Марина Литвинович: «Шестун держит голодовку, не пьет воды и, похоже, настроен умереть»
В результатах врачебного консилиума говорится, что дальнейший отказ от жидкости чреват для него скорыми летальными последствиями
4 декабря Марина Литвинович в составе других членов ОНК Москвы посетила Александра Шестуна в больнице «Матросской тишины». Его состояние шокировало членов наблюдательной комиссии. По словам Марины Литвинович, Александр Шестун уверенно движется к летальному исходу». Он потерял в весе еще 15 килограмм и уже не может вставать с кровати.
Членам ОНК Шестун передал результаты врачебного консилиума, состоявшегося 28 ноября. Из анамнеза следует, что на сегодняшний день Шестун отказывается от пищи в общей сложности 171 день. Жалуется на слабость, изжогу и резкое снижение зрения. УЗИ показало диффузные изменения печени и поджелудочной железы. В заключении сказано, что «на момент осмотра дальнейший отказ от приема пищи и воды чреват скорыми витальным нарушениям и неблагоприятным исходом для жизни пациента». С момента консилиума уже прошла почти неделя, то есть, сейчас состояние Шестуна гораздо хуже.
В своем аккаунте в Фейсбук Марина Литвинович выложила фото примерного истощения Шестуна, так как фотографировать в СИЗО запрещено, он показал физическое состояние тела, приподняв майку. Это похоже на состояние узников концлагеря.
По словам врачей, они не намерены применять к Шестуну принудительное кормление. В случае, если он потеряет сознание, ему поставят капельницу с жизненно-важными веществами. Но пока он в сознании и не разрешает никаких манипуляций.
Шестун рассказал членам ОНК о том, как 3 декабря его, полуживого, вывозили на каталке к следователю, где продержали 50 минут. В конце ему заявили, что ознакомление со 150 томами его дела завершено. Также следователи толпой приходили к Шестуну прямо в палату интенсивной терапии 29 ноября, то есть, уже после того, как медики дали заключение о возможном летальном исходе. Несмотря на тяжелое состояние заключенного, силовики опрашивали его и фотографировали.
Невзирая на страшный прогноз, Шестун не собирается прекращать голодовку и продолжает отказываться от жидкости.
«Наверное, еще можно было бы ему остановиться и спастись, но Шестун непреклонен, он собирается идти до конца. И, как мы увидели, семимильными шагами движется к смерти», - рассказала Марина Литвинович.
6 декабря члены ОНК намерены снова посетить Александра Шестуна, чтобы узнать о ее состоянии.
Напомним, 25 ноября Александр Шестун начал сухую голодовку с требованием освободить всех политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.