Уникальный случай: Юлия Латынина хвалит Путина
Благодаря Путину захлебнулась атака Турции на курдов.
Курды - мужественный народ, живущий на границе Турции, Сирии, Ирака и Ирана. Их 40 миллионов человек, и они давно заслужили право иметь свое государство. Но им не дают. Несмотря на то, что недавно именно курды сыграли ключевую роль в разгроме исламистов ИГИЛ.
Кто только не пытался уничтожить курдов - Саадам Хуссейн даже травил их химическим оружием.
И вот неделю назад атаку на курдов начал Эрдоган. Зачем ему? Непонятно. Захотелось «маленькой победоносной войны»? Вряд ли. Там война бесконечная - курды отбиваются от турок десятилетиями.
Наверное, причина в том, что из этого района решили уйти американцы - таким образом Трамп выполняет свои предвыборные обещания вывести американские войска из всяких медвежьих углов по всему миру. Ну а Эрдоган решил, что после ухода американцев он одержит быструю победу над курдами и оттяпает солидный кусок из земли на территории Сирии.
Только не спрашивайте, зачем туркам чужая земля - геморроя много, а денег никаких. Турецкий бизнес ни в какой курдской земле не нуждается, а нуждается в мире и туристах.
Короче говоря, Эрдоган начал наступление на Курдистан, и тут за курдов вступились сирийцы и русские. Курдских бойцов даже официально включили в 5-ю сирийскую армию. То есть теперь Турция воевала уже не с курдами, а с Сирией. И Эрдоган испугался, остановил операцию. Трамп поблагодарил его за благоразумие и сказал, что они с Эрдоганом «остаются друзьями».
Вот только никто не поблагодарил нашего Владимира Владимировича.
Кроме Юлии Латыниной.
Источник - Телеграм-канал Глеба Пьяных