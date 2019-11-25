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александр шестун
Александр Родин
25 ноября 16:32

Шестун пойдёт до конца!

Семья бывшего главы Серпуховского района снова обратилась к гаранту Конституции

Шестун пойдёт до конца!

Видеообращение к Путину было записано после того, как бывший чиновник объявил о сухой голодовке и написал детям прощальные письма.

Это видеообращение к президенту – восьмое по счету, ни на одно из предыдущих не последовало никакой реакции от главы государства. Ситуация становилась только хуже. Зато, как говорит в видео дочь Александра Шестуна, только эти обращения позволяют предавать беспредел в отношении всей их семьи огласке, и эти обращения обсуждает вся страна. 

В своем обращении родные экс-чиновника подвели итог событиям, случившимся за полтора года, в течение которых Шестун находится в СИЗО.

Все, кто угрожали Шестуну, процветают, генералы ФСБ, упекшие его за решетку, «продолжают репрессировать всех, кто мешает им ворочать миллиардами», а на полигон «Лесная», за закрытие которого боролся Шестун, везут караваны московского мусора. В то же время, многодетная семья Шестуна лишена единственного жилья, имущество отобрали даже у дальних родственников, а предприниматели, работающие в Серпуховском районе, подверглись шантажу и давлению за отказ клеветать на Шестуна.

«Папа написал нам прощальные письма. Он долго не продержится», - говорит президенту младший сын бывшего главы Серпуховского района Матвей. С 25 ноября его отец намерен начать сухую голодовку, несмотря на то, что и так изможден предыдущими – он отказывался от пищи более полугода с небольшими перерывами. Но вряд ли боль ребенка найдет отклик в сердце главы государства. Семья Шестуна назвала свое послание к нему «обращением без надежды».

«Просим прекратить столь грубую фальсификацию уголовных дел и давление на людей. Полтора года – предельный срок нахождения под стражей в период следствия.

Поэтому, в соответствии с законом, мы просим освободить Александра Шестуна, чтобы спокойно в дальнейшем пройти все судебные разбирательства по предъявленным обвинениям и доказать в суде свою невиновность», - такими словами заканчивает обращение Юлия Шестун, супруга чиновника, дело которого все правозащитники признают политическим.

Проголодав с небольшими перерывами уже свыше 200 дней и потеряв более половины своего веса, недавно Александр Шестун заявил, что с 25 ноября начинает сухую голодовку против беспредела в отношении него со стороны судебно-следственных органов. Всем родным он написал прощальные письма, так как в его состоянии эта голодовка может стать последней.

«Неужели все так и будут молча смотреть, как он умирает?», - спрашивает президента маленький сын Шестуна Гриша.

Сами родные Шестуна давно называют свои видео послания к президенту обращениями без надежды. Основная их цель – чтобы страна знала, что Шестун не сдался, и в борьбе за правду он пойдет до конца.

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