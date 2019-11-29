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Авторская колонка
29 ноября 01:16
Прокурор арестовал мост. А потом убил
Рощин Алексей

Социальный психолог

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Прокурор арестовал мост. А потом убил

Попался тут на глаза забойный материал о бедовом прокуроре целого ЯНАО Александре Герасименко, которого за многочисленные нарушения вот уж который месяц хочет посадить Следственный Комитет, а тот всё не дается. Люблю читать про разборки в стане «правоохранителей» - хоть на время создается иллюзия, что и на них существует какая-то управа... В общем, проглядывал, продираясь сквозь своеобразный стиль изложения (такое впечатление, что писал школьник) - и вдруг натыкаюсь на реальную БОМБУ. Этот самый Герасименко поспособствовал тому, что на нашем Севере, кормящем всю Россию, был арестован... мост! Натуральный мост через реку, причем мост ЧАСТНЫЙ. Каково? А зачем арестовали? А чтобы обеспечить монополию другого моста, ТОЖЕ ЧАСТНОГО. Блин, да в этой стране уже феодализм какой-то! Вот цитата. Читаешь - и глаза вылезают на лоб:

«Город Новый Уренгой и поселок Уренгой, разделенные рекой Пур, связывает единственная переправа-монополист компании «Ямбургтранссервис». Стоимость проезда большегрузов по переправе может доходить до 800 000 рублей, но у монополиста есть права самостоятельно устанавливать цены. Представляете себе стоимость товаров и услуг по ту сторону переправы?

Раньше был еще один мост, принадлежавший Ситникову, но его незаконно арестовали, что уже доказано, но вернуть мост не получается».

Это вот как? Был, значит, ОДИН мост, и он - платный! Проезд - до 800 тысяч за фуру! В какой стране это все происходит? Хорошо, некий частник (!) в порядке конкуренции строит вторую переправу - казалось бы, хорошо; но тут на сцене появляется блюститель законности прокурор (!!), который... перекрывает второй мост!

А далее идет текст, прекрасный даже косноязычием рассказчика - потому что нормальным языком описать дальнейшие события, очевидно, не получится.

«Действующим законодательством предусмотрен прямой запрет на любые действия органов государственной власти, а также местного самоуправления, ограничивающие конкуренцию. В частности, указанный запрет содержится в статье 15 закона «О защите конкуренции». Таким ограничением всегда являются действия и решения, создающие преимущество для определенных участников рынка, в ущерб другим. Странным кажется бездействие Федеральной антимонопольной службы. Если в случае прокуратуры бездействие не вызывает удивления, то такое поведение ФАС пока не понятно.

Вопреки статьи 15 закона «О защите конкуренции» весной 2017 года должностными лицами различных органов и ведомств Ямало-Ненецкого автономного округа, создан «штаб» по аресту наплавного моста, созданного Ситниковым. Надзор осуществлял Александр Герасименко.

Одним из многочисленных примеров, иллюстрирующих действия по созданию монополии на переправу через реку Пур, являются злоупотребления, доведенные до абсурда, а именно изменение дорожной разметки и установка дорожных знаков, запрещающих поворот в сторону моста, круглосуточное дежурство сотрудников ГИБДД в месте поворота к переправе, блокирование проезда бетонными блоками и выкапывание ям и траншей, чтобы не было возможности проехать.

Апогеем абсурда стала организация круглосуточного проживания и дежурства в месте переправы Ситникова казаков, которые заблокированы к ней все подходы. В результате этих действий мост был уничтожен».

Боже! В конце там появились еще и казаки! Какая же красота творится в Отчизне, мама дорогая... Казаки под руководством прокурора, поддержанные ГИБДД, перекрывают переправу через реку Пур бетонными блоками, чтобы сохранить монопольное положение другого ПЛАТНОГО моста. Феерия! И финал, простой и строгий, как правда: «В результате этих действий мост был уничтожен». Спи спокойно, дорогой товарищ.

Мы еще многого не знаем, до какой степени деградации дошла Россия «на местах».

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