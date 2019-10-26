Меню
Политика
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Авторская колонка
26 октября 02:09
Царь и ЦАР
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

Все авторы

Царь и ЦАР

Всё как-то складывается в одну кучку и связывается в одну цепочку. Всё логично. На этой неделе в Сочи прошел саммит России и Африки, где Россия сделала большую ставку на банановые республики. Это не расизм, это не оскорбление. Это констатация того очевидного факта, что нашими друзьями становятся страны, где нет ни демократии, ни закона. Где человека могут убить как зверя на охоте. И его жизнь не будет стоить ничего. Мы будем с этими странами как бы дружить. Мы будем поставлять им оружие, мы простим им долги. И на территориях этих стран будем вести всякие мутные дела. Точнее, не мы, не Россия как таковая, а друзья, приятели, знакомые, приятели знакомых нашего Царя. В их интересах, в интересах их так называемых фирм, их личных карманов всё это и затевается.

Джемаль, Расторгуев и Радченко поехали в ЦАР, чтобы там, на месте, обо всём этом подробно разузнать и рассказать нам. Их профессионализм, их дотошность, их смелость давали все шансы на то, что трое журналистов если уж не всю правду выяснят, то узнают достаточно много. И боясь этой правды, боясь разоблачения, их расстреляли руками то ли местных бандитов, то ли наших наемников. Вот и вся история. Никакого официального честного расследования быть не могло. Именно потому, что ЦАР – это банановая республика. Где нет ни закона, ни порядка, ни демократической власти. Где просто некому это преступление расследовать. Где следователи с преступниками наверняка заодно. Где местный формальный начальник полностью зависит или от повара Пригожина или от других таких же деятелей.

Джемаля, Расторгуева и Радченко потому и убивали настолько спокойно и топорно, что знали: раскрытия преступления можно не опасаться. А теперь Россия будет создавать в ЦАР военную базу. И приятели нашего Царя еще глубже укоренятся в этой черной дыре Черного континента. Они будут грабить эту страну вместе с ее банановым президентом. Они будут тренировать там новых наемников, чтобы хулиганить в соседних странах и вообще по всей Африке. Но при этом будут изображать дружбу и взаимовыгодное сотрудничество. А если кто-то захочет узнать, что там на самом деле происходит, то его убьют так же, как Джемаля, Расторгуева и Радченко.

Центр «Досье» проделал большую и убедительную работу. Но, к сожалению, кроме морального удовлетворения и констатации и без того очевидных вещей, эта работа не будет иметь никаких последствий. И пройдут годы, прежде чем появится возможность не просто назвать виновников гибели российских журналистов, но и наказать их. Возможно, времени пройдет столько, что наказывать будет уже поздно. Но гибель наших коллег всё равно не была напрасной. Теперь мы знаем, зачем они туда поехали. И теперь мы всё равно узнали многое из того, о чем они стремились нам рассказать.

Сейчас на главной
Утром бутылки, вечером проездной
Горячие новости
Утром бутылки, вечером проездной
Министерство транспорта России в рамках популяризации раздельного сбора мусора предложило установить на станциях метрополитена автоматы по приему пластиковых и алюминиевых бутылок
Враг Росгвардии № 1
росгвардия
Враг Росгвардии № 1
Росгвардии не нравится, что у неё нет монополии на охрану госимущества. Ведь у многих министерств есть свои ведомственные охранные структуры. Более того, они выступают конкурентами в тендерах на охрану гособъектов со ФГУП «Охрана», принадлежащим Росгвардии
В Госдуме предложили сократить показ рекламы перед киносеансом до 10 минут
Горячие новости
В Госдуме предложили сократить показ рекламы перед киносеансом до 10 минут
Зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов (ЛДПР) сообщил, что формат, в котором реклама занимает 15–20% сеанса, в кинотеатре неприемлем
Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Горячие новости
Российские автомобилисты стали тратить больше денег на оплату штрафов
Российские автомобилисты стали больше тратить денег на оплату штрафов за нарушение правил дорожного движения. За последний год водители стали платить на пять рублей больше (с 496 до 531 рубля)
Российские экономисты сочли слишком оптимистичным проект федерального бюджета
Горячие новости
Российские экономисты сочли слишком оптимистичным проект федерального бюджета
Экономисты МГУ, ВШЭ и РАНХиГС раскритиковали проект федерального бюджета на 2020−2022 годы за излишний оптимизм экономического прогноза, который лег в основу бюджета
Сотовые операторы по требованию ФСБ будут отключать связь с целыми странами
Горячие новости
Сотовые операторы по требованию ФСБ будут отключать связь с целыми странами
ФСБ в рамках борьбы с телефонным терроризмом и ложным минированием зданий будет отключать связь с целыми странами на срок до шести месяцев. С соответствующей инициативой выступили в Совете безопасности
Пассажирам «Аэрофлота» с «золотыми картами» ограничили доступ в бизнес-залы 27 аэропортов
Горячие новости
Пассажирам «Аэрофлота» с «золотыми картами» ограничили доступ в бизнес-залы 27 аэропортов
Авиакомпания «Аэрофлот» с 25 октября ограничит доступ в бизнес-залы восьми аэропортов своим пассажирам с «золотыми картами» программы лояльности
Безответственный бизнес
Горячие новости
Безответственный бизнес
Немецкие депутаты осудили действия компании Urenco, которая недавно возобновила экспорт урановых «хвостов» в Россию. Соответствующее решение компании парламентарии назвали «безответственным»
Синоптики предупредили водителей о внезапном наступлении «автомобильной зимы»
Горячие новости
Синоптики предупредили водителей о внезапном наступлении «автомобильной зимы»
Синоптики предупредили россиян о внезапном наступлении «автомобильной зимы». Речь идет о периоде, когда владельцам транспортных средств необходимо поменять летнюю резину на зимнюю
Авторская колонка
Сегодня про Навального можно распускать любые слухи
В почте Константина Костина (руководитель Фонда развития гражданского общества) обнаружился план давления на Навального ...
Быков Дмитрий
Нечего прятаться
Горячие новости
Нечего прятаться
Дмитрий Медведев потребовал от членов «Единой России» прекратить практику выдвижения на выборные должности в качестве самовыдвиженцев. Премьер-министр и лидер партии власти заявил, что членам «ЕР» не пристало прятать свою партийную принадлежность
Момент истины для Burford Capital
олигархи
Момент истины для Burford Capital
В Дубае начинается рассмотрение серии исков, которые трастовый семейный фонда миллиардера Фархада Ахмедова подал против судебно-инвестиционной компании Burford Capital, представлявшей интересы его бывшей жены Татьяны в суде Лондона
В Минкомсвязи сообщили об отсутствии запрета на использование Telegram
Горячие новости
В Минкомсвязи сообщили об отсутствии запрета на использование Telegram
Чиновник пояснил, что принятое властями решение о блокировке сервиса сообщений не предполагает введение запрета на его использование гражданами. «Одно другому не противоречит», - заявил замминистра
Отток капитала из России за последние 30 лет оценили в триллион долларов
Горячие новости
Отток капитала из России за последние 30 лет оценили в триллион долларов
Отток капитала из России за последние 30 лет составит около одного триллиона долларов. Такие данные озвучил бывший советник президента по экономическим вопросам, а ныне министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев
Ядерный могильник есть, а радиации нет
Горячие новости
Ядерный могильник есть, а радиации нет
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский заявил, что эко-активисты занимаются вбросом недостоверной информации. По версии властей, никаких превышений радиационного фона на месте стройки нет
Телеканал «Россия 1» убрал из эфира программу о прорыве дамбы в Красноярском крае
Горячие новости
Телеканал «Россия 1» убрал из эфира программу о прорыве дамбы в Красноярском крае
Государственный телеканал «Россия 1» убрал из вчерашнего эфира программу «Прямой эфир с Андреем Малаховым», которая была посвящена обрушению дамбы в поселке Щетинкино Красноярского края
Глава ПФР сообщил об отсутствии в бюджете денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Горячие новости
Глава ПФР сообщил об отсутствии в бюджете денег на индексацию пенсий работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фона России заявил об отсутствии 368 млрд рублей, которые необходимы для возобновления ежегодной индексации выплат работающим пенсионерам с учетом инфляции в следующем году
О чем члены СПЧ попросили Путина?
СПЧ
О чем члены СПЧ попросили Путина?
Владимир Путин подписал документ об освобождении от должности председателя СПЧ Михаила Федотова. Федотов вместе с действующим составом Совета активно боролся за фигурантов «московского дела» и других жертв карательной системы современной России