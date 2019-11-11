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БелАЗ
Дмитрий Михайлов
11 ноября 11:55

Рост сбыта БелАЗов в Россию – под вопросом

Белорусскому производителю грузовиков могут помешать нарушения законодательства России собственным дистрибутором

Рост сбыта БелАЗов в Россию – под вопросом

На сегодня белорусский производитель ОАО «БелАЗ» обеспечивает самые низкие затраты на перевозку угля и пустых пород по сравнению с другими производителями карьерной техники. Высокий технический уровень самосвалов БелАЗ и их отличная производительность обеспечивается, в том числе, экономичностью и эффективностью в эксплуатации, обслуживании и ремонте.

Однако темпы развития в Сибирском и Уральском регионах сервисных центров по ремонту узлов и агрегатов БелАЗа искусственно тормозятся собственным эксклюзивным дистрибутором завода «БелАЗ» – российским торговым домом ЗАО «ТД БелАЗ», – считают в СМИ.

Судя по всему, информация о многочисленных нарушениях ЗАО «ТД БелАЗ» российского антимонопольного законодательства попросту не доходит до руководства завода.

А предполагаемые нарушения – серьёзные.

Сервис для своих

Значимость создания новых стабильных рабочих мест в сегодняшней экономической ситуации сложно переоценить. Сервисные центры БелАЗ в регионах дают возможность работать целому комплексу выездных бригад специалистов по различным направлениям – гидравлике, электрике, дизелям и т.д. Но компании, которые стремятся оказывать сервисную помощь потребителям БелАЗов, закупать дорогостоящие запчасти и, что немаловажно – платить налоги, встречают на своём пути неожиданное противодействие.

Дело в том, что, несмотря на острую нужду в таких сервисных центрах, развитие дилерской сети завода «БелАЗ» контролирует его единственный генеральный дистрибутор – российский торговый дом ЗАО «ТД БелАЗ». И никакой сервисный центр, даже прошедший аттестацию у представителя завода БелАЗ, не сможет обслуживать его грузовики без дилерского контракта с торговым домом.

Казалось бы, чего проще – подписал контракт и работай. Но нет: условиям торгового дома соответствуют только те компании, которые входят в число учредителей ЗАО «ТД БелАЗ».

Что за дом?

На протяжении всего времени своей работы торговый дом «БелАЗ» занимается поставкой полной линейки продукции производства «Белорусского автомобильного завода» грузоподъёмностью от 30 до 450 тонн с возможностью её эксплуатации в разнообразных климатических, горно-геологических и дорожных условиях.

В рейтинге РБК за 2018 год ЗАО «ТД БелАЗ» показал выручку в 43 млрд. рублей, а прибыль 2 млрд. рублей.

Неплохо, правда?

А вот и официальные дилеры торгового дома – десять компаний: ООО «Автотехинмаш», ООО «БТЛ», ОАО «ГПФК», ООО «Красноярск-БелАЗСервис», ООО «СКМ», ООО «БелАЗ-24», ООО «ЦТП «КМА-БелАЗ», ООО «Промтехснаб», ООО «СТЛЦ «Белаз-Урал», ООО «ЦТП «Белаз-24».

Из открытых официальных источников видно, как тесно переплетены связи между руководством каждой из этих компаний и руководством самого ЗАО «ТД БелАЗ».

Вот ООО «Б-24 Майнинг». Его соучредителями являются: гендиректор ТД «БелАЗ» Алексей Лямин, финансовый директор торгового дома Алексей Гольсман и некая Оксана Тачкова, 1990 года рождения. С 2005 года госпожа Тачкова состоит в браке с Константином Макаровым – директором по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ». Кроме ООО «Б-24 Майнинг», Тачкова включена в состав учредителей еще одной компании, которая входит в дилерскую сеть торгового дома «БелАЗ».

Дальше – больше.

На официальном сайте ТД «БелАЗ» коммерческим директором значится Оксана Стадник. Ее однофамилец Андрей Стадник соучредитель ООО «Промтехснаб» и ООО «Вега Эстейт», последней – вместе с тем же Алексеем Ляминым.

Доверенное лицо Стадника, Павел Анзелевич имеет отношение и к ООО «Промтехснаб», и к ряду уже ликвидированных компаний, связанных с ТД «БелАЗ» в прошлом.

Госпожа Елена Лагун, доверенное лицо Константина Макарова, входит в состав учредителей сразу нескольких компаний: ООО «ЦТП «БелАЗ-24» и ООО «СКМ», ООО «Красноярск-БелАЗСервис» и других компаний.

Супруг Елены - Виктор Кулуев, в прошлом, председатель Совета директоров ЗАО «ТД "БелАЗ» ныне является одним из совладельцев ООО «БелАЗ-Ойл».

Полностью цепочка связей дилерских компаний ЗАО «ТД БелАЗ» видна из инфографики:

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Понятно, что в такой плотный круг чужакам не пробиться. Но чем это чревато для потребителей?

Всё просто: они недополучат качественных сервисных услуг, даже если их сертифицирует представитель завода «БеЛАЗ», а если и получат, то не по гарантии, бесплатно, а за деньги. Важен и территориальный признак – всем известны российские расстояния: чем ближе сервис, тем удобней потребителю.

С другой стороны, от такой специфической, мягко говоря, тактики строительства дилерской сети торговым домом, уже в этом году может пострадать и сам производитель.

Издалека не видно

С 2011 года деятельность «БелАЗа» вызывает интерес российской Федеральной антимонопольной службы (ФАС РФ).

В 2012 году ОАО «БелАЗ» было признано нарушителем закона «О защите конкуренции» из-за рассылки писем с указанием необходимости осуществления закупки продукции ОАО «БелАЗ» непосредственно у ЗАО «ТД БеЛАЗ».

Понятно, что предприятие со 100% государственным капиталом не могло проигнорировать предписание своего ключевого партнера – Российской Федерации, и устранило нарушения.

Но, как мы видим, эксклюзивный дистрибутор завода ЗАО «ТД БелАЗ» продолжает формирование монополии по продаже дилерских контрактов.

И это досадное обстоятельство может в неподходящий момент не только усложнить эксплуатацию в России отличной белорусской техники, но и спровоцировать ненужные вопросы в политической плоскости между двумя странами-партнерами.

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