Андрею Вихареву избрали побег
Следствию предстоит выяснить, как получилось, что экс-глава Истры был задержан и тут же объявлен в федеральный розыск
Бывшего главу городского округа Истра Андрея Вихарева задержали 7 ноября, но уже на следующий день он был объявлен в федеральный розыск. По данным РБК, 7 ноября с чиновником проводились следственные действия, прошли обыски у него дома и в администрации округа, также сообщается, что Вихарев находился под подпиской о невыезде.
Однако, издание Истра.РФ, ссылаясь на собеседника из числа участников операции, сообщает, что в тот день Вихарева вообще не было в камере предварительного задержания в Щелково. Не было его и во время обыска 3-этажного особняка, где были найдены роскошные вещи и дорогие автомобили. Отсюда вытекает версия, что чиновнику просто помогли сбежать. Но кому это выгодно?
Вихарев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. За недолгое время, в течение которого он возглавлял Истру (с декабря 2018-го), бывший глава довел город до состояния мусорного коллапса. До этого, в марте 2018-го, Андрей Вихарев, который считался антикризисным управляющим подмосковного губернатора Воробьева, был назначен главой Волоколамского района на фоне происходящих там мусорных протестов. Это назначение Незыгарь тогда назвал местью Воробьева волоколамцам: «Кидались снежками в губернатора, побили главу района? Получите в качестве врио — жёсткого решальщика. Все-таки Воробьев жуткий мизантроп. Не очень хорошее качество для чиновника».
Кроме того, Андрей Вихарев – фигурант «панамского досье», под контролем которого находится 50 бизнес-структур. В его «послужном списке» около 3 тысяч семей обманутых дольщиков, оставленных без квартир вихаревской компанией «Гарантия-строй». На момент прибытия им в Волоколамск разруливать мусорный кризис, строительные компании, принадлежащие ему и его супруге, «Промстройпроект» и аффилированные с ней структуры, оказавшись на грани банкротства, задолжали «Сбербанку» и другим банкам свыше 320 миллионов рублей.
По информации издания Daily Storm, за время работы Вихаревым на посту главы Волоколамского района аффилированные с ним компании заработали на строительстве 427 миллионов рублей, они получали контракты, демпингуя всего на о,5%. Одна из компаний, через которую отмывались деньги, «Дельта-строй», была зарегистрирована спустя пять дней после того, как Воробьев назначил своего «антикризисного менеджера» на пост главы района.
Информационный портал Life предположил, что миллиарды, которые Андрей Вихарев десятилетиями вытягивал из обманутых дольщиков и государства, давно лежат в офшорах. В частности, называется AFS Developer, который команде Вихарева помогла учредить GSL – мастер международного офшоростроения.
Получается, что анализ деятельности Вихарева может привести к огромному коррупционному «спруту», за которым стоят его высокопоставленные покровители. Может, поэтому экс-чиновнику удалось так просто сбежать и не попасть под стражу? Ведь, если ФСБ кого-то хочет упаковать за решетку, очередной своей жертве спецслужбы, как правило, не дают шанса.
Для сравнения возьмем историю Александра Шестуна, который наоборот стал ярым врагом подмосковного губернатора из-за критики его политики, в том числе муниципальной реформы и расширения мусорных полигонов в регионе. Бывшего главу Серпуховского района уже почти полтора года держат в СИЗО, и, несмотря на тяжелое состояние здоровья, не выпускают даже под домашний арест. А разве в этом случае Шестун мог бы представлять какую-то опасность? Тогда почему, например, так просто перевели под домашний арест Дмитрия Чиквина, сотрудника Федеральной налоговой службы, который является одним из фигурантов дела о разбойном нападении сотрудников ФСБ России? Напомним, что силовики из управления «К» спецслужб подозреваются в налете на банк «Металлург» под видом оперативных мероприятий.
Получается, что невиновных, тех, кто встал поперек горла ненасытной власти коррупционеров, держат в СИЗО и изводят пыточными условиями. А тем, кто действительно должен сидеть, устраивают возможности легко избежать наказания. Вот такая «справедливость».