Масштабная протестная онлайн-акция объединила активистов из разных уголков страны
Одной из тем марафона гражданской солидарности стали политзаключенные, в том числе, речь шла о деле Александра Шестуна
Гражданские активисты России отметили День народного единства 12-часовым Общенациональным онлайн-марафоном солидарности. По задумке организаторов, акция должна была объединить всех свободно мыслящих и социально ответственных людей, которые выступят в защиту конституционных прав граждан, а также выразят поддержку политзаключенным и преследуемым в РФ по политическим мотивам. И это удалось. Мероприятие получилось масштабным, трансляция велась из Московской студии, к которой присоединились участники из Питера, Оренбурга, Екатеринбурга, Архангельска, Кирова, Воронежа, Перми, Улан-Удэ и других городов страны.
Среди спикеров марафона были такие известные персоны, как политолог Валерий Соловей, публицист Виктор Шендерович, культуролог Артем Троицкий, общественный деятель Павел Грудинин, музыкант Андрей Макаревич и многие другие. Также участниками творческой части стали многие музыканты и группы.
Ведущими марафона в московской студии были Эльвира Вихарева и Мария Шестун – дочь экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, арестованного по сфабрикованному делу в июне 2018 года. Дело ее отца, который сейчас находится в палате интенсивной терапии СИЗО «Матросская тишина», стало одной из тем беседы с Павлом Грудининым.
Политик уверен, что имя Шестуна останется в истории:
- Шестун у всех без исключения вызывает уважение из-за его принципиальной позиции. Он не согласился с предложениями, которые шли вразрез с законом. Можно проводить исторические параллели — декабристы тоже пошли против системы, но потом-то про них писали восхитительно, - отметил Павел Николаевич.
В ходе марафона поднимались важные темы, которые волнуют общество и заставляют людей выходить на улицы, чтобы выразить свое несогласие — мусорные полигоны, экологические протесты и конкретно ситуация в Шиесе, летние протесты, московское дело, честные выборы и многое другое.
Эфир получился интересным и насыщенным. Планируется, что такие онлайн-акции станут традицией и будут проводиться регулярно.