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03 декабря 16:45

«Я поняла, что всё, ему конец». Адвокат увидела Шестуна после недели сухой голодовки

На следственные действия экс-главу Серпуховского района ввезли на тележке, голого, не реагирующего даже на холод и не шевелящегося

«Я поняла, что всё, ему конец». Адвокат увидела Шестуна после недели сухой голодовки

3 декабря на очередные следственные действия Александра Шестуна вывезли на каталке. Адвокаты увидели своего подзащитного, находящегося на сухой голодовке, впервые за последние 5 дней, так как не имели к нему доступа из-за запрета врачей и выходных дней в СИЗО «Матросская тишина».
 
- Я поняла, что все, ему конец. Такого человека я еще не видела, - сообщила адвокат Алла Кульбаева родным и близким экс-главы Серпуховского района. - Он не реагирует никак, не шевелится, не говорит ничего. Не встает. Он уже не может даже сидеть в инвалидном кресле, поэтому его возят на тележке. Коридоры в изоляторе узкие, тележкой постоянно задевают дверные проемы и стены, а у Шестуна голова, как будто на ниточке, мышц совсем нет, он ею не управляет.
Александра Вячеславовича привезли абсолютно голого, хотя ранее, когда он еще мог передвигаться на инвалидном кресле, он всегда очень тепло одевался, во множество кофт и штанов, потому что мерз из-за потери веса. Сейчас же он не понимал и не реагировал на то, что ему холодно. Отношение тюремных врачей таково, что они сами обращаются с Шестуном, уже как с трупом, и тем не менее выдают справки, что здоров. Когда голого, не шевелящегося, похожего на скелет человека возят на тележке – что можно подумать? Я подумала, что он умер, когда его ввезли.
 
На следственные действия Александра Шестуна привез конвой из 9 человек и двух медиков - и.о. больницы «Матросской тишины» Александра Кравченко и врача Атагишиевой А.А. Следователи ГСУ СК РФ Писарев и Петин намеревались зачитать обвиняемому протокол об ознакомлении с делом на 76 листах, однако зачитали лишь один лист.
 
- Вдобавок Александру Вячеславовичу не разъяснили его права, поэтому он выбрал суд присяжных, хотя его статьи не попадают под суд присяжных. Шестун не подписал протокол, но не потому что был не согласен с нарушениями. Он просто не слышал и не понимал, что происходит вокруг и где он находится. И даже физически бы не мог подписать – он не встает с носилок, не может взять ручку в руки.
 
Во время следственных действий адвокат Кульбаева несколько раз обратилась к врачам с вопросом о состоянии Шестуна, может ли он участвовать в следственных действиях. Врач Атагишиева ответила, что не может ответить на этот вопрос, однако ее тут же перебил следователь Сергей Писарев, запретив общаться с адвокатом.
 
Шестуна вывезли на основании справки, выписанной в 7 часов утра 3 декабря лечащим врачом Эльдаром Мамаевым, который счел, что здоровье Шестуна позволяет ему участвовать в следственных действиях. При этом в справке указано, что у больного даже не были измерены пульс, давление и сахар в крови, вес же составлял 59 кг.
 
Алла Кульбаева сообщила, что написала отвод следователю Писареву в связи с огромным количеством допущенных им грубых нарушений. Следственные действия длились около часа, после чего экс-глава Серпуховского района попрощался с адвокатом. На прошлой неделе Александр Шестун также передал адвокатам новый список виновных в случае его смерти.

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