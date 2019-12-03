Нам все врут!
Губернатор Владимир Владимиров пообещал на полтисовете краевой «Единой России», что он обратится к «Химинвесту» с просьбой не строить на территории города Лермонтова нитроцеллюлозный завод. И вроде, как свое обещание выполнил, обратился. И «Химинвест» вроде как, заявил, что сроить завод на территории Лермонтова не будет. Но так ли это на самом деле?
На сегодняшний день существуют два документа, подтверждающие намерения «Химинвеста» строить завод на территории города – это распоряжение губернатора, которое он вынес уже в тот период, когда люди стали возмущаться по этому строительству (№ 588-р от 23.10.2019г.). Согласно этому распоряжению губернатор без конкурса выделяет московскому ООО «Химинвест» участок земли, на котором планируется строительство химзавода. И второй документ – это решение Совета города Лермонтова от 30.10.2019г. №64, согласно которому земля, переданная в распоряжение «Химинвеста», переводится из зоны опасности ПК-2 в зону ПК-1. Теперь на этой земле можно строить предприятия первого и второго класса опасности.
И вот эти два документа на сегодняшний момент не отменены, они действуют, и, соответственно, «Химинвест» может строить любое грязное химическое предприятие на этой территории.
И даже, если Губернатор и инвестор сдержат свое обещание, и нитроцеллюлозный завод на этом месте строить не будут, они могут хоть завтра построить любое другое химическое предприятие. Никто их ограничивать в этом не будет, тем более, все нормативно-правовые акты на сегодняшний момент есть, и они действующие.
Что же нам в этих условиях делать? Нас обманывают, а мы сидим молча. У нас есть по этому поводу определенный план и мы его начали реализовывать. Мы хотели рассказать о нем на митинге, который мы заявили. О том, что происходит, и что же все-таки нам надо делать дальше. Поговорить об этом, обсудить это.
Соответственно мы подали шесть заявок на проведение митингов в городе Лермонтове. Столько же мы подали в городе Пятигорске. Все 12 заявок на сегодняшний момент – и в Лермонтове, и в Пятигорске – не согласованы в администрациях. Администрация Лермонтова ответила просто: мол, извините, на всех заявленных вами для проведения митинга территориях будут проводиться общественные мероприятия, заявленные немного раньше вашего.
Зато Пятигорская администрация вообще объявила, что в момент проведения наших митингов будет проводиться квест, и главными точками его маршрута внезапно оказались те, которые мы заявили для проведения митинга. Квест – это такая популярная сейчас среди молодежи игра, в которой главная задача – движение к определенной цели, связанное с преодолением трудностей и поиском чего-либо.
Поэтому я бы очень рекомендовал тем, кто будет участвовать в квесте, ознакомиться с нашими заявками и победить в игре, потому что все точки маршрута совпадают с нашими заявками.
Что касается наших дальнейших действий – то да, мы подали в суд. Первое заседание уже назначено на четвертое декабря. Даты остальных заседаний мы узнаем в ближайшее время.
Я бы хотел обратиться к жителям города Лермонтова: не оставляйте проблему без внимания, приходите на эти судебные заседания. Они открыты, вас не имеют права не допустить туда. Единственное, они могут пораньше нагнать туда казаков, которые займут все места в зале заседаний раньше, чем придете вы. Такое было уже в Пятигорске. Но тем не менее, приходите. Смотрите на то, как власть вытирает о нас ноги, и как судьи обычно эту власть поддерживают.
Хочу обратиться к вам с еще одной просьбой. Если нам разрешат митинги – прийти на митинги. Но если их все-таки не согласуют, мы предлагаем поступить следующим образом: выйти на улицу на массовые гуляния. Без политических возгласов, без политических требований, без использования громкоговорящей техники. Просто выходить и молча гулять по улице – от Дома культуры и до администрации. Тихо. Молча. Спокойно. Сбор мы предлагаем начать в то же время, на которое мы заявили митинги – 14:00, 7 декабря 2019 года. И гулять по тому маршруту, который я уже указал. А для того, чтобы показать власти, что мы против нитроцеллюлозного завода, предлагаю прикрепить к лацканам нашей одежды голубую ленточку, которую можно купить в любом магазине тканей.
Таким образом мы покажем власти, что мы – не кучка маргиналов из разных городов, которые спровоцировали возмущение в городе Лермонтов. Покажем, что мы – объединившиеся жители города, который против строительства грязного производства. И я призываю всех жителей Кавказских Минеральных Вод поддержать лермонтовчан в этой акции.
И последнее. Мне тут сказали, что губернатор посетил-таки город Лермонтов и встретился с неравнодушными жителями. Но по иронии судьбы неравнодушными жителями оказались директор муниципальной школы № 5 Чиркова (тот депутат, который сдала когда-то мандат и подставила весь город), депутат Курочкин (который на сегодняшний момент незаконно занимает пост зам. председателя городского Совета), и еще несколько людей, которые действительно выражают сожаление о том, что мы потеряли реального инвестора.
По поводу ожидаемых больших денег для города от инвестора. Уважаемые сторонники опасного строительства, я разочарую вас! На сегодняшний момент речь не идет о каких-нибудь миллиардах, как это пишут в СМИ. Максимум, что может получить город от всего этого завода, это налоги с заработной платы работников. Планируется открыть 160 рабочих мест. Но налог с зарплаты этих работников составит не более 15 миллионов рублей в год. Что значит эта цифра для бюджета в 800 миллионов? Кроме того, не надо забывать, что наш город Лермонтов –дотационный, и бОльшая часть бюджета – это дотации, которые, в случае пополнения его на 15 млн. рублей извне, будут на такую же сумму сокращены. Поэтому город от такого инвестора не получит ни-че-го! И не надо врать нам в глаза о какой-то пользе!
Теперь о встрече с губернатором. Как я понял, его аппаратом рассматривается сейчас следующий сценарий: отдельные бюджетно ориентированные жители города высказали губернатору мнение, что они сожалеют, что инвестор ушел из города. По городу стали усиленно собирать подписи в поддержку завода. А через какое-то время нам средства массовой информации объявят, что губернатору поступило энное количество подписей в поддержку завода, и что эти жители страстно хотят строить этот завод, а группка протестантов просто возмущаются и дуют на воду. Поэтому завод этот построить надо, и инвестор к нам вернется.
Поэтому и не отменяются все эти распоряжения, и все у них там уже запланировано, что они вернут этого инвестора в город, поставят этот завод при любых обстоятельствах, и невзирая ни на какое общественное мнение.
Поэтому, если мы прекратим сейчас эту борьбу, ничего хорошего из этого не выйдет. И наши дети будут жить по соседству с грязным химическим производством.
Автор - Михаил Горшков, юрист, житель города Лермонтова