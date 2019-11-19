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19 ноября 08:00

Жалобу о давлении на свидетелей по делу Шестуна будут рассматривать те, кого и обвиняют в давлении

Жалобу о давлении на свидетелей по делу Шестуна будут рассматривать те, кого и обвиняют в давлении
Фото: Алексей Меринов

Свидетели по делу экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна неоднократно жаловались на давление со стороны силовиков. Недавно юристами была составлена обобщенная жалоба, которая была направлена в Администрацию Президента России, высшим должностным лицам ФСБ, Следственного комитета России, в Генеральную прокуратуру. В бумаге были изложены факты, о нарушениях при производстве допросов свидетелей о которых на протяжение полутора лет сообщали различные СМИ.

В обращении, в частности, говорилось: «Уголовное преследование... Шестуна А.В., было вызвано исключительно политическими мотивами.

Путем оказания на свидетелей по делу психологического давления достигается основная цель следствия – люди боятся давать правдивые показания в отношении обвиняемых по делу, зачастую даже не читают протоколы допросов, которые подписывают. В это время, в отсутствие реальных доказательств инкриминируемых обвиняемым уголовных преступлений, показания запуганных свидетелей становятся главным аргументом следствия, который они успешно используют в суде.

Цель – превратить стадию предварительного расследования в пытку ни в чем не повинных людей, к которым ночью ворвутся оперативники, взломают двери, а в случае их отказа давать заведомо ложные показания по делу, возбудят в отношении них уголовное дело, например, по факту «случайно обнаруженных» боевых патронов, либо завтра ворвутся в дом их престарелых родителей с обыском, доведя тех до инфаркта». Далее приводятся конкретные случаи давления с указанием фамилий свидетелей, дат и прочей информацией.

В Администрации Президента России на жалобы отреагировали оперативно и перенаправили на рассмотрение в Следственный комитет России и ФСБ.

Спустя две недели ответ на жалобы пришел из Генеральной прокуратуры России за подписью старшего прокурора отдела управления ГУ по надзору за расследованием особо важных дел Степана Тюкавкина. Для тех, кто следит за делом Шестуна, эта фамилия хорошо знакома. Ведь именно он поддерживает сторону обвинения, появляясь практически на каждом суде, связанным с продлением содержания под стражей экс-главы Серпуховского района. И он же является истцом со стороны Генпрокуратуры по гражданскому иску к Шестуну об изъятии у него, его семьи и знакомых всего имущества.

Конечно, правоохранительная система в России все больше напоминает Зазеркалье с его многочисленными абсурдами и нонсенсами. Достаточно изучить дело Шестуна от момента ареста по статье, которую потом убрали из обвинения до момента предъявления требований ознакомиться с материалами углового дела со скоростью 1,5 минуты на том, чтобы понять, что вскоре оно станет хрестоматийным примером творящегося правового беспредела в России конца второго десятилетия 21 века. Причем чтобы это понять не надо даже быть юристом, не надо вдаваться в тонкости дела. Надо просто быть здравомыслящим.

История с этим обращением и реакция на него - очередной аргумент в пользу такого заявления. В голове любого нормального человека не может уложиться один факт: база по гражданскому иску по отъему имущества и уголовному делу Шестуна построена исключительно на показаниях свидетелей. Так зачем же расследовать заявления о давлении и угрозах, о том как на самом деле они получались?! Степан Тюкавкин, как прокурор, поддерживает данное уголовное преследование дело в судах и ему же «выпала уникальная возможность» давать ответ по жалобе о давлении на свидетелей. Кстати, прокурор переправил жалобу «для организации рассмотрения в СК России»... Круг замкнулся, схема «пчелы против меда» выстроилась. Работать с жалобами по давлению на свидетелей предстоит тем, кого и упрекают в противправных методах работы.

По логике, в результате переадресовывания бумаги, она попала в руки тех, кто первый заинтересован в том, чтобы истории с давлением на свидетелей не всплыли и чтобы замять расследование расследования по всем этим фактам.

Любопытно, столь извращенные штуки силовики используют исключительно в рамках дела Шестуна или это общая сложившаяся практика?

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