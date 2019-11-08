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Александр Родин
08 ноября 14:06

Сценарий расправы над Шестуном становится в России страшной традицией

Всех, кто жалуется на преступления силовиков президенту, закрывают в СИЗО

Сценарий расправы над Шестуном становится в России страшной традицией

7 ноября стало известно, что следствие попросило отправить в СИЗО бывшего начальника отдела наркоконтроля МВД Хакасии после того, как было опубликовано его видеообращение к Путину, в котором он рассказал о покровительстве силовиков торговле наркотиками в республике и Красноярском крае. Официально правоохранители заявили, что Зайцев якобы, находясь под домашним арестом, нарушил запрет на пользование интернетом. Но, по словам его жены, это она опубликовала обращение. Но самое главное кроется в его содержании - в послании к главе государства Зайцев назвал имена высокопоставленных сотрудников МВД, которые, по его мнению, причастны к «наркобизнесу». Он также отметил, что в схему замешаны и другие службы, в том числе ФСБ.

С 5 сентября Юрий Зайцев находился под домашним арестом, а до этого уже провел полгода в СИЗО, его обвинили во взятке и разглашении гостайны. Хотя, по словам адвокатов, оба обвинения вызывают большие сомнения. А действия правоохранителей отличаются стандартным наборот нюансов и напоминают эпизоды из истории Александра Шестуна. 

В деле о взятке, возбужденном в марте 2019 года, обвиняемому отказали в проведении ряда экспертиз и прочих следственных действий, которые могли бы в пух и прах разбить доказательную базу. Напомним, бывшего главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна также обвинили во взятке (это лишь один из вменяемых ему эпизодов), основываясь только на показаниях бывшей начальницы департамента по спорту, данных под давлением, в обмен на них ее выпустили из-под ареста. 

Дело о разглашении гостайны было заведено в отношении Зайцева совсем недавно, когда он опубликовал данные следствия по его делу. Надо отметить, что Александру Шестуну тоже приходится периодически предавать огласке процесс следствия по его делу, чтобы донести до общественности правду о ряде беззаконий, которыми сопровождается расследование. В частности, о многих фактах коррупции в правоохранительных органах, судах и ФСИН бывший чиновник рассказал в своей книге «Непокорный арестант», написанной за время заключения. 

И, наконец, главное, что не может не вызывать беспокойства у адвокатов и правозащитников. Шестуна упрятали за решетку после того, как он записал и опубликовал в Сети видеообращение к президенту страны с записями разговоров, в которых высокопоставленные чиновники и силовики угрожают ему расправой, если он не пойдет на сделку с совестью и не оставит борьбу с мусорными полигонами и реформами, направленными против населения, покинув свой пост. 

Как видим, такая форма прессинга и наказания за правду становится страшной традицией. Как только экс-полицейский из Хакасии рассказал о крышевании силовиками наркотрафика, система решила избавиться от него, закрыв в СИЗО. 

«Я боюсь, что они хотят его в СИЗО закрыть, повесить его, и мы не докажем, что они его убили, — рассказала местному изданию супруга Юрия Зайцева. — Человек рассказал правду, и его хотят изолировать. <…>. Они все на него злые, потому что он раскрыл правду». 

Борьба за правду обернулась для Шестуна не только лишением свободы, но и потерей здоровья. Его держат в СИЗО, несмотря на крайне тяжелое состояние, и никакие доводы адвокатов не приводят к тому, чтобы меру пресечения изменили хотя бы на домашний арест. Ранее на Шестуна было совершено покушение сокамерником, когда его, очевидно, специально, поместили в прессхату. 

Адвокаты Шестуна считают, что он до сих пор жив только благодаря широкой огласке его дела в российских и иностранных СМИ.

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