Тридцать лет спустя
В Москве состоялось торжественное вручение медалей казахстанским ветеранам афганской войны
По самым разным причинам, преимущественно, из-за распада СССР, многие участники боевых действий в Афганистане долго не могли получить свои награды за проявленный героизм. Но награда найдет своего героя даже в следующем веке.
Ассоциация «Ветеранов Казахстана» совместно с посольством Казахстана в РФ проделали колоссальную работу по восстановлению исторической справедливости. В Посольстве Казахстана в Москве собрались герои страны ради нескольких простых солдат. Чтобы оказать содействие в получении медицинской помощи, как рядовым Кенжебаю Амирову и Бекбулату Еренову, которым, благодаря просьбам со стороны Посольства, акиматы Актюбинской и Павлодарской областей Казахстана профинансировали процедуру по установке косметических линз-протезов. И чтобы восстановить престиж каждого незаслуженно забытого рядового, отметив их подвиги специальной наградой.
Мероприятие открыл Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов.
«Сегодня - знаковый день для ветеранов афганской войны, которые доблестно исполняли свой интернациональный долг перед Родиной. Любая война в истории человечества – это большая трагедия. Это безвозвратные потери. Но вместе с тем надо понимать, что в каждой войне есть место и героизму, и отваге, и подвигу. Сегодня тот день, когда можно по праву сказать, что награда нашла своих героев. Должен отметить, что была проведена колоссальная работа с Министерством обороны Российской Федерации, с администрацией президента России, чтобы наши воины-казахстанцы справедливо были вписаны в историю нашей некогда общей страны», - заявил посол.
Имангали Тасмагамбетов от всего сердца поблагодарил Героя Советского союза, генерал-лейтенанта, председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав Правительств СНГ уважаемого Руслана Султановича Аушева, который многие годы проводит большую работу, чтобы имена тех, кто воевал в составе 40-й армии не были преданы забвению; участника афганской войны, генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича Герасимова; полковника, Героя России Владимира Павловича Кофтуна; участника афганской войны, председателя коллегии российского союза офицеров запаса Анатолия Витальевича Журавлева; председателя союза ветеранов боевых действий района Ивановское города Москвы Сергея Фаридовича Ломова. В своей благодарственной речи посол назвал их всех искренними друзьями.
Медали вручил легендарный Руслан Аушев, получивший Героя Советского союза за умелое и решительное командование батальоном и проявленное при этом личное мужество и героизм во время уничтожении крупного отряда мятежников в афганском поселке Катайи Ашу.
«Очень рад, что награды нашли тех, кто выполнял поставленные родиной Задачи. К сожалению, это поздно произошло, потому что так сложилась история нашей страны - все разошлись по своим государствам. И этот вопрос завис во времени. Только лишь благодаря участию Посольства республики Казахстан и посла Имангали Нургалиевича Тасмагамбетова, в частности, была проведена соответствующая работа. Вот сидит Герой России Владимир Павлович Кофтун, получивший звание в 2019 за захват стингера, он знает, как приходится мучительно долго доказывать, что был совершен подвиг», - заявил Руслан Аушев.
Генерал-лейтенант Дмитрий Герасимов в своем выступлении отметил, что прошло уже очень много времени, и сейчас все они – мирные люди. «Владимир Павлович Кофтун, например, занимается уникальным разведением птиц во Владимирской области – к нему приезжают за опытом со всего мира. И ради вот этого мира на земле важно никогда не забывать войну. Я в то время находился в Главном разведывательном управлении, был начальником управления спецразведки, и нам было доложено, что американцы пытаются зайти в Афганистан. У нас в политбюро были большие разногласия о целесообразности ввода советских войск, ведь было понятно, что афганцы слишком свободолюбивый народ, легко на чужой территории не будет», - заявил Дмитрий Герасимов.
В посольстве в сою очередь сообщили, что, возможно, в Минобороны России рассекречены не все сведения о награждении, но работа продолжается, и в скором времени мы узнаем о новых забытых героев афганской войны.
Награды получили: Бауыржан Мухаметжаров (получил награду за своего отца Каирболата Мухаметжарова), Александр Кашин, Берикбол Кулов, Кошгельды Омеров, Талгат Сахов, Жумахан Шонгараев, Алим Жуматаев.