на страшный прогноз, Шестун не собирается прекращать голодовку и продолжает отказываться от жидкости. 

«Наверное, еще можно было бы ему остановиться и спастись, но Шестун непреклонен, он собирается идти до конца. И, как мы увидели, семимильными шагами движется к смерти», - рассказала Марина Литвинович. 

6 декабря члены ОНК намерены снова посетить Александра Шестуна, чтобы узнать о ее состоянии. 

Напомним, 25 ноября Александр Шестун начал сухую голодовку с требованием освободить всех политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Материалы по теме
«Я поняла, что всё, ему конец». Адвокат увидела Шестуна после недели сухой голодовки
Следователи ввалились к Шестуну в интенсивную терапию 
«Хочу, чтобы в Новый год не было политических заключенных» 
Сейчас на главной
Прокуратура попросила суд приговорить студента Егора Жукова к 4 годам колонии
московское дело
Прокуратура попросила суд приговорить студента Егора Жукова к 4 годам колонии
Гособвинение попросило суд приговорить к 4 годам лишения свободы студента Высшей школы экономики и фигуранта «московского дела» Егора Жукова. Первоначально молодой человек был задержан за участие в «массовых беспорядках», а позже его обвинили в призывах к экстремизму
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии: «Семья – это не пыточная камера»
домашнее насилие
РПЦ выступила против закона о домашнем насилии: «Семья – это не пыточная камера»
Русская православная церковь выступила против принятия закона о домашнем насилии. Церковь называет этот законопроект антиконституционным и считает, что он может разрушить институт семьи в нашей стране
Университет - не место для политического активизма
ВУЗы
Университет - не место для политического активизма
Руководство Высшей школы экономики (ВШЭ) отказало в поддержке популярному студенческому журналу Doxa из-за критических материалов о «родном» вузе и Российском государственном социальном университете (РГСУ), который возглавляет Наталья Починок
В Госдуму по итогам выборов 2021 года пройдут только три партии
выборы в Госдуму
В Госдуму по итогам выборов 2021 года пройдут только три партии
По результатам парламентских выборов 2021 году в Госдуму могут пройти только три партии (сейчас четыре партии). Об этом говорится в докладе Института социально-экономических и политических исследований
Коллекторам окончательно запретят выбивать долги граждан за ЖКУ
долги
Коллекторам окончательно запретят выбивать долги граждан за ЖКУ
Депутаты Госдумы работают над законопроектом, который запретит сотрудникам коллекторыских агентств выбивать долги граждан за коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель думского комитета по финансовому рынку
Петицию с требованием закрыть резонансное «московское дело» подписали 300 тысяч россиян
московское дело
Петицию с требованием закрыть резонансное «московское дело» подписали 300 тысяч россиян
Петицию на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с требованием прекратить резонансное «московское дело» подписали более 300 тысяч россиян. Эта петиция была создана журналистами «Новой газеты»
Авторская колонка
Комиссия по прошлому
Чем дальше уходит от нас во времени Великая Отечественная, тем больше становится победителей. Тем активнее защитники исторического прошлого и борцы с фашизмом. Как-то обидно им, что это не они водружали Знамя Победы над рейхстагом, не они форсировали Днепр и горели в танке под Прохоровкой
Орехъ Антон
WADA установило личности тех, кто внес изменения в базу допинг-проб московской лаборатории
допинг-скандалы
WADA установило личности тех, кто внес изменения в базу допинг-проб московской лаборатории
Всемирное антидопинговое агентство установило личности сотрудников Московской антидопинговой лаборатории, которые внесли изменения в базу данных допинг-проб
«Я поняла, что всё, ему конец». Адвокат увидела Шестуна после недели сухой голодовки
александр шестун
«Я поняла, что всё, ему конец». Адвокат увидела Шестуна после недели сухой голодовки
Адвокаты увидели своего подзащитного, находящегося на сухой голодовке, впервые за последние 5 дней, так как не имели к нему доступа из-за запрета врачей и выходных дней в СИЗО «Матросская тишина»  
Переработка мусора в России закончится, не начавшись
мусор
Переработка мусора в России закончится, не начавшись
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил поправки в действующие законы, которые приравняют сжигание отходов с последующей выработкой электроэнергии к переработке мусора
ФБР признала российские мобильные приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой»
мобильные приложения
ФБР признала российские мобильные приложения «потенциальной контрразведывательной угрозой»
В ФБР заявили, что практически все российские мобильные приложения являются «потенциальной контрразведывательной угрозой»
Банки могут ужесточить выдачу ипотеки клиентам, имеющим другие кредиты
кредиты
Банки могут ужесточить выдачу ипотеки клиентам, имеющим другие кредиты
Первый зампред ЦБ Ксения Юдаева сообщила, что до конца текущего года финансовый регулятор обсудит с банками вопрос о повышенных коэффициентах риска для ипотечных кредитов
Покупка продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 10 тысяч рублей
Новый год
Покупка продуктов для новогоднего стола обойдется россиянам в 10 тысяч рублей
Самым популярным напитком в новогодние праздники у россиян остается шампанское и игристые вина. Их предпочитают 84% опрошенных. 59% встретят Новый год с вином в бокалах, а 40% выбрали водку
Виновником авиакатастрофы в «Шереметьево» назначили пилота
авиакатастрофа
Виновником авиакатастрофы в «Шереметьево» назначили пилота
Следственный комитет завершил расследование дела о сгоревшем в «Шереметьево» пассажирском самолете SSJ100 и гибели 41 человека. Виновником аварии СКР назначил командира экипажа Дениса Евдокимова
Авторская колонка
Нам все врут!
Губернатор Владимир Владимиров пообещал на полтисовете краевой «Единой России», что он обратится к «Химинвесту» с просьбой не строить на территории города Лермонтова нитроцеллюлозный завод. И вроде, как свое обещание выполнил, обратился. И «Химинвест» вроде как, заявил, что сроить завод на территории Лермонтова не будет. Но так ли это на самом деле?
Горшков Михаил
Следователи ввалились к Шестуну в интенсивную терапию 
александр шестун
Следователи ввалились к Шестуну в интенсивную терапию 
Как только врачи СИЗО «Матросская тишина» запретили экс-главе Серпуховского района Подмосковья участвовать в каких-либо следственных действиях, истёк обозначенный Басманный судом срок для ознакомления бывшего чиновника с материалами уголовного дела
Владимир Путин подписал скандальный законопроект о гражданах-инагентах
иностранный агент
Владимир Путин подписал скандальный законопроект о гражданах-инагентах
«Иностранными агентами» могут признать физических лиц, которые распространяют печатные, аудиовизуальные и другие материалы «для неограниченного круга лиц» и при этом получают зарубежное финансирование
Суды оштрафовали россиян по закону о неуважении к власти на 1,1 млн рублей
неуважение к власти
Суды оштрафовали россиян по закону о неуважении к власти на 1,1 млн рублей
Российские суды за девять месяцев текущего года оштрафовали граждан по закону о «неуважении к власти» на общую сумму 1,155 млн рублей. Напомним, что этот закон вступил силу в марте 2019 года