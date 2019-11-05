День салата оливье
Семинар подходил к концу и я объявил: «4 ноября, как вы понимаете, занятия не будет...».
Смотрю на лица студентов - полное непонимание и немой вопрос: почему?! Тут я насторожился и спрашиваю: «Кстати, а что у нас в этот день?»
В ответ - молчание, а затем чьё-то неуверенное мычание: «Какой-то праздник?»
«Праздник! - соглашаюсь. - А какой? Я понимаю, что про празднование Казанской иконы Божьей матери вы можете не знать. Но про государственный праздник...» - не унимаюсь я. Молчат, а потом опять с задних рядов: «Что-то там с поляками?» Ни как называется, ни с чем связан - не знают.
«Это, между прочем, имеет отношение к теме нашего семинара. Этот праздник, о котором вы ничего не знаете, можно рассматривать, как пример политического ребрендинга. Почему?»
Гробовая тишина.
Подсказываю: «Какой праздник был в Советском Союзе...»
И вновь на меня смотрят пустые глаза, а те что не смотрят - обращены в столы и в гаджеты.
«Самый главный советский праздник...» - пытаюсь намекнуть я.
«Что-то вроде с революцией...» - слышен вновь одинокий голос.
«А что с революцией, какой и когда?»
В который раз убеждаюсь, что студенты, доставшиеся нам, понятия не имеют о 7 ноября, годовщине Великой Октябрьской социалистической революции или Октябрьского переворота, как кому нравится...
Пытаюсь разрядить гнетущую обстановку в аудитории, начинаю читать стихи Маршака, которые намертво въелись в память чуть ли ни с детского сада:
День Седьмого ноября -
Красный день календаря.
Погляди в свое окно:
Все на улице красно!
Вьются флаги у ворот,
Пламенем пылая.
Видишь, музыка идет
Там, где шли трамваи.
Весь народ - и млад и стар -
Празднует свободу.
И летит мой красный шар
Прямо к небосводу!
Смеются! И тогда я вновь пытаюсь настроить студентов на серьезный разговор:
«Итак, один праздник хотели заменить на другой… А получилось, что просто перенесли выходной с 7 на 4 ноября. Что же сделали не так или чего не сделали?»
Тут время пары закончилось, студенты ломанулись из аудитории...
А, между тем, забыть о 7 ноября было велено в 2002 году. Как вспоминал один из участников события Александр Тимофеевский:
«Павловский собрал узкий круг и говорит: надо навсегда закрыть 7 ноября, кинув праздничную кость народу, один красный день календаря заменить другим. Пишите свои предложения. Хорошая идея? - хорошая! Нельзя удалять праздник, оставляя вместо него дырку. И к тому же в ноябре ветер дует - несносный, промозглый, надо согреться, душа просит тепла, должен быть повод выпить и закусить.
Вот пусть повод и станет причиной, решил я, и предложил День салата оливье. Чем не праздник? Салат оливье - общенациональная ценность, само единство и согласие - богатых, бедных, образованных, невежественных, советских, антисоветских, буржуев и социалистов, любых, всяких, всех со всеми - русская идея, русский мир, везде в мире любимый. Он так и называется «русский салат» - готовят его там скверно, густо заливая майонезом из уважения к родине.
Ясен пень, мою идею похоронили без обсуждения: мы тут серьезное дело делаем, а вы со своими глупыми постмодернистскими шутками. Но теперь ясен другой пень. Это и была развилка: с непонятно зачем реанимированной победы над поляками началось остальное махание «ссаными тряпками» - и борьба с «американкой», которая гадит, и борьба с внутренними «пидарасами», и Крымнаш, и скачки в Донбассе по терриконам. А могла быть картошечка, колбаска, соленый огурчик, зеленый горошек, яички и яблочко. Яблочко обязательно надо добавить...» ...
Источник - страницы в социальной сети Сергея Богуславского