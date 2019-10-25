Враг Росгвардии № 1: кто мешает Золотову зарабатывать миллиарды?
Росгвардии не нравится, что у неё нет (пока) монополии на охрану госимущества. Ведь у многих министерств есть свои ведомственные охранные структуры. Более того, они выступают конкурентами в тендерах на охрану гособъектов со ФГУП «Охрана», принадлежащим Росгвардии. Например, Ведомственная охрана Минсельхоза с начала 2019 года получила контракты на 257 млн рублей, а Ведомственная охрана Минэнерго — на 275 млн рублей. Полмиллиарда на дороге не валяются, решили в Росгвардии, и она на днях получила обе эти организации: указом президента они перестали существовать и были присоединены ко ФГУП «Охрана».
Сейчас главный очаг сопротивления — Управление ведомственной охраны Минтранса, которое так просто сдаваться на милость росгвардейцев не собирается. Более того, оно отчаянно конкурирует со службой Золотова на госторгах. И обычно выигрывает, предлагая более низкие цены на охрану.
С начала 2018 года и до октября нынешнего охрана Минтранса выступила конкурентом Росгвардии в 43 тендерах на общую сумму 215 млн рублей. В итоге управление Минтранса выиграло 30 тендеров, Росгвардия — только 9 (в четырёх остальных победителем стала третья компания).
Причём Управление Минтранса выигрывает тендеры на охрану не только транспортной системы (аэропортов, например), но и других гособъектов: зданий судов, Роспотребнадзора, музеев.
С начала года Управление заработало на госзакупках 3,4 млрд рублей. Это даже больше, чем ФГУП «Охрана» (2,9 млрд; также у Росгвардии множество территориальных управлений и других учреждений, которые тоже получают контракты).
Но успех транспортников, похоже, разозлил тех, кого злить небезопасно. Тем более что Росгвардия — это не просто охрана, но ещё и надзорный орган на рынке охранных услуг (когда это касается государственных, стратегических и иных объектов).
Согласно данным СПАРК-Интерфакс, в 2018–2019 годах Росгвардия проверила Управление ведомственной охраны Минтранса 148 раз. То есть ревизоры из Росгвардии заходят в разные филиалы Управления Минтранса 1–2 раза в неделю.
И, как правило, выходят не с пустыми руками: Росгвардии удалось найти 565 нарушений! Например: «работниками команды „Томск“ в 2018 году не пройден ежегодный медицинский осмотр в 2018 году», «16 работников Крымского отряда Краснодарского филиала ФГУП „УВО Минтранса России“ не прошли обязательную дактилоскопическую регистрацию» и т. д.
Некоторые нарушения охраны Минтранса относятся к категории «лезет не в своё дело». Например, в феврале-марте 2019 года Росгвардия, проведя очередную проверку, выяснила, что Управление охраняет «11 объектов, не отнесённых к сфере ведения Минтранса» и «240 объектов, не включённых в перечень охраняемых объектов… утверждённый приказом Минтранса».
Росгвардия составила предписание — устранить нарушение. Но охрана Минтранса подала в суд. Категория дела называется так: «привлечение к административной ответственности за самоуправство». В итоге Арбитражный суд Москвы недавно признал часть пунктов предписания Росгвардии недействительными.
Во-первых, из закона следует, что ведомственная охрана может охранять любую госсобственность (а не только своего ведомства). Во-вторых, если Минтранс не внёс в свой перечень всё, что его Управление охраняет, в этом тоже ничего страшного. «Иное бы противоречило целям создания ведомственной охраны, в частности, когда при создании нового объекта у государственного заказчика не будет возможности обеспечить его защиту до момента внесения объекта в перечень», — говорится в решении суда.
На этом история не закончилась, и в сентябре Росгвардия подала жалобу в 9-й арбитражный апелляционный суд. Заседание назначено на ноябрь.
В июле спор Росгвардии с охраной Минтранса уже дошёл до Верховного суда. Но иск тогда подала Росгвардия. Управление Минтранса выиграло тендер на охрану Северного флотского военного суда. Представители ведомства Золотова тоже подавали заявку, но проиграли. В суде они пытались доказать, что Управление Минтранса не имеет права охранять то, что не связано с транспортом. Но Верховный суд решил, что всё в порядке.
Советник гендиректора Управления ведомственной охраны Минтранса Александр Божков рассказал, что они получили не одно, а несколько предписаний от Росгвардии (её региональных управлений) о запрете охранять не транспортные объекты. Все они были обжалованы, и суды встали на сторону Минтранса. «Кроме того, письмом от 19.07.2019 № 350/2149 Управление Росгвардии по Мурманской области исключило из выданного им предписания пункты касаемо охраны объектов, не отнесённых к сфере ведения Минтранса, признав тем самым правомерность позиции предприятия», — сказал Александр Божков. Пресс-служба Росгвардии оперативно не ответила на запрос издания.
Однако ведомство Золотова сдаваться не собирается. Тем более когда у тебя в руках дубинка — право проверять и наказывать, — ею Росгвардия систематически и результативно лупит конкурентов.
В марте 2019 года к «Охране» Росгвардии было присоединено ФГУП «Связь-безопасность», которое ранее принадлежало Минкомсвязи. У «Связи-безопасности» до этого нашлось много нарушений, в том числе любимое у Росгвардии — охрана объектов, не относящихся к сфере деятельности профильного министерства. Против бывшего руководства «Связи-безопасности» были возбуждены уголовные дела из-за выплаты золотых парашютов. До своего присоединения «Связь-безопасность» имела 4,6 млрд рублей в год и около 15 тыс. сотрудников.
В 2017 году к «Охране» Росгвардии была присоединена Ведомственная охрана Минпромторга. Поводом также стали многочисленные нарушения, которые обнаружила Росгвардия. Только за февраль 2017 года нашлось 116 нарушений. Также было возбуждено уголовное дело против бывшего главы ведомственной охраны Владимира Подольского. Его признали виновным в выплате зарплаты мёртвым душам, за что он получил 4 года колонии. В результате присоединения Росгвардия получила 18 тыс. сотрудников и дополнительные 5 млрд выручки в год.
В 2018 году нефтяные компании, в том числе «Лукойл», «Газпром нефть», «Татнефть» и «Сибур», пожаловались в Совет безопасности России на попытки Росгвардии монополизировать услуги по охране их предприятий. В письме говорилось о росте числа предписаний Росгвардии в адрес ЧОПов, защищающих объекты ТЭКа.
Оригинал данного материала - https://baza.io/posts/41293dbf-66ef-4479-a3af-94d9c9877486