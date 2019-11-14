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александр шестун
Александр Родин
14 ноября 08:00

Александр Шестун намерен объявить сухую голодовку, которая может стать для него последней

За полтора года заключения экс-глава Серпуховского района уже более 200 дней отказывается от приема пищи с небольшими перерывами

Александр Шестун намерен объявить сухую голодовку, которая может стать для него последней

Александр Шестун, находящийся в СИЗО-1 «Матросская тишина», объявил о том, что с 25 ноября начинает сухую голодовку в знак протеста против произвола судебно-следственных органов. Об этом он написал в официальном обращении в вышестоящие инстанции правоохранительных органов и в Администрацию Президента. 

Бывший глава Серпуховского района был арестован 13 июня 2018 года, ему вменяли ст. 286 УК РФ, а основанием стало постановление о выделении земельных участков 9-летней давности. Несмотря на то, что ранее это постановление проверялось судами и следователями и было признано законным, в отношении Шестуна возбудили уголовное дело. Следствие не приняло во внимание и то, что на постановлении стояла подпись другого человека – зама главы района Соколова. Через полгода было возбуждено новое уголовное дело, основанное на оговоре, по ст. 290 УК РФ. 

 Только сейчас, когда Шестун провел почти полтора года в тюрьме, выяснилось, что 5 августа 2019 года первое дело, по 286 статье, было закрыто за отсутствием состава преступления. Тем не менее, все это время Шестуна перемещали по разным СИЗО Москвы и содержали в пыточных условиях. В своем обращении Шестун задает риторический вопрос: за что тогда я полгода сидел в СИЗО? 

Сейчас правовой беспредел в отношении бывшего чиновника продолжается, и действия следователей становятся все более циничными, что и послужило толчком к новой голодовке. 

 Следствие стало искать поводы, чтобы не выпускать Шестуна из-за решетки. Ему вменяли взятку, основываясь лишь на голословных показаниях заинтересованного лица – пожилой женщины, которую в обмен на ложные показания выпустили из СИЗО. Ему пытались приписать давнее убийство национал-большевика, не рассчитав, что Шестун хорошо знаком с матерью жертвы, и она не поверила в этот бред. 

Тогда СКР и ФСБ устроили террор жителям Серпуховского района, требуя у живущих там предпринимателей показаний против Шестуна. Тех, кто не соглашался на оговор, подводили под статью – подбрасывали патроны, угрожали и устраивали прессинг. В своем обращении Шестун приводит фамилии пострадавших и реальные факты. 

27 бизнесменов Серпуховского района лишились имущества – его незаконно конфисковали. Также незаконно отобрали единственное жилье у многодетной семьи Шестуна. А его супруге за активную защиту мужа постоянно угрожают арестом и лишением
 материнских прав. 

Последний раз Мосгорсуд оставил Шестуну ту же меру пресечения до 13 декабря, при том, что постановленный судом срок содержания под стражей является предельным и дальнейшее его продление недопустимо с точки зрения законодательства. 

Все эти и многие другие грубые нарушения в отношении Шестуна и невозможность добиться законности и справедливости побудили его объявить сухую голодовку. Но в нынешних условиях она может стать последней, организм Шестуна ее просто не выдержит. За все полтора года заключения он отказывался от пищи в общей сложности почти 250 дней и потерял более половины своего веса. Он пережил клиническую смерть, его откачивали в палате интенсивной терапии, он может передвигаться только в инвалидной коляске. 

Если и на этот раз все вышестоящие инстанции, до которых Шестун пытается достучаться, сделают вид, что ничего не происходит, и не остановят этот правовой беспредел, дело «непокорного арестанта» может закончиться. Его смертью.

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