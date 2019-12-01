Сбои в эталонной модели здравоохранения и полный провал в профилактике ВИЧ налицо
Если представить, что в нашей стране когда-то бы прошел марш ВИЧ-инфицированных, то его символами наверняка стали бы черные очки и белые перчатки.
Инфицированный человек становится мишенью для всех возможных дискриминаций, начиная от поликлиники, где ему скривив губы брезгливо объявляют о диагнозе и заканчивая знакомыми, которые руку может и подадут, но спиртом ее потом тщательно промоют.
Очень частый даже для Москвы случай, когда беременной в женской консультации, увидев ее положительный тест на ВИЧ, врач по-доброму советует избавиться от ребенка, мол зачем рисковать. Платные стоматологи, косметологические клиники Москвы ни за какие деньги не будут рады заняться пациентом, которому требуется хирургическое вмешательство. Да даже укол ботокса не сделают, потому что им страшно, а тебе то мол уже чего с такой болезнью молодиться и прихорашиваться.
Об этом у нас не принято говорить открыто. Но даже вся профилактика сводится к траурным плакатам с кровавыми буквами - «Мы против СПИДа за жизнь», так, словно этот диагноз и правда что-то вроде чумы. Неудивительно, что есть некоторые наши сограждане, которые на полном серьезе предлагают отправлять таких больных в резервации. Все равно мол отбросы, наркоманы, сексуальные меньшинства и прочие маргинальные слои общества. Хотя правда в том, что среди «нормальных» людей заболеваемость в последние годы в нашей стране стремительно растет. И завтра это может быть каждый из нас.
Виноваты ли в этом маргиналы? Или пропаганда на средневековом уровне, из года в год ярко демонстрирующая отторжение ВИЧ-инфицированных от общества? Или отечественное здравоохранение, шагнувшее настолько далеко вперёд в сфере импортозамещения и заменившее терапию больным с европейской на такую хорошую российскую, что теперь наши граждане от безвыходности вынуждены заказывать себе сомнительного качества препараты из Индии.
Сбои в эталонной модели здравоохранения и полный провал в профилактике ВИЧ налицо. Число инфицированных в России, по последним данным, составляет 1,06 млн человек. Но государство, не просившее нас рождаться, по-прежнему будет стоять на своих заржавевших скрепах, вместо адекватного просвещения, травить больных таблетками из говна и палок, отрицать необходимость помощи наркозависимым, и продолжать быть против СПИДа, вместо того, что бы радеть за его признание, лечение и снижение числа зараженных.
В общем с 1 декабря всех не равнодушных к этой проблеме.