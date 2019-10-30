Меню
В мире
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Авторская колонка
30 октября 16:40
А в России за это сажают
Гудков Дмитрий

Политик

Все авторы

А в России за это сажают

Зеленский открыл доступ к космической деятельности частным лицам. То есть сделал ровно то самое, что я предлагал осуществить в России уже добрых лет 5 назад: разрешил «свободно исследовать и использовать космос в коммерческих целях», запускать спутники и ракеты. Об этом я еще в Госдуме писал законопроект, получал в ответ рукопожатия, одобрение в кулуарах, а публично – отрицательный отзыв. Потому что «а с чем же тогда останется Роскосмос»?

Как тебе такое, Илон Маск?

Вот теперь украинский Маск возможен хотя бы в принципе. А в России за это сажают. Ровно так, как попытались сделать это с создателем «Даурии Аэроспейс» Михаилом Кокоричем в 2015 году, обвинив в мошенничестве. Он, к счастью, благополучно уехал в США: потому что у нас не только нельзя запустить частный спутник, но и разработка его будет стоить в сотню раз больше, спасибо бюрократии и мильону разрешений от каждого майора.

Что хотели – то и получили, теперь остается читать очень смешные заголовки новостей: «Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя». Ага, американцы. Михаил Кокорич и есть, об этой технологии он год назад рассказывал на кудринском форуме: я тогда специально попросил его записать видео. Ну вот – довел до ума, рабочая технология, позволяет очень дешево перемещать объекты на орбите.

Как там наше государство, уже завело еще парочку уголовных дел?

Я не злорадствую, совсем наоборот. Нет ничего более трагичного, чем российские музеи космонавтики. Была наука, были Гагарин, Леонов (на похороны которого не приехал никто из временщиков) – и от этого остались музеи. А за современностью – это вам в другую страну. Горько. «Американцы провели испытания…»

Эти «американцы» могли бы жить в России, запускать спутники и ракеты, за испытаниями которых мы могли бы следить с чувством гордости за страну. А вместо этого нам предлагают посмотреть, как падают ракеты. А да, и еще робот Федор ведет твиттер. Тоже, впрочем, американский.

Ну что ж, может быть, теперь что-то получится у Украины. Желаю нашим соседям удачи. Уверен, у них тоже есть свои «американцы».

Сейчас на главной
Потерпевших полицейских попросили проверить на профпригодность
Горячие новости
Потерпевших полицейских попросили проверить на профпригодность
Председатель общественной организации «Открытая Россия» обратилась к главе МВД с просьбой проверить на профпригодность полицейских, которые проходят потерпевшими по делу Самариддина Раджабова
Силовикам закрыли доступ к данным об амнистии капиталов
Горячие новости
Силовикам закрыли доступ к данным об амнистии капиталов
Верховный суд России разъяснил законодательство о добровольно поданных декларациях об амнистии капиталов и указал на «абсолютный запрет» использовать их в качестве доказательств в уголовных делах
Эксперты РАНХиГС предупредили о возможном дефиците продуктов питания
Горячие новости
Эксперты РАНХиГС предупредили о возможном дефиците продуктов питания
Эксперты Института обнародовали доклад, в котором говорится о риске возникновения дефицита продуктов питания в России в случае достижения целевых показателей по экспорту сельхозпродукции
Генпрокуратура придумала способ вернуть беглых бизнесменов обратно в Россию
Горячие новости
Генпрокуратура придумала способ вернуть беглых бизнесменов обратно в Россию
Генпрокуратура предложила внести изменения в УПК, которые позволят сбежавшим из России фигурантам экономических дел вернуться в страну. Взамен от них потребуется участие в следственных действиях
Мэрия Москвы выделит «дружественным» СМИ 15 млрд рублей
Горячие новости
Мэрия Москвы выделит «дружественным» СМИ 15 млрд рублей
Мэрия Москвы выделит «дружественным» средствам массовой информации из бюджета 15 млрд рублей. Об этом стало известно во время обсуждения проекта городского бюджета в Мосгордуме
Авторская колонка
Армия как травма
Что реально поражает в реакции общества на расстрел караула в Читинской области - какая-то массовая волна... сочувствия к стрелку. В СМИ журналисты еще сдерживаются, а вот по соцсетям идет прямо – «жалко парня», «держись» и даже «если бы я был присяжным, я бы голосовал за оправдание»
Рощин Алексей
Операторы связи не тянут «закон Яровой»
Горячие новости
Операторы связи не тянут «закон Яровой»
Российские операторы связи МТС, Ростелеком, «Мегафон», «Вымпелком», а также некоммерческая организация «Цифровая экономика» обратились к главе правительства с просьбой субсидировать их затраты на покупку оборудования в рамках исполнения норм «закона Яровой»
Дмитрий Медведев поручил МВД и ФСБ повысить к себе доверие со стороны бизнесменов
Горячие новости
Дмитрий Медведев поручил МВД и ФСБ повысить к себе доверие со стороны бизнесменов
Премьер-министр России поручил МВД, ФСБ и Росгвардии при участии Минэкономразвития подготовить предложения по повышению доверия предпринимателей к правоохранительным органам и судам
Губернатор Белгородской области решил отменить домашнее задание в школах региона
Горячие новости
Губернатор Белгородской области решил отменить домашнее задание в школах региона
Евгений Савченко не исключил отмены домашних заданий в школах региона. Чиновник считает, что «домашка» травмирует как учащихся, так и педагогов
Сотрудник полиции отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился
Горячие новости
Сотрудник полиции отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился
Сотрудник МВД по фамилии Максидов отказался быть потерпевшим по резонансному «московскому делу» и уволился из органов после разгона протестного митинга 27 июля
Эксперты сообщили об экстремальном загрязнении реки Сисим после прорыва дамбы
Горячие новости
Эксперты сообщили об экстремальном загрязнении реки Сисим после прорыва дамбы
Росгидромет зафиксировал в реке Сисим в Красноярском крае экстремальное превышение допустимой доли тяжелых металлов. Это произошло после прорыва дамбы на золотом прииске, в результате которого погибли 17 человек
Зарплаты московских чиновников вырастут на 43%
Горячие новости
Зарплаты московских чиновников вырастут на 43%
В проекте городского бюджета на 2020-2022 годы указано, что на выплаты персоналу городских и муниципальных органов и казенных учреждений предлагается выделить 88,3 млрд рублей, что на 26,3 млрд рублей больше, чем планировалось выделить ранее
Минэкономразвития потратит на изучение бедности 1,3 млрд рублей
Горячие новости
Минэкономразвития потратит на изучение бедности 1,3 млрд рублей
Российские чиновники взялись за изучение бедности в рамках исполнения поручения президента Владимира Путина о сокращении числа живущих за чертой бедности граждан в два раза к 2024 году
Власти решили сократить количество моногородов в два раза. Всем не поможешь
Горячие новости
Власти решили сократить количество моногородов в два раза. Всем не поможешь
Соответствующее заявление сделал ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономической политике Павел Склянчук
Политологи спрогнозировали рост числа протестных акций в России
Горячие новости
Политологи спрогнозировали рост числа протестных акций в России
Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) опубликовало доклад «Неполитический протест в регионах», в котором говорится о росте числа протестных акций в стране
На популярных у россиян турецких курортах введут «налог на проживание»
Горячие новости
На популярных у россиян турецких курортах введут «налог на проживание»
По замыслу властей страны, отели должны платить налог, как со стоимости размещения туриста, так и с оказываемых ему услуг, в том числе питания и пользования бассейном
Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro за 20 тысяч рублей
Горячие новости
Компания Apple представила новые наушники AirPods Pro за 20 тысяч рублей
Американская компания Apple представила новую версию беспроводных наушников AirPods. Новинка в отличие от своих предшественников выполнена в виде вакуумных наушников-вкладышей
Горячие новости
Это сестра, у кого надо сестра
Telegram-канал «Другой Ролдугин» сообщил о резком падении цены на участок леса в Московской области незадолго до того, как его арендовала фирма ООО «Рекреационный комплекс „Кедр“» сестры жены главы Минобороны Сергея Шойгу Елены Антипиной