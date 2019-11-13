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13 ноября 19:56
Долбаный Ликсутов, долбаный Моспаркинг, долбаное приложение Парковки Москвы New
Каблинова Юлия

Журналист

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Долбаный Ликсутов, долбаный Моспаркинг, долбаное приложение Парковки Москвы New

Паркуюсь сегодня в Большом Спиридоньевском переулке. Спешу. Открываю приложение Моспаркинга и зная, что на счету осталось 79 рублей, нажимаю кнопку пополнить. Карту к приложению я не привязывала поэтому ввожу все ее данные, получаю смс с кодом подтверждения, ввожу его, получаю смс о списании средств 555 р. с комиссией и… бегущие по кругу палочки на экране. После нескольких минут! ожидания (мы помним, что на оплату парковки у нас, как у опытных десантников, 5 минут) приложение выдает ошибку, а проверка показывает, что счет не пополнен.

Спешу еще сильнее, теперь уже минуты промедления это не только мое опоздание по делам, но и штраф 5 тыс р. за неоплату парковки. Вновь пытаюсь пополнить счет, снова ввожу данные карты, получаю смс, ввожу код подтверждения. После еще нескольких минут обдумывания моего предложения денег приложение нахально выдает error. Понимая, что все равно опаздываю и деваться некуда даю Парковкам New еще один шанс и пытаюсь оплатить новые часы Ликсутову уже напрямую с карты. Приложение снова уходит в глухую несознанку, зависает и, вы не поверите! списывает у меня еще 75 рублей с карты и заодно остаток с моего парковочного счета, после чего выдает ошибку.

Итог. 15 минут безрезультатной борьбы с приложением, более 600 р. минус с карты, ноль на парковочном счету и вполне не туманная перспектива штрафа 5 тыс рублей. Отлично поболтали, что называется!
Деваться некуда. Обреченно выхожу из машины, бреду направо в сторону света и как надеюсь паркомата. На свету оказывается, что в выбранном мной направлении паркомата нет. Разворачиваюсь, иду в обратную сторону, там темно и, конечно, именно там находится однорукий бандит, которому я честно оплачиваю еще 570 рублей за уже сильно просроченную парковку и наконец отправляюсь по своим делам.

В процессе дел выясняется, что полтора часа, которые я отвела на парковку мне недостаточны. Но чтобы мне было удобно приложение никак не связано с паркоматом, и поскольку оно не в курсе где моя машина, я следовательно не могу продлить парковку. Да и как ее продлить, если денег Моспаркинг с меня брать не хочет. Чего ему мои нищебродские 380 р. в час, когда за лишние 15 минут , что я простояла в попытке оплатить воздух, я уже возможно должна 5 тысяч.

Кляня Ликсутова последними словами прерываю свои дела и бегу к машине, отъезжаю с парковки, останавливаюсь на другой (ну вдруг в Б.Спиридоньевском место заколдованное) с новой надеждой пытаюсь пополнить счет приложению и получаю большим, ну вы понимаете чем по лбу, потому что теперь оно оказывается потеряло связь с интернетом.

Ну то есть у телефона связь есть, он получает сообщения в вотсап, открывает интернет, но с Моспаркингом связаться не может. Поминая недобрыми словами уже не только Ликсутова, его программистов, его департамент и всех сотрудников, но даже всех его родственников до 10 колена, плюю на остаток дел, уезжаю.

Звоню в Моспаркинг поинтересоваться «где деньги, Зин?», поскольку после всех манипуляций в истории парковок обнаруживается минус 125 рублей на счету, но за парковку в совершенно в другом месте, там, где я была часом ранее.

Спустя полторы минуты ожидания и дико громко бьющей по ушам музыки наконец соединяюсь со специалистом. Который поясняет, что 125 рублей списались за парковку действительно ошибочно по другому адресу и что я могу их вернуть, внимание, обратившись либо лично в офис ГКУ АМПП или, перейдя на сайт транспорт мос ру, куда я должна отправить заявление, которое в свою очередь нужно прежде скачать на сайте паркинг мос ру, перейдя в раздел «частые вопросы», и найдя его в подрубрике «общие вопросы».

Вот вы мне просто скажите, какой блядь враг, диверсант, агент госдепа это все для моего удобства придумал?

Парковка стоит 380 р. час, на разработку всех этих сайтов, колл-центров, приложений тратится колоссальная куча бабла, не считая тех денег, что дептранс тратит на повышение лояльности, то есть тупорылую рекламу себя любимого «ой, Зиночка, прикинь у нас оказывается есть метро», дебильные посты в соц сетях с доброшрифтом и пр.

Но почему нельзя потратить хоть немного на нормальную работу своего же приложения? Создание удобной навигации на сайте здорового человека, обратную связь. Ну неужели эффективному менеджеру, которым на всех международных форумах выставляет себя Ликсутов самому не стыдно, что у него даже простейший софт работает через жопу? О чем вообще может говорить чиновник, который с 2012 года платной парковки в Москве тупо не может нормально организовать процесс ее оплаты?

В общем моей злости просто нет предела. Совершено забыла уточнить у Моспаркинга про списанные неизвестно куда более 600 р, ну вы помните, которые я пыталась перевести на парковочный счет с карты. Пошла звонить снова, а потом писать в ГКУ АМПП письма, чтобы они возможно, если, конечно, снова не произойдет какой-то сбой, в течении 5 дней или как повезет, вернули мне 125 рублей на мой счет.
Всем причастным к приложению, его разработке, а также разработке всей этой порочной системы издевательства над людьми желаю гореть в аду. Котел вам готова купить самый большой, на уголь тоже потрачусь. Надеюсь соответствующие надзорные органы геенны огненой за вами уже в пути.

И да, этот пост должен быть написан матом, весь, но я сдержалась.

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