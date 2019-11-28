Трассу М11 строили почти 10 лет
Темпы создания автомагистралей в России отстают от китайских в 70 раз
В среду в присутствии президента РФ Владимира Путина торжественно была открыта скоростная трасса М11 Москва – Санкт-Петербург. Власти подчеркивают: ничего подобного в истории российского дорожного строительства еще не было. Действительно, каждый метр уникальной дороги обошелся почти в 1 млн руб. Стоимость проезда вместе с затратами на бензин оказывается значительно больше цены авиационного или железнодорожного билета между двумя столицами. О новой дороге россияне мечтали почти 20 лет. И поэтому даже из промежуточного завершения этого долгостроя решено было устроить праздник. Для сравнения: в Китае аналогичную дорогу строят всего за полтора-два месяца.
Открывая в среду движение по М11, глава государства подчеркнул: трасса послужит экономическому развитию российских регионов и поможет сохранить их экологию. Он также отметил уникальность новой дороги. «У нас в стране еще, в истории страны, в истории дорожного строительства ничего подобного пока не было такого уровня, такого класса. Есть чем гордиться», – заявил президент РФ. Тогда же глава государства объявил и официальное название новой магистрали – «Нева».
Трасса М11, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАДа до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет почти 670 км. На М11 расположено 16 пунктов взимания платы, шесть многофункциональных сервисных зон, полтора десятка контейнерных заправок.
Одна из главных задач новой дороги – разгрузить уже существующую трассу М10 «Россия». Как сообщается, из Москвы в Санкт-Петербург по новой трассе возможно доехать за шесть часов, тогда как на проезд по М10 уходило минимум девять часов. На это будут влиять два обстоятельства: разрешенный скоростной режим (на М11 предельная скорость 110–130 км/ч) и оплата проезда.
Так, тарифы за проезд по трассе для легковой машины в будни составят 1,3 тыс. руб. с бесконтактным транспондером и 1,8 тыс. руб. без него. В выходные проезд составит 1,5 тыс. руб. с транспондером и 2 тыс. руб. – без устройства. Если присовокупить к этому стоимость потраченного бензина, то стоимость поездки составит уже 3800 руб. для легкового автомобиля.
Если предположить, что время – это деньги, то использовать для экономии времени и денег новую трассу – смелое решение. Траты на проезд по М11 оказываются выше стоимости билета на поезд (дешевле даже некоторые поездки на скоростном «Сапсане») или даже самолет. Впрочем, для четырех путешествующих на автомобиле стоимость оказывается уже более привлекательной.
Власти тем не менее считают, что новая дорога позволит увеличить интенсивность движения до 20 тыс. машин в сутки в течение года после ее открытия. Кроме того, запуск предыдущих платных участков дороги снизил аварийность почти вдвое. В госкомпании «Автодор» ожидают, что к 2030 году смертность на дороге в связи с введением трассы снизится в 3–5 раз.
Новая трасса ожидаемо упростит дорогу из столицы в Санкт-Петербург, однако на это «облегчение жизни» ушло почти 10 лет. Напомним, строительство дороги началось в 2011 году, притом что решение о ее строительстве было принято властями еще в нулевые годы. Одно из объяснений властей, почему новую дорогу не смогли ввести в 2018 году, к чемпионату мира по футболу, состоит в том, что строители не успевали сдать отчетные документы по части работ. Замедлили стройку и археологические находки, обнаруженные в Ленинградской области.
М11 – это также чуть ли не первый в России пример государственно-частного партнерства (ГЧП), причем каждый участок трассы возводился в рамках отдельного концессионного соглашения. «Это крупнейший инвестиционный проект и самый крупный объект транспортной инфраструктуры постсоветской России», – рассказывал предправления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Общая стоимость проекта составляет около 520 млрд руб. в ценах соответствующих лет, включая 148 млрд руб. внебюджетных инвестиций. В итоге получается, что в среднем в год строилось около 67 км дороги, или 5,5 км в месяц. При этом стоимость одного километра превышала 700 млн руб. А цена одного погонного метра трассы чуть-чуть не дотянула до 1 млн руб.
Для сравнения, Китай за последние 30 лет строил скоростные магистрали со средней скоростью 4750 км в год, или почти 400 км в месяц. Если применить китайские скорости автомобильного строительства к России, то трассу М11 вместо почти 10 лет можно было построить фактически за полтора месяца.
Несопоставимы не только темпы строительства магистральных автодорог в КНР, но и их стоимость. Общие расходы Поднебесной на автодороги оцениваются в колоссальные 240 млрд долл. Причем только с 2005 по 2010 годы власти инвестировали 17 млрд долл.
Заметим, в среду было лишь официальное открытие новой магистрали, фактически же дорога уже работает, однако к ней у граждан есть ряд претенензий. Далеко не везде на трассе есть освещение. Правда, развязки и точки сбора денег за проезд освещаются хорошо. В Северо-Западной концессионной компании (СЗКК), участвовавшей в строительстве первого участка, отвечали, что «освещение на участке от подъездов к Зеленограду в сторону Солнечногорска, кроме мостов, транспортных развязок и пунктов обслуживания, где требуется повышенное внимание водителя, в 1-й очереди строительства не предусмотрено проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкпретизы».
Еще одна текущая особенность – полностью проехать именно по М11 от Москвы до Санкт-Петербурга невозможно. Для обхода Твери приходится съезжать на бесплатную федеральную трассу, где разрешенная скорость – 60 км/ч. По сути, этот участок дороги еще не готов. Обращали внимание СМИ и на недостаточное количество придорожного сервиса, число АЗС на трассе. Есть вопросы и к ценам на бензин вдоль дороги.
Слишком продолжительное строительство важнейшей автотрассы вскрыло сразу несколько проблем, считают эксперты «НГ». «Затягивание строительства трассы объясняется тем, что вся дорога строилась отдельными участками, а каждый участок возводился в рамках отдельного концессионного соглашения. Процессы различных согласований значительно увеличили сроки, а каждый участок дороги сдавался в эксплуатацию в разное время», – замечает гендиректор компании «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.
По мнению завлабораторией инфраструктурных и пространственных исследований РАНХиГС Юрия Пономарева, на увеличение сроков повлияли: длительные сроки процедур выкупа земель для строительства; перераспределение бюджетного финансирования в направлении других крупных инфраструктурных проектов; изменение макроэкономических условий. «А также необходимость корректировки проектно-сметной документации для отдельных участков из-за долгого временного разрыва между получением Главгосэкспертизы и началом работ», – продолжает он. «По ряду участков М11 положительные заключения Главгосэкспертизы были получены еще в 2011–2012 годах, предполагалось, что основная фаза строительства придется на 2014–2015 годы, а пришлась на 2018–2019-е, для которых характерны уже совсем другие макроэкономические условия», – указывает эксперт.
Главная проблема состоит в том, что сложно найти крупного инвестора в крупные инвестиционные проекты, пусть даже и под госгарантии, полагает доцент кафедры экономики Российского экономического университета им Плеханова Александр Тимофеев. «Это связано и с тем, что, во-первых, за пределами крупных городов в принципе крайне медленное развитие инфраструктурных проектов. Во-вторых, сложно планировать отдачу от длинных денег без точных прогнозов ускорения окупаемости. При темпах развития экономики в 3-4% окупаемость таких проектов может оказаться более 20 лет», - говорит он.