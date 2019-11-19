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19 ноября 12:33
Кого убивает «Аль-Каида»?
Авдерин Валерий

Публицист

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Кого убивает «Аль-Каида»?

«Согласно исследованию, проведённому военной академией США Вест-Пойнт, подавляющее большинство (88 %) жертв терактов «Аль-Каиды» в 2004—2008 гг. — не граждане западных стран, в основном это иракцы».

Удивляют ли меня эти цифры? Нет. Совершенно обычная для тоталитарных сект и режимов ситуация. Когда под лозунгом защиты от внешнего врага идёт в основном зачистка своих же. Для искоренения конкурентов, укрепления собственной власти, подавления любых намёков на оппозицию.

Ещё в конце прошлого века российские историки посчитали, что во время Кавказских войн режим имама Шамиля уничтожил горцев раза в два больше, чем все карательные экспедиции русской армии. За малейшее непослушание вырезались и сжигались целые аулы.

Собственно, и двоякое отношение Рамзана Кадырова к Шамилю основано именно на этом. Сперва имам убивал чеченцев, которые, якобы, недостаточно активно воевали с русскими, потом он же отдал Чечню под власть русского царя, доживая свой век в России в собственной городской усадьбе – как какой-то русский барин.

Палестинское движение сопротивления убило палестинцев в сотни раз больше, чем евреев. Одни ракетные обстрелы Израиля чего стоят. Когда половина самопальных ракет, пролетев пару километров, падает на головы самих же палестинцев. При том, что сектор Газы – одна из самых плотно заселённых территорий мира.

Если же ракеты вылетают за пределы Газы – то они обычно падают на окружающих этот муравейник пустырях. Или сбиваются израильскими противоракетными комплексами. Чем активнее ракетные обстрелы – тем больше палестинцев от них гибнет. И погибших от собственных ракет арабов в десятки раз больше, чем евреев.

В Испании в левацких интербригадах воевали несколько десятков тысяч интернационалистов. Эти интербригады контролировались советскими энкавэдэшниками и различными испанскими левыми. В том числе даже троцкистами. В интербригадах шли перманентные чистки. Искали врагов, ревизионистов, уклонистов… В результате этих чисток число иностранных добровольцев, расстрелянных своими же, в разы превышает число оных, погибших в бою с врагами.

А сталинский режим… Не удивлюсь, если узнаю, что он угробил советских граждан даже больше, чем погибло в войне с фашистами. Потому что фашисты убивали совграждан только 4 года, а Сталин занимался этим целых 35 лет.

Нынешний российский режим кровавым не назовёшь. Хотя, могут ни за что посадить в тюрьму, могут отобрать бизнес, могут подбросить наркотики… Вот вороватым этот режим можно назвать безусловно.

Какие задачи режим декларирует, как самые для страны важные? Борьба с Америкой! Только американцы эту борьбу с ними как-то совершенно не ощущают. Они даже не знают кто такой Соловьёв. И имя Золотова и Шойгу им ничего не говорит.

Зато жертвами неустанной борьбы с Америкой массово становятся россияне. Расплачиваясь за неё своим благополучием и благосостоянием. Деньги из казны на борьбу с Америкой тырят все, кому не лень. И Симоньян, и Киселёв, и Мединский, и Пригожин, и куча силовиков, и куча прикормленных олигархов с иностранными паспортами в карманах.

В общем, получается то же самое, что и с борьбой палестинского Хамаса против Израиля. Их лидеры борются с сионистами. Но жертвами этой борьбы в 90% случаев оказываются сами же палестинцы.

Поэтому, скажу так: ребята, гоните в шею всех «защитников», постоянно ищущих и находящих для вас врагов. Которых вы, якобы, должны ненавидеть и с которыми должны бороться. Вернее, бороться за вас будут они. Но для этого нужно, чтобы вы отдали им всю власть. И в придачу – собственный кошелёк.

Кошелёк мигом разворуют, а власть будет регулярно использоваться против вас же – чтобы принудить вас к покорности и выжать ещё больше ништяков для себя. Всё больше, и больше, и больше… Чувство меры этим людям просто не знакомо.

Автор Валерий Авдерин

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