Следователи ввалились к Шестуну в интенсивную терапию
Начальство больницы «Матросской тишины» оказалось не против
После того, как 29 ноября врачи СИЗО «Матросская тишина» запретили экс-главе Серпуховского района Подмосковья участвовать в каких-либо следственных действиях (по медицинским показаниям), истёк обозначенный Басманный судом срок для ознакомления бывшего чиновника с материалами уголовного дела.
С утра, 2 декабря, доктора сообщили адвокатам, что встретиться с подзащитным они не могу, т. к. идёт консилиум.
Напомним, Шестун ранее несколько месяцев ограничивал приём пищи в знак протеста, потерял до четверти массы тела, у него кахексия, гипотония, головокружения, боли в области сердца, а с 25 ноября он объявил о начале сухой голодовки (сейчас он употребляет 50 мл воды в день и больше ничего).
Ближе к 14.00, когда в изолятор пришли следователи СК России, по мнению и. о. главврача тюремной больницы, состояние Шестуна внезапно улучшилось, оказалось, что следственные действия с ним проводить можно хоть на выезде. Адвокаты усомнились в объективности оценки состояния здоровья экс-главы района, о чем сделали письменные замечания в протокол, на предложение пройти в палату интенсивной терапии ответили отказом. Защитники уверены, что вряд ли за три дня продолжающейся голодовки Шестуну стало лучше, а также заявили, что, во-первых, это неэтично, а во-вторых, следственные действия, по закону, должны проводиться в специальном помещении.
Следователи же, которые так и не смогли в установленный судом срок ознакомить Шестуна с материалами дела, и которым во что бы то ни стало надо свою недоработку срочно устранять, прямиком направились в палату интенсивной терапии. Несмотря на закон, этику и плохое состояние Шестуна.
«Я считаю, то, что они пошли к нему в палату – нарушение, в первую очередь, права человека на медицинское обслуживание. Если человек плохо себя чувствует, находится в кровати, это все равно, что прийти куда-нибудь в интимное место для того, чтобы провести следственные действия», – прокомментировал ситуацию адвокат Шестуна Олег Белов.
По мнению Олега Белова, следователь, имея все законные возможности для того, чтобы предоставить время для ознакомления, в угоду каким-то корпоративным интересам, идет на всяческие нарушения закона, нарушение прав Шестуна на защиту и лишает его возможности узнать, на чем основывается обвинение, не дает ему ознакомиться с доказательствами: «В этом есть какой-то такой потаенный смысл, видимо, следователь скрывает по большому счету от Шестуна свою следовательскую «кухню».
Адвокаты Александра Шестуна заявили о необходимости предоставить дополнительное время, в связи с отсутствием своего подзащитного. Но это заявление повисло в воздухе, ответа на него не последовало.
Давление следствия по делу Шестуна правозащитники называют беспрецедентным. Но еще более шокирующей выглядит реакция судебных органов на беспредел следствия – сегодня суд отказался принимать жалобу на пыточные условия следственных действий в отношении Шестуна, которые совершались в июле нынешнего года. Напомним, тогда находящегося после голодовки Шестуна, вынесли к следователю на носилках, чтобы зачитать ему обвинение. 21 октября 2019 года в Басманный районный суд были поданы соответствующие жалобы. Но, по словам адвоката, в течение пяти недель, не было никакой информации о ее движении или рассмотрении.
«Статья 125 УПК РФ предусматривает рассмотрение такой жалобы в течение 5 суток, но этого сделано не было. 2 декабря судья Николаева более часа пыталась выяснить, что происходит с делом. В итоге нам выдали постановление об отказе в принятии этой жалобы, подписанное задним числом. Срок обжалования – 10 суток. То есть по мнению суда проведение следственных действий в пыточных условиях – это организационный (!) момент, который не является предметом обжалования. Нас фактически лишают права на судебную защиту. При этом будет очень сложно что-либо доказать, так как судебные акты выносятся задним числом, речь идет о фальсификации доказательств», – рассказала адвокат Людмила Сметанина.
«Все действия следователя и сотрудников изолятора мы будем обжаловать. Ну, а следствие, очевидно, тихим ходом своим путем направит дело в суд без ознакомления», – сказал Белов.
Напомним, 29 ноября представители СК России намеревались ознакомить Шестуна за один день (!) со 162 томами дела, 8 коробками с вещдоками и несколькими терабайтами видеофайлов допросов свидетелей.