Молочный потоп Штефана Дюрра
Как немецкий производитель молока «подрезает» российских коллег на их же земле
Крупнейший в России производитель сырого молока агрохолдинг «Эко-Нива», основанный и возглавляемый гражданином Германии Штефаном Дюрром недавно потребовал полное освобождение от имущественного налога для трех своих новосибирских предприятий. По аналогии с другими регионами, в которых расположены компании «Эко-Нивы».
В Новосибирской области Дюрр строит огромный мясо-молочный комплекс, бюджет которого 20 млрд рублей. При этом заемные средства, выделенные на строительство Россельхозбанком по льготной процентной ставке, составляют 19 млрд. Герр Дюрр в одном из интервью отметил, что «Эко-Ниве» дают субсидированные кредиты под 2,5-3% годовых, и это максимальная ставка, которую может «поднять» его агрохолдинг. И признал, что будь проценты выше, компания не смогла бы расплатиться по кредитам.
Это подтверждают и публикации в СМИ, которые, ссылаясь на открытую бухгалтерскую отчетность «Эко-Нивы», сообщают, что платежеспособность холдинга практически равна нулю. Отчетность за 2018 год показывает, что прибыль упала вдвое, а просроченные кредиты растут чуть ли не в геометрической прогрессии. Если в прошлом году финансовые обязательства агрохолдинга превысили 800 млн евро, то в нынешнем они достигли почти одного миллиарда тех же евро.
Как сообщает газета «Новые известия», на проект в Новосибирске Россельхозбанк выделяет холдингу «Эко-Нива» 95% кредитных денег от общей стоимости проекта, а сам заемщик вкладывает всего лишь 5%. Да и эти 5% - не собственные деньги компании, а часть предыдущего кредита, и вносятся они в проект не денежными средствами. Другими словами, для покрытия ранее выданного кредита Штефан Дюрр берет новый. Самое удивительное, что банк, видя всю эту пирамиду, тем не менее выдает новые кредиты под мизерные проценты!
О высокой закредитованности «Эко-Нивы» говорят многие участники рынка. При этом большинству российских агропроизводителей и во сне не снились такие льготные ставки, которые каким-то образом умудряется получать немецкий фермер. Как, собственно, и другие льготы, в том числе и по упомянутому имущественному налогу.
Особое положение «Эко-Нивы» некоторые связывают с тем, что в феврале нынешнего года Штефан Дюрр стал председателем правления Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), сменив на этом посту его основателя Андрея Даниленко. Примечательно, что российскую ассоциацию возглавил гражданин Германии, а до него этой организацией 10 лет руководил гражданин США! Но назначение главой «Союзмолока» лишь усилило позиции Дюрра, он и до февраля 2019-го каким-то образом умудрялся получить льготы там, где их никто больше не получал.
Возможно, особый статус и соответствующие привилегии «Эко-Ниве» дает неформальное звание крупнейшего в нашей стране производителя сырого молока. Надои, которые дают дюрровские коровы, на 70 процентов выше остальных российских. При этом условия содержания и корма у всех примерно одинаковы. Специалисты считают, что в повышенных надоях агрохолдинга «Эко-Нива» есть какой-то подвох: природа так устроена, что если одинаковые животные содержатся в одинаковых условиях, едят одинаковые корма, то и молока будут давать плюс-минус одинаково. Но в любом случае, эта разница не составит две трети, как в случае с агрохолдингом Дюрра. Поэтому, считают эксперты, своим коровам немец дает специальные химические добавки, резко повышающие надои, либо скупает молоко у частников и выдает его за свою продукцию. Возможны и оба варианта одновременно.
Что же касается громких заявлений Дюрра, образно говоря, о молочных реках, которые скоро потекут в России благодаря его стараниям, то есть о быстром увеличении своего дойного стада в несколько раз, то, как отмечают специалисты, сейчас в отечественном сельском хозяйстве нет никаких инфраструктурных условий для такого рывка. И в ближайшее время необходимые условия, к сожалению, не появятся.
В регионах, где разместились компании агрохолдинга Дюрра, а это Рязанская, Воронежская, Калужская, Челябинская, Новосибирская и другие области, государственных средств, выделенных на поддержку сельхозпроизводителей, на всех не хватает, поскольку львиная доля ресурсов уходит на помощь «Эко-Ниве». Получается, что немецкий предприниматель благодаря своим связям и поддержке «сверху» ведет нечестную игру по отношению к российским фермерам. О какой здорово конкуренции здесь можно говорить?
А в результате всех преференций, которые получает «Эко-Нива», начиная от льготных кредитов и заканчивая освобождением от некоторых видов налогов, отечественные сельхозпроизводители зачастую остаются на обочине или просто выдавливаются с рынка. Содержание в тепличных условиях одного образцово-показательного агрохолдинга может плохо кончиться не только для этого предприятия, но и для отрасли в целом. «Эко-Нива» может оказаться банкротом в любой момент, например, если банк откажет холдингу в очередном льготном кредите. Конечно, молочное производство в России из-за этого разом не встанет, но некая встряска отрасль накроет, поскольку из-за вышеуказанных перекосов многие молочные предприятия пребывают далеко не в самой лучшей форме.