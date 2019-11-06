Разоблачение клана Воробьевых
Во вторник, 5-го ноября, на пленарном заседании ГосДумы я выступил с речью о реальном облике губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его семьи. Внимание к ним привлекла атака на П.Н. Грудинина и Совхоз имени В.И. Ленина.
Последние годы ситуация в России стремительно дестабилизируется. Это происходит потому, что некоторые группировки во власти отвергают явный запрос общества на левый поворот.
Но люди не с жиру бесятся: 20 миллионов за чертой бедности! 26% детей нищие!!
В это время состояние 200 богатейших бизнесменов России превышает золотовалютные резервы страны и банковские накопления всех россиян!
И на этом фоне всякие жуликоватые физиономии крупных чиновников рассказывают гражданам, что нельзя прекращать их бесчинства, иначе пострадает стабильность…
Они топчут демократию ногами. Они плевали на реальное волеизъявление граждан на выборах в Приморье, Москве, Подмосковье и других регионах. И это стабильность?!
Фраза из чата фальсификаторов – членов избирательных комиссий подмосковного города Королева «Люди! Вы палитесь! Здесь коммунисты!» – и это стабильность?!
Они заменили вертикаль государственного управления коррупционными спрутами. Они урезают социальные права граждан, чтобы меньше крошек от бюджетного пирога, который они дербанят, доставалось простым работягам. И это стабильность?!
Они пытаются заглушить правду с помощью карманных СМИ. По принципу: не важно, что правда, а что ложь, главное, что громче звучит.
Вчера наше общество возмущалось ложью западной пропаганды о вмешательстве России в американские выборы, атаке на малазийский Боинг и так далее. Это оказало объединяющий эффект на патриотов России.
Сегодня же наш народ вдвойне воротит от той лжи, которой совершенно также пичкают нас, но уже внутри страны. Это тоже объединяет граждан, но уже против действующей власти.
Я ответственно заявляю: чем больше грязи из Москвы выливается на Сергея Левченко, тем больше коммуниста поддерживают жители Иркутской области.
Гражданам видней, что в условиях повальной коррумпированности и некомпетентности чиновников всех уровней именно коммунисты показывают исключительно высокие результаты в экономике и социальной сфере.
Вот почему наиболее грубому, беспрецедентно наглому преследованию подвергается директор подмосковного Совхоза имени В.И. Ленина П.Н. Грудинин.
Само собой, этого следовало ожидать: успешное предприятие, тем более расположенное на двух тысячах гектаров земли у самой Москвы привлекает внимание криминала.
Сегодня мы стали свидетелями шестой рейдерской атаки, которая грозит закончится уничтожением легендарного предприятия.
При первом приближении против Совхоза действует фигурант целого ряда уголовных дел Владимир Палихата. О том, почему его называют рейдером, 14 мая подробно рассказал мой товарищ Александр Ющенко.
Сначала Палихата решил помочь бывшей супруге Грудинина, предварительно получив от нее генеральную доверенность, отсудить две трети совместно нажитого имущества. Любой школьник знает, что полагается максимум половина.
Но подмосковные суды принимают, я убежден, очевидно неправосудное решение, сославшись на недавно нарисованную справку об инвалидности бывшей жены. Причем разделу подлежит, оказывается, не только акции Грудинина, но и доля трех его детей.
Но это всего 42% акций предприятия, для захвата нужно более 50%. Начинается давление на акционеров, им пытаются чуть ли не силой навязать продажу их акций. Это не удается.
Тогда Палихата откапывает сделку 10-летней давности, которая якобы была совершена не по рынку. Он требует компенсировать акционерам ущерб.
29 октября Арбитражный суд Московской области обязывает Грудинина выплатить более миллиарда рублей. Естественно, никакого миллиарда у него нет. Злоумышленникам просто нужны его акции Совхоза…
Но с Палихатой все понятно.
Вопрос стоит куда острей. Многие годы суды помогали Совхозу отбиться от атак рейдеров. Почему они вдруг стали творить то, что мы оцениваем как правовой беспредел?
Очевидно, Палихата не тот человек, который может просто «позвонить» в суды Подмосковья и рассчитывать на нужный результат по столь резонансным делам.
Нет, я четко усматриваю за Палихатой уши губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Даже не уши, я вижу его во весь рост.
Далеко не только потому, что Грудинин показывает альтернативу царящему в Подмосковье беспределу, создав в области островок социализма, где средний доход под 90 тысяч рублей, бесплатное жилье, лучшие школа и детские сады.
Не только потому, что на выборах Президента Грудинин составил достойную конкуренцию даже Путину. А значит, он может претендовать на пост губернатора Московской области.
На земли Совхоза имени Ленина жадно смотрит соседний застройщик ГК «Самолет». При этом одним из владельцев строительной компании «Самолет Две Столицы», входящей в Группу «Самолет», является «Инвестиционная группа 11». Последняя принадлежит брату и матери губернатора Подмосковья!
Далее. По телевидению на Совхоз имени Ленина и Грудинина выливает тонны помоев Совет при губернаторе Московской области по правам человека.
Это типичная ситуация для региона, когда за деньги налогоплательщиков им самим же вбивают в головы нужные Воробьеву мысли.
Не случайно из бюджета Московской области израсходованы миллиарды на публикацию в средствах массовой информации и социальных сетях, как мы видим, чернухи о врагах губернатора Воробьева, откровенно хвалебных и даже льстивых сюжетов о нем самом, его правительстве и т.д.
Я убежден, что практика такого расходования бюджетных средств сама по себе глубоко порочна, во многом манипулятивна и, по сути, коррупционна.
Дальше больше. Большинство средств идет «Телеканалу 360». В 2018 году – это почти 1,4 миллиарда (закупки № 0148200005418000599 и № 0148200005418000115).
Сотни миллионов рублей канал отдал «Агентству Ю.Ар.», руководитель которого Дмитрий Бойко одновременно занимал высокие должности на канале.
Мною направлен депутатский запрос в ФАС. Управление по области предписало прекратить ограничивающие конкуренцию действия. Махинаторы наплевали на него. УФАС возбудило дело об административном правонарушении за это.
И все! Подумаешь, сотни миллионов…
Но лучше, чем ситуация в Московской области, губернатора Воробьева характеризует ситуация в его семье.
Деятельность Благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», президентом и основателем которого является спутница Воробьева Екатерина Богдасарова, также широко освещается федеральными и региональными СМИ, в т.ч. щедро финансируемыми из бюджета Московской области.
Но это еще цветочки. Есть вопрос куда интересней.
Не в том ли заключается благотворительность Фонда, что эта спутница покупает себе эксклюзивную квартиру в Хамовниках площадью под 350 кв.м, которая, по данным СМИ, оценивается в 400 миллионов рублей? Это дом над дизайном которого работал племянник королевы Великобритании.
На какие деньги, если она не ведет никакой бизнес, нигде больше не работает?!
К Фонду сразу появились серьезные вопросы. Оказалось, что на сайте Минюста годами не публиковалась обязательная отчетность организации.
А налоговая сообщила, что в отношении Фонда уже многократно составлялись акты и выносились решения о привлечении к ответственности за совершение налоговых правонарушений.
Вот такая история у эксклюзивной квартиры, в которой губернатор Воробьев и его спутница фотографируются для соцсетей. Они не скрывают своих отношений.
Ну, как не скрывают, само собой, в декларации у Воробьева ничего не указано, а то бы пришлось объяснить, откуда элитная квартира.
Ну и, раз я коснулся семьи Воробьева, нельзя не рассказать о его отце.
Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев возглавляет Комиссию сената по контролю за доходами.
В начале года я инициировал проверку Арашукова на наличие вида на жительство в Эмиратах. Это основание для лишения Арашукова мандата.
Воробьев старший нарушил все что можно, чтобы ее не проводить и не публиковать ее результаты на сайте СовФеда. Не в защиту Арашукова будет сказано: даже притянул за уши обвинения в непредставлении декларации.
Вы спросите, почему? А потому что в 2017 году они уже проводили проверку вида на жительство и якобы ничего не нашли. Вот только потом прокуратура Дубая возбудила дело, связанное с исправлением даты его окончания…
Я официально обращаюсь в Валентине Ивановне Матвиенко: сойдет ли ему это с рук?! Если да, то ни о какой борьбе с коррупцией в СовФеде не может идти и речи!
Вот такой спрут у нас под носом распустил свои щупальца во власти!