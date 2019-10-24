Момент истины для Burford Capital
Суд в Дубае рассмотрит первый иск трастового фонда Фархада Ахмедова к судинвестору из общих требований в 200 млн долларов
В Дубае 27 октября начинается рассмотрение серии исков на 200 млн долларов, которые трастовый семейный фонда миллиардера Фархада Ахмедова подал против судебно-инвестиционной компании Burford Capital, представлявшей интересы его бывшей жены Татьяны в суде Лондона. В столь внушительную сумму олигарх оценил убытки от простоя суперяхты Luna, которую юристам удавалось более года удерживать под арестом. Первый иск ценой в 61,5 млн долларов суд Дубая рассмотрит уже 27 октября.
Как сообщают британские СМИ, только в виде арендной платы семейный трастовый фонд Ахмедова, которому принадлежит яхта, недополучил 47,8 млн фунтов (61,5 млн долларов по текущему курсу). Эта сумма подтверждена независимой экспертной оценкой и доведена до сведения суда эмирата Дубай, назначившего слушания на ближайшее воскресенье.
Ранее The Guardian и The Financial Times писали, что арест лодки был фатальной ошибкой юристов Burford Capital, едва не приведшей к банкротству фонда. На новости о том, что суд Дубая в марте этого года освободил яхту из-под ареста, акции Burford рухнули на 60 процентов. Но это, похоже, только начало: Фархад Ахмедов уже тогда пообещал выбить из фонда компенсацию за незаконный простой судна до последнего пенса, и свое обещание выполняет.
Яхта Luna была поставлена на прикол в дубайской марине после того, как юристы-коллекторы из фонда Burford Capital обратились с соответствующим запросом в суд DIFC (Дубайский Международный Финансовый Центр). До этого в 2017 году им удалось добиться вердикта в пользу Татьяны Ахмедовой в Высоком суде Лондона. Процесс финансировался фондом очень щедро: сторону Ахмедовой представляла адвокат Фиона Шэклтон – один из самых дорогих британских специалистов по бракоразводным делам. А судья Хэддон-Кейв, для ведения процесса даже прервал свой законный отпуск, и определил в итоге, что Ахмедов должен выплатить своей бывшей жене более 500 млн долларов. Британские и российские СМИ принялись живо обсуждать эту сумму, называя ее не только рекордной, но и абсурдной.
Как сообщил на прошлой неделе английский судья, слова которого процитировали многие СМИ, из этой суммы за два года Татьяна Ахмедова и ее защитники из Burford сумели получить лишь 5 млн фунтов – чуть более одного процента. Предполагается, что судебный инвестор взялся за это дело на условиях получения 30 процентов взысканных денег в качестве комиссии.
Поэтому в итоге Burford Capital на сегодняшний день заработал всего 1,6 млн фунтов. Негусто, если учитывать, что понесенные затраты судинвестора на процессе та же Daily Mail оценивала в 20 млн фунтов, а многие эксперты считают эту цифру заниженной.
Неудивительно, что детективы Burford продолжают разыскивать активы, принадлежащие олигарху по всему миру – поскольку в Соединённом Королевстве никакой собственности у Ахмедова нет, и покрывать решение суда, грубо говоря, нечем. Кстати, единственным активом Ахмедовых в Великобритании был их семейный дом в Суррее стоимостью 20 млн фунтов и собранная в нем коллекция произведений искусства, которую эксперты, по данным Daily Mail, оценили еще в 30 млн фунтов. И то, и другое Ахмедов после развода отдал экс-супруге, так что оценивать её положение на момент после развода как финансово сложное при всем желании невозможно.
Первой в поле зрения коллекторов попала суперяхта Luna, стоимость которой составляет 346 млн фунтов. Воспользовавшись независимой юрисдикцией суда DIFC, они сначала добились её ареста, однако местный суд Дубая оспорил его законность. Более того, незаконность удержания лодки признал в мае 2018 года Апелляционный суд DIFC. Однако конфликт юрисдикций, возникший на почве этого события между местными судами и судами DIFC, длился еще без малого год, и только 28 марта лодка была освобождена.
Сразу после освобождения яхты Фархад Ахмедов заявил, что будет добиваться от Burford Capital полной компенсации за её простой. Объем претензий может составить до 200 млн долларов – в эту сумму входят расходы на содержание экипажа и техническое обслуживание яхты, ущерб техническому состоянию судна, нанесенный экстремальными условиями хранения – лодка стояла в марине под палящим дубайским солнцем, – а также упущенная выгода от невозможности сдачи судна в аренду.
По оценке экспертов, которую приводит Daily Mail, стоимость аренды яхты такого класса составляет до 1,5 млн долларов в неделю – отсюда и сумма первого иска, который рассмотрит 27 октября дубайский суд.
Для фонда Burford Capital, испытывающем финансовые проблемы, поражение в этом процессе смерти подобно, поэтому британские юристы продолжают добиваться повторного ареста яхты. Воспользовавшись поправками к местному законодательству Дубая, призванными облегчить исполнение иностранных судебных решений, юристы Burford подали от лица своей клиентки новый запрос на арест судна, но в конце сентября исполнительный суд Дубая отклонил это требование.
Положение Burford завидным не назовешь. Когда судинвестор ввязался в этот процесс, его финансовые отчеты демонстрировали годовую прибыль в размере более 100 млн фунтов. Теперь же акции фонда обесценились более чем вдвое, он как никогда нуждается в деньгах, пытаясь получить хоть какие-то доходы от активов Фархада Ахмедова, но эксперты по правовым вопросам сходятся во мнении, что уже из области фантастики.
Кроме того, абсурдное решение, ошибочно вынесенное Высоким судом Лондона, заставило многих хороших судей в Великобритании подвергнуть сомнению мудрость и мораль английской юридической индустрии, участвующей в дорогостоящих супружеских спорах, которые ранее были решены в их соответствующих национальных юрисдикциях. Фонд Burford, обжегшись на Ахмедове, тоже решил сменить юридическую ориентацию.
Теперь в аналогичном процессе он выступает на стороне российского олигарха Владимира Потанина, а не его бывшей жены. И те же самые юристы, нанятые судинвестором, та же самая адвокатесса Шеклтон, которая ввела английский суд в заблуждение, добившись присуждения Татьяне состояния, на которое та не имела права, – теперь они ходатайствуют от имени другого российского миллиардера о том, чтобы его развод не рассматривался в английском суде.
Параллельно, как сообщали РБК, «Коммерсант» и другие СМИ, бывшая супруга Ахмедова не оставляет попыток обнаружить у него хоть какие-то скрытые активы в Великобритании. От ее лица в лондонский суд на прошлой неделе было подано очередное ходатайство о заморозке активов экс-супруга. Ахмедов, узнав об этом запросе из газет, прокомментировал его исчерпывающе кратко: «Из активов в Англии у меня дырка от бублика».
Представители Burford, со своей стороны, тоже не особо стесняются в выражениях. В комментарии для Daily Mail они заявили, что Ахмедов «издевается над английским правосудием». В то же время очевидно, что само правосудие в этом случае вдоволь поиздевалось над здравым смыслом: устроило показательный развод «по английскому праву» супругов, разведенных, согласно выписке из московского загса, еще двадцать лет назад. Но, похоже, главные устроители этого шоу из фонда Burford Capital вместо ожидавшейся прибыли получат огромные проблемы.
Николай Рожнов специально для «Общей Газеты»