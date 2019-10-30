А в России за это сажают
Зеленский открыл доступ к космической деятельности частным лицам. То есть сделал ровно то самое, что я предлагал осуществить в России уже добрых лет 5 назад: разрешил «свободно исследовать и использовать космос в коммерческих целях», запускать спутники и ракеты. Об этом я еще в Госдуме писал законопроект, получал в ответ рукопожатия, одобрение в кулуарах, а публично – отрицательный отзыв. Потому что «а с чем же тогда останется Роскосмос»?
Как тебе такое, Илон Маск?
Вот теперь украинский Маск возможен хотя бы в принципе. А в России за это сажают. Ровно так, как попытались сделать это с создателем «Даурии Аэроспейс» Михаилом Кокоричем в 2015 году, обвинив в мошенничестве. Он, к счастью, благополучно уехал в США: потому что у нас не только нельзя запустить частный спутник, но и разработка его будет стоить в сотню раз больше, спасибо бюрократии и мильону разрешений от каждого майора.
Что хотели – то и получили, теперь остается читать очень смешные заголовки новостей: «Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя». Ага, американцы. Михаил Кокорич и есть, об этой технологии он год назад рассказывал на кудринском форуме: я тогда специально попросил его записать видео. Ну вот – довел до ума, рабочая технология, позволяет очень дешево перемещать объекты на орбите.
Как там наше государство, уже завело еще парочку уголовных дел?
Я не злорадствую, совсем наоборот. Нет ничего более трагичного, чем российские музеи космонавтики. Была наука, были Гагарин, Леонов (на похороны которого не приехал никто из временщиков) – и от этого остались музеи. А за современностью – это вам в другую страну. Горько. «Американцы провели испытания…»
Эти «американцы» могли бы жить в России, запускать спутники и ракеты, за испытаниями которых мы могли бы следить с чувством гордости за страну. А вместо этого нам предлагают посмотреть, как падают ракеты. А да, и еще робот Федор ведет твиттер. Тоже, впрочем, американский.
Ну что ж, может быть, теперь что-то получится у Украины. Желаю нашим соседям удачи. Уверен, у них тоже есть свои «американцы».