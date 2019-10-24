Сегодня про Навального можно распускать любые слухи
В почте Константина Костина (руководитель Фонда развития гражданского общества) обнаружился план давления на Навального.
В программу давления входят: организация пожертвований на президентскую кампанию Навального с последующим их отзывом; создание сайта «Навальный Leaks» с разнообразными сливами про кухню ФБК; юридический прессинг против сотрудников Навального. Костин уже заявил «Росбизнесконсалтингу», что никто его почту не взламывал, а предложения, якобы исхищенные оттуда, он рассматривает как заманчивые, но трудновыполнимые. Непонятно, кто врет: почерк этих предложений вполне кремлевский – давление на фонд Навального и на него лично идет полным ходом.
Проблема в ином: никакие прокремлевские провокаторы сегодня не могут скомпрометировать Навального. Если они с ним и борются, то исключительно для распила средств. В любой борьбе наступает момент, когда компромат уже не работает – одни в него все равно не верят, а другие и так определились. Важно почувствовать этот момент и перестать тратить деньги на провокаторов, потому что партия перешла в эндшпиль, а борьба, что называется, в партер.
Если искать аналогии, вспоминается борьба Временного правительства с Лениным. Летом 1917 года были организованы многочисленные сливы о том, что Ленин был подкуплен германским генштабом. Временное правительство собрало 21 том материалов, но арестовать Ленина не смогло, а главное – не скомпрометировало его в глазах масс. Ненависть к царизму и к этому самому Временному правительству была уже сильней, нежели враждебность к немцам. Одни не верили в виновность Ленина, другие готовы были против власти идти хоть с чертом, а на третьих действовал лозунг «Из войны империалистической будет война гражданская!»
Сегодня про Навального можно распускать любые слухи: в глазах своих сторонников, число которых растет очень быстро, Навальный будет героем, в глазах противников – госдеповским агентом. Массам до первого масштабного кризиса будет все равно, а после, сами понимаете, они станут поддерживать оппозицию без оглядки на любой компромат. В этом тоже нет ничего особенно хорошего, но до этого уже довели.
Скомпрометировать Навального и Костина сегодня могло бы только одно: документально подтвержденное признание обоих, что они вместе работают в одном и том же отделе президентской администрации, получающем совместное путинско-американское финансирование. Это было бы действенно. И то, боюсь, не факт.