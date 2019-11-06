«Росатом» обогатит ураном бедных россиян
Госкорпорация планирует утилизировать в российских регионах радиоактивные отходы, и при этом пытается убедить жителей в том, что жить от этого им станет лучше и безопаснее
Государственная корпорация «Росатом» потратит 2,7 млн рублей на изучение общественного мнения по вопросу строительства комплексов захоронения завозимых в Россию радиоактивных отходов I-II классов опасности. Это прописано в заявке госзакупок, и социологам предстоит помимо всего прочего выяснить уровень протеста населения в связи со строительством комплексов захоронения радиоактивных отходов в Иркутской, Курганской, Кировской, Челябинской, Красноярской и Саратовской областях, Удмуртии и Санкт-Петербурге.
Понятно, что результаты изучения должны быть такими, какими это нужно «Росатому». Мол, все красиво и безопасно. Но специалисты и общественники уже звонят во все колокола. Комплексы планируется построить под ввоз из-за рубежа огромных объемов радиоактивных отходов, которые могут убить все живое на много километров вокруг. И понятно почему, несмотря на красивые слова представителей «Росатома» протест уже пошел.
Еще летом Саратовская область забурлила сразу, как только стало известно о том, что завод «Горный» в Краснопартизанском районе присмотрел под свои радиоактивные цели «Росатом».
13 июня сотни саратовцев вышли на митинг протеста, назвав идею «Росатома» в Горном «вторым Чернобылем». Инициаторами акции были местные коммунисты. Люди высказывались за нежелание жить рядом с ядерной свалкой.
Митингующие держали в руках плакаты с лозунгами: «50 тысяч тонн отходов для Саратова – подарок Радаева городу», «Росатому – барыши, а нам – ядовитые отходы?», «Нет заводу смерти», «Саратовская область – не помойка» и другие.
По мнению депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко, власти как могли старались проблему замолчать, хотя проект «Росатома» не сулит региону ничего, кроме зараженной почвы и водоемов.
Но уже 14 июня первый заместитель гендиректора по развитию компании «РосРАО», которая является дочерним предприятием «Росатома», Максим Корольков заявил, что строительство комплекса по переработке отходов I и II классов опасности в Саратовской области и еще трех регионах России планируется начать в 2021 году.
За счет этого корпорация собирается значительно сократить объемы полигонного размещения отходов и количество несанкционированных свалок. Всего на строительство четырех заводов по переработке опасных отходов бюджет планирует потратить 17,2 миллиарда народных рублей.
Днями позже, 18 июня в Саратове прошло заседание Общественной палаты области, где обсуждали только один вопрос – строительство «завода смерти» в Горном.
Первый заместитель директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков, который почтил ОП своим вниманием, уверенно заявил, что хотя отходы, о которых идет речь, и опасны, современные технологии позволяют обезопасить и людей, и экологию. Что это за технологии такие, присутствующим не объяснили.
А еще спустя несколько дней уже губернатор Саратовский области Валерий Радаев вообще посоветовал общественникам и активистам не нагнетать ситуацию вокруг завода в Горном. Он пообещал, что мнение жителей будет в приоритете. Тех самых жителей, которые обвиняют его в «поддавках» федеральным властям.
Но вот еще какая странная ситуация складывается. «Росатом» говорит о строительстве «заводов смерти» в вышеназванном регионе очень уверенно и безапелляционно и это несмотря на то, что в Саратовскую облдуму внесен закон о запрете ввоза в регион опасных отходов. Запрет на ввоз есть, а в «Росатоме» заявляют, что строительство запланировано на 2021 год. Это как?
Не находя ответы на, казалось бы, простые вопросы, народ начинает митинговать. Так 11 июля в регионе прошла очередная акция протеста, на которую пришло уже порядка десяти тысяч человек и в ходе которой была подписана петиция о запрете переработки особо опасных отходов в Саратовской области.
Чиновники же продолжают убеждать, что опасности ни для людей, ни для природы нет никакой. Однако жители области чиновникам не доверяют и категорически против такого «соседства». Более того, по мнению активистов, отходы первого класса опасности могут нанести экологии необратимый ущерб, а на устранение вреда от отходов второго класса уйдет минимум 30 лет. Тем более, завод в Горном стоит на Волге. А ну как случится выброс в реку, да все это пойдет в Каспийское море?
Но вышеупомянутый первый заместитель генерального директора «РосРАО» по развитию Максим Корольков утверждает, что строить нельзя только предприятия, которые представляют опасность для людей и окружающей среды. А наши заводы, мол, будут самыми современными и безопасными. Но, как известно, гладко бывает на бумаге. А про «овраги» в «Росатоме» думать не хотят. Видимо исходя из стратегии: будет проблема – будем решать.
Тем более, что госкорпорации и отступать уже поздно. В начале сентября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, которым выделил деньги из федерального бюджета на «инфраструктуру для обращения с отходами I и II классов опасности. Фактически руки у «Росатома оказались развязаны. Выделение бюджетных денег автоматически означает, что проект строительства «заводов смерти» согласован на самом верху.
И отсюда вытекает простой вопрос. Почему власти РФ, отвечая Западу контрсанкциями, запрещают ввоз в страну из-за рубежа продуктов, лекарств и других видов товара, а на ввоз «их» радиоактивных отходов дают добро? Да еще выделают на это колоссальные средства.
Попытка представителей «Росатома» приуменьшить проблему разбивается о доводы российского «Гринписа». Согласно их информации, в текущем году западная компания Urenco спустя годы возобновила переброску в Россию урановых «хвостов» с немецкой обогатительной фабрики в Гронау. В документах правительства немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия четко прописано, что в период с 2019 по 2022 годы в Россию планируется отправить порядка 12 тысяч тонн урановых «хвостов».
Экологи бьют тревогу. Такой объем представляет реальную радиационную и токсическую опасность для окружающей среды и людей. Но в «Росатоме», который сейчас возглавляет бывший первый замминистра Экономразвития Алексей Лихачев, знай, толкует свое. Насчет опасности – все это мол, полная чушь и дезинформация. Обедненный уран – это не только не заразно, но даже полезно, а завозятся отходы в РФ не для хранения, а для переработки с последующим возвращением их на Запад.
Но специалисты такие заявления атомщиков считают обманом. Миллионы тонн так называемого отвального гексафторида, оставшегося за годы работы десятков АЭС, на Западе использовать не планируют. Там в отличии от России станции постепенно закрываются ввиду ввода в эксплуатацию систем альтернативной энергетики, которые не только безопаснее, но и дешевле в эксплуатации. Так зачем им что то возвращать и тем более хранить у себя такие объемы, когда можно использовать 1/5 часть суши и причем не своей.
В США, например, данные отходы официально признаны радиоактивными. Да и другие страны рады избавиться от урановых «хвостов». Другое дело, куда их деть? И вот пожалуйста, Россия готова их принять. Причем, единственная страна, кто дал добро.
А ведь отходы, которые будут ввозить спустя десять лет перерыва, опасны не только для тех регионов, где их будут складировать. К примеру, в 2006 году замер железнодорожного состава, в который перегрузили с судна в Петербурге немецкий отвальный гексафторид, показал превышение радиационного фона в десятки раз. И этот «поезд смерти» потом отправился в путешествие через полстраны. А потом власти удивляются росту смертности, хронических заболеваний и ухудшению экологической обстановки.
Что же касается лукавого заявления «Росатома» о переработке отходов и возвращению их обратно, то эксперты утверждают, что обратно уходит в лучшем случае 10% этого «добра». А 90% навсегда остается в России. И уничтожить эти отходы нельзя. Значит, им суждено вечное хранение с риском заражения окружающей среды.
При этом в России есть «Закон об использовании атомной энергии» (от 21 ноября 1995 года № 170–ФЗ), который не предусматривает использование радиоактивных отходов на своей территории. Теперь понятно, почему «Росатом» налево и направо кричит о том, что урановые «хвосты» – это просто мусор. Если его на бумажке назвать не радиоактивным, то можно и завозить, и использовать, и хранить.
Доктор химических наук Лев Федоров называет такую деятельность «Росатома» завуалированной, скрытой формой ввоза ядерных отходов. «Атомщики завозят уран, очищают его, в обогащенном виде отправляют обратно, а отходы остаются нам», – говорит эксперт. Он считает, что ведомству Алексея Лихачева пора перестать обманывать население и признаться, что «Росатом» банально зарабатывает на ввозе чужих ядерных отходов, не задумываясь о последствиях для людей и природы.
Сколько это стоит еще придется оценить и когда-то эти цифры появятся на свет. Но если вспомнить, то в далеком 2006 году когда Россия и Сербия подписали контракт о вывозе 2,3 метрических тонны отработанного ядерного топлива с сербского исследовательского реактора для утилизации, тогда общая стоимость проекта составляла $10 миллионов, а денежные средства были выделены МАГАТЭ.
До 2010 года в РФ было ввезено около ста тысяч(!) тонн таких отходов. И они до сих пор никуда не делись. А ведь еще в 2009-м, когда истекал срок договора с иностранными компаниями, в «Росатоме» говорили, что продлевать контракт не будут.
Тогда на Западе очень сожалели по этому поводу. Как признавался голландский физик-ядерщик Кееса Андриссе, ввоз и складирование на длительный срок ядовитого гексафторида на предприятиях России – это дешевый способ избавиться от урана, который предприятие не может использовать само. А утилизация таких отходов у себя и очень опасна и очень дорога.
По оценкам специалистов, в разных странах утилизация одной тысячи тонн этого «добра» колеблется от двух до 22 млн долларов. И тут выручила Москва. У нас и дешевле, и «безопаснее».
Но если это делалось, значит, оно кому-то было выгодно. Бюджету вряд ли. Значит, сделка грела чьи-то карманы.
Кстати, внятного разъяснения, что страна (а не карманы чиновников) получила от заключения таких контрактов, общество так и не услышало. Зато обвинений от атомщиков в адрес тех, кто не согласен с «приращением» Сибири европейскими урановыми отходами, хоть отбавляй.
А ведь если кто-то думает, что в Кремле ни о чем не знают, тот ошибается. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека еще в августе опубликовал доклад по итогам заседания в Иркутской области. В нем прямо указано: «ОГФУ (обедненный гексафторид урана) токсичен и радиоактивен, при определенных условиях он обладает летучестью, его хранение на открытых площадках Ангарского электролизного химического комбината представляет особую опасность в силу значительных объемов хранимого материала».
А по данным Ростехнадзора, существует риск разгерметизации емкостей, в которых хранятся отходы, из-за коррозии. И они могут вызывать острые и хронические отравления, изменения в органах пищеварения и дыхания, сердечно-сосудистой системе, а также изменения в составе крови.
Учитывая все это, у каждого здравомыслящего человека возникает вопрос: зачем атомщикам при уже имеющемся миллионе тонн ядерного «дерьма», которое и так покрывается коррозией, грозя экологическими бедами, тащить из Европы еще 12 тысяч тонн запрещенных к ввозу (как бы они ни изворачивались и ни жонглировали словами) урановых отходов?
Язык не повернется обвинить российские власти и руководство «Росатома» в излишней любви к благотворительности. По всему выходит, урановые «хвосты» из Европы станут для кого-то отличным заработком. Ни сам «Росатом», ни Алексей Лихачев, ни Кремль ответа на этот вопрос не дают, кому же так выгоден это бизнес, вроде как бюджет у нас и так профицитный.
Но то, что складирование опасных отходов в российских регионах – это только начало большого проекта, уже сомнению не подлежит. Премьер-министр отмашку атомщикам дал, строительство «заводов смерти» согласовано, деньги будут выделяться. То есть, этот процесс уже никто останавливать не собирается. А посему все эти разговоры о том, что общественное мнение будет решающим, пустой звук.
Но люди не хотят жить рядом с радиоактивными отходами. Волна акций протеста пронеслась по Саратовской области. Митинг состоялся в городе Мирном Кировской области. Будут еще. Однозначно. Это ведь даже не полигон для ТБО. Это настоящий Чернобыль под боком. Со всеми вытекающими.
И жить в этом Чернобыле придётся простым жителям нескольких российских регионов, а не главе «Росатома» Алексею Лихачеву и трем его сыновьям, получившим хорошее образование в престижных ВУЗах и живущих не в старых «панельках» с окнами на полигон.