Полку врагов России прибыло
ТВ сурово осудило бандеровку Ротару, русофобку Ветлицкую и широко известного в узких кругах поэта Орлушу
Ряды неприятеля ширятся: к Вахтангу Кикабидзе и Лайме Вайкуле, которых уже осудили за антирусские высказывания и настроения, добавились сразу несколько деятелей культуры из разных стран.
«Почему язвительная русофобка Ветлицкая вновь засобиралась гастролировать по России? Как у спонсора украинского терроризма Софии Ротару хватило смелости выступать в Москве? И как известный в узких кругах поэт Орлуша пожаловался украинским журналистам на Владимира Путина?»
Такой анонс кого угодно усадит перед телевизором. Вот и ток-шоу «Место встречи» на канале НТВ наконец-то обратилась к новостям «культуры». И не только оно. Тему начал и развил телеканал «Царьград», подхватили Анатолий Вассерман в своей авторской программе (обвинив Ротару в спонсировании терроризма) и ток-шоу «60 минут» на канале «Россия» (добавив к списку отщепенцев и грузинскую певицу Нино Катамадзе, «которая тоже считает, что Россия — агрессорка, от России ее тошнит, обещала никогда больше сюда не приезжать, и вот смотрите — продает билеты в Москве на 27 марта»).
Больше всего досталось Софии Ротару.
Как никак — народная артистка СССР. Всю жизнь кровно связана с Россией. Как же она, исполнявшая в советские годы патриотическую песню «Я, ты, он, она, вместе — целая страна», могла после отказа год назад от выступления на телевизионном фестивале «Песня года» теперь высказать намерение вернуться в Москву? Как могла ее сестра помогать войне и финансировать АТО, посылая украинским солдатам варенье и деньги?
«Софии Михайловне совесть надо иметь», — процитировал Андрей Норкин слова ведущей «Песни года» Ангелины Вовк. Глава соцкомитета Совета Федерации Валерий Рязанский призвал россиян не ходить на концерты Софии Ротару, певица должна ответить за свои антироссийские высказывания.
Профессор МГИМО Олег Барабанов, постоянный участник ток-шоу «Место встречи», обратился к российским гражданам, которым «не все равно, что говорит Ротару», с призывом не смотреть «Песню года» в этом году из-за «бандеровки Ротару».
Выпуск «60 минут», почти полностью посвященный скандальной ситуации с возможным выступлением Софии Ротару» на фестивале «Песня года», странным образом начался за упокой, а закончился за здравие. Ольга Скабеева, называя певицу «всеми нами любимой, уважаемой народной артисткой СССР», тем не менее пересказала подробности грандиозного скандала, разворачивающегося вокруг нее. «Просто мы с вами, наши люди устали от гастролеров, которые у себя дома клеймят Россию почем зря, а потом приезжают в Россию на заработки… Нам не нравится идея, что эти люди практически спонсируют войну на наши деньги».
«Звания Народной артистки СССР она больше недостойна», — выкрикивали гости студии.
«Многие заслуги человека нивелируются после того, как этот человек начинает поливать грязью нашу страну… За державу обидно — нас поливают грязью, а мы должны быть великодушны?»
Однако после выступления концертного директора Ротару с опровержением слухов о ее помощи украинской армии ведущие резко поменяли тон: «Мы с большой любовью и нежностью относимся к Софии Михайловне, это вы, украинцы, выдумали, что она помогает войне и финансирует АТО, несмотря на все споры, никто не запретит Софии Ротару приехать и выступить. Ждем ее на «Песне года», мы ж не Украина, чтобы составлять черные списки российских артистов и не пускать Наташу Королеву на могилку бабушки».
Трудно на самом деле заподозрить рьяных ведущих «60 минут» и их не менее ражих гостей в великодушии. Похоже, пока шел этот эфир, поставивший целью заклеймить русофобку Ротару, кто-то дал отмашку: прекратить истерику! София Ротару — наше все (пусть даже и где-то оступилась и где-то пошла на поводу у украинских радикалов). Вот они быстренько и «переобулись» и пообещали певице «хлеб-соль» и полные залы. Отреклись от своих слов и Ангелина Вовк с Юрием Лозой, заявивших каналу «Дождь», что журналисты канала «Царьград» исказили их слова о Софии Ротару и вырвали их из контекста.
Наталья Ветлицкая, после 15-летнего перерыва объявившая о гастрольном туре в России, такой милости не дождалась, если не считать огромной милостью интервью на канале «Россия» в программе «Привет, Андрей!». Впрочем, Андрей Малахов политические вопросы в нем не затронул, сосредоточившись исключительно на личной жизни певицы и ее взаимоотношениях с бывшими мужьями.
Но в ток-шоу «Место встречи» Ветлицкой припомнили «мерзости, которые она писала из Испании про Россию», а теперь вот «без зазрения совести будет брать деньги у тех, кого поливала грязью и называла быдлом». «Это не лицемерие — после этого возвращаться в Россию?» — горько сокрушались они. Сошлись на том, что Ветлицкая все-таки приехала по частному приглашению, а вот «Песня года» — это государственная история, и транслировать выступления русофобов на всю страну — все равно, что пригласить на «Песню года» какого-нибудь поющего бандеровца.
Вслед за Ветлицкой упомянули еще одного отщепенца с российским гражданством, которого Норкин аттестовал как «широко известного в узких кругах поэта Орлушу (Андрея Орлова), чьи стихотворения нельзя рассказывать в эфире. Любопытно — скабрезные анекдоты самому Норкину рассказывать в эфире можно, а цитировать Орлушу нельзя. Орлуша провинился в том, что дал интервью украинскому порталу, где тоже порусофобствовал от всей души и признался в изначально отвратительном отношении к Путину. И вот представьте: после этого он буквально завтра будет вместе с Михаилом Ефремовым давать концерт в «Ельцин-центре»! Аудитория возмущенно загудела, а кто-то из экспертов подытожил: «Враг, здесь ему делать нечего!» «Мы не можем его гражданства лишить», — с сожалением отреагировал ведущий. «А надо бы!» — прозвучал вердикт всегда уверенных в своей правоте экспертов.
По Орлуше проехался катком и Владимир Соловьев. «В советское время интеллигенцию называли совестью нации. А у нас как интеллигент — так запойный. Взрослый мужик шестидесяти с лишним лет — а по-прежнему Орлуша. Ну кто ты такой? Какой ты поэт? Это Пушкин поэт…» В личном телеграм-канале Соловьев высказался еще «интеллигентнее»: «Всегда считал Орлушу конченой тварью и спившимся мерзавцем. Еще раз перечитал его «откровения». Этакий гимн предательству… И, как многие, топит свою тоску в беспробудном пьянстве».
«Пьянство стало отличительной чертой российской псевдоинтеллектуальной оппозиции. А пьют не случайно — заглушают тихий голос совести».
Что и говорить — враги России в этот раз подобрались отборные. Ну как пройти мимо, как ни осудить всем миром кумиров публики и как ни вразумить эту самую неразборчивую в пристрастиях публику, голосующую рублем за самых отпетых русофобов. Патриотическая басня Сергея Михалкова «Мы знаем, есть еще семейки, где наше хают и бранят… А сало…русское едят» заиграла свежими красками.
Источник - Новая Газета