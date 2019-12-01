«Хочу, чтобы в Новый год не было политических заключенных»
В акции, посвященной Дню гражданской солидарности, приняли участие сотни людей, от Кубани до Архангельска
29-30 ноября по всей стране прошли акции в рамках Дня гражданской солидарности, инициатором которых стал профессор МГИМО историк Валерий Соловей. В своем видеообращении, записанном ранее, известный общественный деятель призвал всех неравнодушных россиян высказаться на волнующие темы современности – политические репрессии, нарушение гражданских прав, экология, полигоны ТБО.
К акции присоединились жители разных городов страны – от Кубани до Архангельска, от Великого Новгорода до Приморья. Главной идей было – показать, что гражданские активисты, которых волнует судьба Родины, есть в каждом уголке России, и они готовы друг друга подержать.
30 ноября в центре Москвы прошла серия одиночных пикетов по очереди. В них принимали участие защитники Русского Севера, члены организации «Матери против политических репрессий», члены движения «Немцов мост», сторонники фигурантов «Московского дела» и другие. Одним из ярких моментов стал пикет у Администрации Президента, куда активист Александр Кузнецов вышел в костюме Деда Мороза. Его плакат гласил: «Хочу, чтобы в Новый год не было политических заключенных».
На пикеты вышли активисты общественного комитета «Свободу Шестуну», они стояли с плакатами в поддержку экс-главы Серпуховского района, который с 25 ноября находится на сухой голодовке с требованием освободить всех политзаключенных. Также активными участниками акции стали экоактивисты Подмосковья, выступающие за закрытие мусорных полигонов. В частности, жители Рузы, требующие закрытия полигона ТБО «Сычево», отравляющего воды Московской области мусорным ядом.