СКР перепредъявляет обвинение Шестуну
Инициатором выступил юридический отдел Серпуховской администрации
Когда в июне 2018 года арестовали Александра Шестуна, большинство сотрудников администрации Серпуховского района моментально переметнулись на сторону городских властей и впоследствии помогли срастить муниципалитеты вопреки желанию жителей. В числе первых была начальник юридического отдела Елена Пупышева. Впоследствии она возглавляла ликвидационную комиссию Серпуховского района и именно с ее легкой руки, по сути, свалка «Лесная» была открыта вновь, хотя перед этим Шестуну удалось через суд ее закрыть.
На днях же стало известно, что по заявлению госпожи Пупышевой Александру Шестуну было перепредъявлено обвинение.
Напомним, что бывшему руководителю муниципалитета уже было предъявлено обвинение и сейчас идет стадия ознакомления сторон с материалами дела. Поскольку речь о десятках томов, а Шестун находится в состоянии средней тяжести в палате интенсивной терапии «Матросской тишины», процесс этот - небыстрый. Возникает вопрос: зачем потребовалось перепредъявление? Ведь по итогу ничего не изменилось, кроме некоторых формулировок.
Возможно, главная причина в том, что в первый раз, летом, обвинение предъявляли в пыточных условиях: Шестун находился в тяжелом состоянии, документы ему зачитывали пока он лежал на носилках. После этого была уволена врач, давшая разрешение на данную процедуру.
И хотя сейчас поменялся лечащий врач Шестуна, ситуация повторилась. Во время повторного предъявления обвинений экс-главе Серпуховского района, пережившему почти 200 дней голодовки, стало плохо после многочасовых следственных действий. Однако медработник Галина Дановская заявила, что не будет освобождать его от следственных действий. «Дановская постоянно уточняла у сотрудников ФСИН, как ей себя вести в данной ситуации. Мой подзащитный был настолько слаб, что не мог даже реагировать на поведение врача. В один момент, она даже заявила: «Другие, кто голодает умирают за три дня, а вы почему до сих пор живы?», - говорится в заявлении адвоката Аллы Кульбаевой, требующей провести проверку действий медработника.
В пятницу был привлечен другой врач, который снял Шестуна со следственных действий, поскольку человек действительно находится в тяжелом состоянии.
- Действительно не изменились ни состав обвинения, ни существенные обстоятельства, которые доказывают обвинения, - рассказывает адвокат Олег Белов, представляющий интересы Шестуна. - Гадать, какова цель следственных органов, чтобы применять такие чрезвычайные усилия для столь ничтожного результата, я не берусь. Могу предположить, что кому-то не понравились какие-то орфографические нюансы в первоначальном обвинении, и только для исправления чьих-то замечаний перепредъявление и осуществлялось. Это лишний раз подтверждает слабость обвинения и говорит о том, что в суде при рассмотрении дела по существу позиция защиты весьма серьезна. Обвинение не подтверждено серьезными доказательствами, все основано на домыслах и вольных интерпретациях законодательства. И щепетильность следствия говорит о том, что они понимают слабость своей позиции.