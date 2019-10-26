Царь и ЦАР
Всё как-то складывается в одну кучку и связывается в одну цепочку. Всё логично. На этой неделе в Сочи прошел саммит России и Африки, где Россия сделала большую ставку на банановые республики. Это не расизм, это не оскорбление. Это констатация того очевидного факта, что нашими друзьями становятся страны, где нет ни демократии, ни закона. Где человека могут убить как зверя на охоте. И его жизнь не будет стоить ничего. Мы будем с этими странами как бы дружить. Мы будем поставлять им оружие, мы простим им долги. И на территориях этих стран будем вести всякие мутные дела. Точнее, не мы, не Россия как таковая, а друзья, приятели, знакомые, приятели знакомых нашего Царя. В их интересах, в интересах их так называемых фирм, их личных карманов всё это и затевается.
Джемаль, Расторгуев и Радченко поехали в ЦАР, чтобы там, на месте, обо всём этом подробно разузнать и рассказать нам. Их профессионализм, их дотошность, их смелость давали все шансы на то, что трое журналистов если уж не всю правду выяснят, то узнают достаточно много. И боясь этой правды, боясь разоблачения, их расстреляли руками то ли местных бандитов, то ли наших наемников. Вот и вся история. Никакого официального честного расследования быть не могло. Именно потому, что ЦАР – это банановая республика. Где нет ни закона, ни порядка, ни демократической власти. Где просто некому это преступление расследовать. Где следователи с преступниками наверняка заодно. Где местный формальный начальник полностью зависит или от повара Пригожина или от других таких же деятелей.
Джемаля, Расторгуева и Радченко потому и убивали настолько спокойно и топорно, что знали: раскрытия преступления можно не опасаться. А теперь Россия будет создавать в ЦАР военную базу. И приятели нашего Царя еще глубже укоренятся в этой черной дыре Черного континента. Они будут грабить эту страну вместе с ее банановым президентом. Они будут тренировать там новых наемников, чтобы хулиганить в соседних странах и вообще по всей Африке. Но при этом будут изображать дружбу и взаимовыгодное сотрудничество. А если кто-то захочет узнать, что там на самом деле происходит, то его убьют так же, как Джемаля, Расторгуева и Радченко.
Центр «Досье» проделал большую и убедительную работу. Но, к сожалению, кроме морального удовлетворения и констатации и без того очевидных вещей, эта работа не будет иметь никаких последствий. И пройдут годы, прежде чем появится возможность не просто назвать виновников гибели российских журналистов, но и наказать их. Возможно, времени пройдет столько, что наказывать будет уже поздно. Но гибель наших коллег всё равно не была напрасной. Теперь мы знаем, зачем они туда поехали. И теперь мы всё равно узнали многое из того, о чем они стремились нам рассказать.