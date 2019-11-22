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Картель пригородного назначения
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22 ноября 15:14
Смоленск – город высоких бордюров
Авдерин Валерий

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Смоленск – город высоких бордюров

В Смоленске много всего интересного. Но больше всего он мне запомнился высокими бордюрами. Просто в Москве за последние годы, приспосабливая город для инвалидов-колясочников, на большинстве переходов сделали плавные спуски. В Смоленске, как и вообще в провинции, подобного почти не встречаешь.

А у меня перед поездкой в Смоленск прихватило спину.

В молодости мы получаем травмы, которые заживают на нас, как на собаке. Кажется – о них можно забыть навсегда. Но в старости эти травмы опять напоминают о себе. И, чем дальше - тем чаще.

Теперь травма позвоночника тридцатипятилетней давности регулярно отравляет недели и месяцы моей жизни.

Приезжаю я в Смоленск – и обнаруживаю, что при переходе через улицу должен сперва спуститься с тротуара на дорогу, потом подняться. Перепады высот могут составлять и 20, и 30 сантиметров. А я просто не могу поднять ногу на такую высоту. И спустить ногу настолько – тоже не могу, это страшная боль. Иду вдоль улицы, ищу порушенные бордюры, осыпавшиеся тротуары – благо в Смоленске состояние асфальтового покрытия, по сравнению с Москвой, просто ужасное, и перехожу улицу там. Но не до конца перехожу. А снова до бордюра. И бреду по проезжей части, пока не найду раздолбанный осыпавшийся тротуар уже на этой стороне.

Водители проезжающих мимо машин смотрят на меня, как на ненормального, не понимая, почему мужик в дождь бредёт по проезжей части, вместо того, чтобы, сделав шаг в сторону, нормально идти по тротуару.

А я же не от хорошей жизни. Ну, не могу я взобраться на такой высокий бордюр! И, начинаешь понимать людей старшего поколения. Почему им так нужен низкопольный автобус или трамвай. Потому, что в обычный они порой просто не могут забраться. Понимаешь, зачем рядом с лестницей делают пандус.

А вообще, страшно обидно, когда прежде доступные, самые обычные вещи становятся затруднительными или даже невозможными.

По Смоленску я передвигался короткими перебежками. Минут 15 иду, потом боль начинает усиливаться – и мне нужно хотя бы минут 5 отсидеться. Посидел – пошёл дальше, опять посидел… Очень обрадовали и выручили меня скамейки в залах художественного музея. Музей просто роскошный. Возможно, это лучший областной художественный музей страны. Так что, в общем, поездка была очень интересной. И даже больная спина не смогла испортить её совсем. Хотя программу подсократила прилично.

Как и всех москвичей, меня страшно достаёт бордюрно-плиточная шизофрения нашего мэра. Бесконечное выковыривание прошлогодних бетонных бордюров с заменой на гранитные… В придачу к ежегодному перекладыванию плитки, над которым, кажется, смеётся уже вся страна. Но то, что при этом делаются пологие спуски к переходу – меня, безусловно, радует. И очень облегчает жизнь во время обострения болячек.

Автор - Валерий Авдерин

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