Шестун начал сухую голодовку с требованием освободить всех политзаключенных
Активисты и сторонники пикетируют Администрацию Президента
С 25 ноября Александр Шестун начал сухую голодовку в знак протеста против беспредела по своему политическому делу. Вместе с этим он выдвинул требование освободить всех политзаключенных: «Московского дела», «Нового величия», «Сети», ингушских оппозиционеров, «Черновика» из Дагестана, ростовских ребят Яна Сидорова и Владислава Мордасова, мучеников ислама, Азата Мифтахова, Владимира Ратникова, Юрия Дмитриева и Дмитрия Спорыхина из «Черного блока».
Шестун отказывался от пищи уже около 200 дней с небольшими перерывами, теперь он исключил из рациона и воду. Сухая голодовка в его состоянии несет огромный риск для жизни – он страдает рядом хронических заболеваний, и за время пребывания в СИЗО уже потерял более половины своего веса. Однако Шестун не видит другого выхода, только таким способом он может привлечь внимание к грубейшим нарушениям, которые происходят в его деле на протяжении полутора лет. По мнению правозащитников, Шестуну нужно изменить меру пресечения на более мягкую, тем более, что уже собраны все доказательства, и расследование по делу закончено. Но суд продолжает продлевать Шестуну содержание под стражей, последний раз - до 13 декабря, несмотря на требования адвокатов изменить меру пресечения на домашний арест.
Уже второй день у Администрации Президента гражданские активисты проводят круговые пикеты с целью привлечь внимание к сухой голодовке Шестуна, которую он может не пережить. Слоганы на плакатах гласят: «Шестун на сухой голодовке. Жизнь за свободу!», «Шестун умирает на сухой голодовке! Честное имя дороже жизни!» и т.п.