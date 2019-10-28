Президент Пиньера - совсем не Пиночет
Миллион протестующих на улицах Чили. Думаете, это протест против «кровавого режима»? Наоборот, это протест против толкового президента Пиньеры, который обеспечивает стране экономический рост по-честному, по-капиталистически.
Пиньера сам крупный предприниматель. Кроме того в далеком прошлом он был преподаватель экономики в университете. Ученый плюс предприниматель плюс президент - получается редчайшее сочетание в истории планеты. Пиньера никогда не зарабатывал деньги в ущерб стране - потому что как ученый он понимает: «Богатеет страна - богатеешь и ты».
Он был президентом Чили в 2010-2014 году, потом его сменила левацкая президентша Мишель Бачелет, которая, например, сделала бесплатным все образование. В результате такого популизма, конечно, денег не хватало, пришлось повышать налоги, экономический рост Чили стал притормаживать.
В итоге в 2018 году на президентских выборах снова победил Пиньера, и тут против него поднялась волна протестов. Уже целый год столицу Чили Сантьяго громят манифестанты. Разгромили, например, 25 тысяч торговых точек - там же торгует буржуазия проклятая. Важнейшая движущая сила протеста - студенты.
Им кажется, что платное образование - это несправедливо. На самом деле от платы освобождаются те, кто учится хорошо - и в школах, и в институтах. То есть социальный лифт работает нормально.
Однако студентам все мало. Особую ненависть вызывают богатые, например, сам президент Пиньера, состояние которого оценивалось в 2 миллиарда долларов.
Казалось бы - мы можем только завидовать Чили. Там такие пассионарные студенты, готовые бороться. Однако почему же эти студенты такие безмозглые? Они же знают историю 20 века в Южной Америке - они видят, до чего доводят социалистические эксперименты, до чего докатилась нефтяная Венесуэла.
Вероятно, в здравомыслящих кругах Чили растет запрос на нового Пиночета. А президент Пиньера - совсем не Пиночет.
Остается напомнить, что за все годы «диктатуры Пиночета» в стране погибло 5 тысяч человек (это официальные данные международных расследование). В два раза меньше, чем у нас на Донбассе, например - так что вы можете оценить масштаб «бедствия» по имени Пиночет. Зато Пиночет обеспечил 30 лет чилийского экономического чуда.
Ну посмотрим, справится ли сейчас меритократия Чили с популистами, которые разносят страну в пух и прах.
Источник - Телеграм-канал Глеба Пьяных