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07 ноября 13:45
Кто кого будил и на ком можно заработать больше
Авдерин Валерий

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Кто кого будил и на ком можно заработать больше

Двухдневное путешествие в Можайск и Смоленск разбудило во мне «воспоминания» о событиях 1812 года. И направило мысли в ту сторону.

Как когда-то заметил Наум Коржавин, все основные беды русской истории – от недосыпа её творцов. А все мои ровесники со школы помнят ленинские расклады, кто именно кому именно мешал спать: декабристы разбудили Герцена, Герцен разбудил Чернышевского, Чернышевский…

Но вернёмся назад и зададимся вопросом, кто же разбудил декабристов? Историк Пётр Романов в одной из видеолекций сказал, что это – заслуга Наполеона. И я, пожалуй, с ним соглашусь.

В результате наполеоновских войн русские офицеры массово попадали в Западную Европу. Подолгу путешествуя из страны в страну. И что они там увидели? Такие же люди – две ноги, две руки. Но живут почему-то намного лучше. Дома просторнее, обувь крепче, коровы тучнее, кур больше… И, возникал вопрос, как такое может быть? И, напрашивался ответ, что сословное неравенство и крепостничество страшно тормозят развитие России – и от них надо как можно быстрее избавляться.

При всём разнообразии и расплывчатости декабристского движения можно сказать, что эти передовые русские дворяне руководствовались, прежде всего, не идеями гуманизма и сострадания к бедному русскому крестьянину, что они вовсе не были демократами и сторонниками народовластия – они были прагматиками. И понимали, что сословность и крепостничество тянут страну назад в бедность и дикость. Что, если их не ликвидировать, страна безнадёжно отстанет от остального передового мира и будет с роли мировой державы вытеснена на периферию.

Собственно, те же самые мысли возникали потом у советских солдат и офицеров уже во Вторую мировую. Почему чехи, венгры, немцы… живут лучше нас? Без сталинского мудрого руководства, без колхозов, без стахановского движения, без переходящих красных знамён и вымпелов…

Получается, среди русских помещиков (каковыми и являлись вожди декабризма) были достаточно дальновидные люди, понимающие, что потеряв своих рабов, они, конечно, что-то потеряют. Но потом это можно будет с лихвой наверстать за счёт общего ускоренного экономического развития страны. На свободных инициативных людях можно заработать больше, чем на вялых, аппатичных и безразличных ко всему рабах. С которыми, образно говоря, никакой каши не сваришь.

Поневоле проецируешь эту ситуацию на сегодняшний день – и понимаешь, что сегодняшней Россией рулят вовсе не декабристы. Что эти люди ради будущего страны не пожертвуют ни одной копейки из собственного кармана. Ведь застойную Россию они делают конкретно под себя, прекрасно понимая, что в передовой России им места не будет.

Думаете, они не представляют, что рост экономики невозможен без социального прогресса? Без свободы, без инициативы… А без роста экономики соответственно невозможен прогресс научный и технический…

Прекрасно представляют. Поэтому и скупают виллы и пентхаусы в так ругаемой ими Европе и Америке. Поэтому отправляют туда детей и внуков. И всё, что им хочется иметь здесь, они тоже привозят с Запада. Начиная со стройматериалов и сантехники. И заканчивая сыром, колбасой и бухлом.

Это значит, что в ближайшие десятилетия россияне не будут летать на отечественных самолётах, пользоваться отечественными компами и смартфонами. И даже нормальных отечественных кофемолок в магазинах не появится. Россия, как в брежневские времена моей молодости, будет всё больше и больше отставать от мировых лидеров. И, продолжая торговать нефтью, газом и алюминием, всё остальное будет покупать за границей.

Средневеково-совковые методы управления губят страну. А нынешние потенциальные декабристы по-прежнему где-то спят. И некому их разбудить.

Автор - Валерий Авдерин

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