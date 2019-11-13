Операция прикрытия прикрывает... пустоту
22 ноября знаменитый зять Ельцина Валентин Юмашев проведет «публичное интервью». Тема - «Почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина».
Это все к транзиту (уходу Путина) - пишет умник Иларионов: «третье интервью Юмашева за несколько последних месяцев на одну и ту же тему... свидетельствует о том, насколько обеспокоены авторы спецоперации 1999 года по назначению Путина на пост российского президента предстоящим транзитом».
Звучит убедительно. Валентин Юмашев действительно может беспокоиться - у него денег мало, и в случае ухода Путина могут исчезнуть текущие доходы, останутся только накопления. Таня и Валя - дочь и зять Ельцина - оказались плохие бизнесмены. Они не разбогатели ни при Ельцине, ни при Путине. Вроде бы у них была доля в одной башне в московском Сити, но даже ее продали. Еще были замечены мелкие господряды для дочерних структур Фонда Ельцина. В общем, копейки.
При этом они поселились в Австрии, жизнь требует текущих расходов, и в случае ухода Путина могут исчезнуть небольшие денежные ручейки, которые поддерживают Тани и Валю сейчас.
Вроде все логично.
Вот только понятно, что Путину неинтересны копеечные дела Тани и Вали. А вот история «транзита» Путину ого-го как интересна. Три подряд интервью Юмашева на тему «Ельцин и Путин» могут быть только инициативой Кремля. И никак не инициативой самого Юмашева.
Зачем Кремлю поднимать эту тему? Думаю, это операция прикрытия. Тема «транзита власти», то есть ухода Путина на следующий год - крутится в телеграм-каналах и других ресурсах для умных. А на самом деле никакого транзита не будет. Зачем Путину это «прикрытие»? Изощренное объяснение: Путин проверяет, какие крысы побегут с корабля, кто и как начнет дергаться. Но я думаю, что все проще: операция прикрытия прикрывает... пустоту.
Источник - телеграм-канал Глеба Пьяных