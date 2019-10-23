О чем члены СПЧ попросили Путина?
В распоряжении редакции оказалась копия их последнего письма в старом составе, адресованного президенту России
На днях Владимир Путин подписал документ об освобождении от должности председателя СПЧ Михаила Федотова, достигшего предельного возраста в 70 лет. Федотов вместе с действующим составом Совета активно боролся за фигурантов «московского дела» и других жертв карательной системы современной России.
Как пишут СМИ, он мог сохранить место, согласившись заменить некоторых членов Совета, но делать это отказался. В итоге новым председателем СПЧ стал ведущий «Первого канала» Валерий Фадеев, первым делом заявивший «о понимании реакции властей на протесты в Москве».
Из состава Совета были исключены политолог Екатерина Шульман, глава группы «Агора» Павел Чиков, руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Однако перед самым уходом, как нам стало известно, члены СПЧ успели направить президенту Путину последнее письмо - в защиту бывшего главы Серпуховского района Александра Шестуна, которое подписали Шаблинский, Бабушкин, Сванидзе, Евдокимова и другие. Они попросили изменить Шестуну меру пресечения на домашний арест в связи с имеющимися у него серьезными проблемами со здоровьем.
«На основании изложенного просим Вас рассмотреть возможность изменения А. В. Шестуну меры пресечения на менее строгую, чем содержание под стражей, и дать соответствующее поручение Следственному комитету», - говорится в письме.